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Stasera in tv (6 aprile), Le donne della Bibbia continua ad allietare Canale 5, Porro accende Quarta Repubblica

Cosa vedere stasera in tv? Rai 1 risponde con la coppia Siani–Pieraccioni nel film Io e te dobbiamo parlare, Rai 2 rilancia il game The Floor – Ne rimarrà solo uno.

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Redazione

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Io e te dobbiamo parlare
Prime Video

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 6 aprile 2026: una serata ricchissima di proposte forti, tra grandi film, attualità e show, in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Siani & Pieraccioni, Perego al timone del game, Giletti sul caso: la Rai accende storie e sfide

Rai 121:30Io e te dobbiamo parlare. Commedia di Alessandro Siani (2024, 100’) che mette al centro due poliziotti e un’amicizia consumata dal tempo, improvvisamente rimessa alla prova da un vero crimine che cambierà tutto. In scena Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni, affiancati da Francesca Chillemi e Brenda Lodigiani. Tono brillante e sguardo umano su amicizia, fallimenti e seconde possibilità.

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Rai 221:20The Floor – Ne rimarrà solo uno. Campo da gioco gigante, 100 concorrenti e 100 categorie: 45 secondi per conquistare (o perdere) la casella. Il game riparte con slancio: sfide a duello, premio di puntata a 10.000 euro e Golden Star per chi inanella tre vittorie consecutive. Dalle anticipazioni emerge la nuova guida con Paola Perego affiancata da Gabriele Vagnato, per un ritmo più serrato e momenti di comicità integrati al meccanismo a territori.

Rai 321:20Lo stato delle cose. Massimo Giletti torna a navigare nell’attualità con l’obiettivo di leggere i fatti "per ciò che sono". In primo piano il delitto di Garlasco e gli sviluppi delle consulenze più attese; in studio ospiti, testimonianze e analisi che intrecciano cronaca, politica e costume, nel segno di un racconto caldo e informato.

Porro al contrattacco, la Bibbia in miniserie evento, Statham a tutta adrenalina: Mediaset alza i toni

Rete 421:33Quarta Repubblica. Il talk di Nicola Porro (in onda dal 2018 dallo studio Safa Palatino) alterna servizi d’apertura, inchieste e un contraddittorio serrato su politica, economia e temi sociali. Non mancano le incursioni comiche di Gene Gnocchi e, a volte, la rubrica "Il processo di Quarta Repubblica". Una formula rodata che ha attraversato le stagioni con picchi d’interesse legati ai grandi eventi di attualità.

Canale 521:20Le donne della Bibbia. Miniserie evento (2026) diretta da Danny Cannon e Catriona McKenzie che mette in primo piano Sarah, Hagar, Rebekah, Leah e Rachel, dentro la famiglia di Abram. Tra fede, maternità, rivalità e promesse, il racconto abbraccia le origini delle dodici tribù d’Israele. Cast internazionale: Minnie Driver, Jeffrey Donovan, Alexa Davalos, Blu Hunt, Natacha Karam, Tom Mison, Tom Payne, Ben Robson, Millie Brady. Una proposta pasquale ad alto impatto emotivo.

Italia 121:26Transporter 3. Azione ad alto numero di ottani con Jason Statham diretta da Olivier Megaton (2008, 92’). Nel cast anche Natalya Rudakova, Robert Knepper, François Berléand e Jeroen Krabbé. Inseguimenti, coreografie di combattimento e missioni impossibili per una serata di puro intrattenimento action.

Augias in versione "album", Panella a caccia del piatto perfetto: La7/Discovery trova l’equilibrio

La721:20La torre di Babele Album. Il "meglio di" del programma di Corrado Augias: un salotto rigoroso e curioso insieme, dove grandi temi storici, culturali, politici ed economici dialogano con l’attualità. Libri, servizi, interviste e ospiti autorevoli per coltivare pensiero critico e condividere notizie fondate.

Nove21:30Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella viaggia nelle città del mondo con grandi comunità di italiani: in ogni puntata visita tre ristoranti e, tra storie e sapori, elegge il migliore. Viaggio gastronomico e identitario, alla ricerca del piatto che fa sentire "a casa".

Real Time21:30Melek – Il coraggio di una madre (St. 1, Ep. 7, 2025). A Berlino, lontano dalle sue radici, Melek ha costruito famiglia e quotidianità. Una notizia drammatica spalanca un bivio esistenziale. Nel cast, tra gli altri, Nehir Erdoğan e Kutsi. Una dizi che racconta maternità, identità e resilienza con sguardo empatico.

La Gialappa’s fa doppietta, Cruise & Hoffman nel classico: la notte "Intrattenimento Sky"

Sky Cinema 121:15Io sono nessuno 2. Quattro anni dopo la malavita russa, Hutch (Bob Odenkirk) è travolto da una nuova spirale di violenza: una vacanza di famiglia degenera tra un parco acquatico, loschi sceriffi e un boss ancora più folle. Nel cast Connie Nielsen, John Ortiz, RZA, Christopher Lloyd, Colin Hanks e la guest Sharon Stone. Azione compatta, ironia nera e ritmo senza respiro.

Sky Uno21:30GialappaShow. La Gialappa’s Band, con il Mago Forest alla conduzione, rilegge la tv con clip irresistibili, imitazioni e sketch firmati da un cast comico rodato. Nonsense, satira e tormentoni: una macchina comica dal ritmo serratissimo.

TV821:50GialappaShow. Il best della satira pop raddoppia in chiaro: ospiti, sketch e parodie virali per un lunedì sera all’insegna della leggerezza.

Cielo21:20Rain Man – L’uomo della pioggia. Barry Levinson dirige il cult (1989, 130’) con Dustin Hoffman, Tom Cruise e Valeria Golino. Un viaggio fratelli‑road tra conti in sospeso e scoperte reciproche, simbolo del grande cinema drammatico anni Ottanta.

Racchette e placcaggi: Monte‑Carlo dietro le quinte e triplo appuntamento live su Sky Sport

Sky Sport 121:40The insider Monte‑Carlo. Il dietro le quinte dell’ATP 1000 del Principato: insight esclusivi, volti e retroscena del torneo sulla terra rossa del Monte Carlo Country Club.

Sky Sport Max19:00Tennis, ATP 1000 Monte‑Carlo. Tappa cardine del calendario: il Rolex Monte‑Carlo Masters porta in tv match e protagonisti della seconda categoria più prestigiosa dopo gli Slam e le Finals.

Sky Sport Max21:00Rugby, Sei Nazioni. La grande tradizione ovale con partite e approfondimenti del torneo più antico del mondo: intensità, fisicità e tattica per una prima serata ad alto impatto.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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