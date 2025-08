Stasera in tv (6 agosto), Amadeus trova un nuovo sfidante da battere: lo scontro con Giuseppe Brindisi Il meglio della prima serata di oggi, 6 agosto: Rai 2 ci intrattiene con Rocco Schiavone, mentre Rete 4 punta su Zona Bianca e Nove su The Cage.

Tanti programmi da non potersi far scappare. Ecco cosa vedere stasera in TV, mercoledì 6 agosto 2025, tra show, serie TV e film. Trova il programma più giusto per te tra tutte le scelte a disposizione in una prima serata che si preannuncia variegata e piena di proposte.

Stasera in tv (6 agosto), cosa vedere: The Cage su Nove contro Zona Bianca su Rete 4

Mercoledì 6 agosto si prospetta una serata piuttosto varia in TV, con tante proposte tra fiction, programmi di approfondimento e film sparsi. Su Rai 1 si torna a seguire le indagini del capitano Coleman con Simon Coleman –Requiem per un Don Giovanni,, quarto episodio della seconda stagione. Ambientato in un quartiere di lusso, con un agente immobiliare trovato misteriosamente morto in una villa. Rai 2 propone invece un nuovo episodio di Rocco Schiavone, con Marco Giallini nei panni del vicequestore sopra le righe tanto amato. Su Rai 3, spazio al true crime con Il caso, il programma di Stefano Nazzi che questa settimana si chiude con l’ultima puntata, dedicata alla vicenda di Donato Bilancia. Su Canale 5, la serata prende una piega romantica e storica con un nuovo episodio di Sissi. La serie continua a raccontare la figura dell’imperatrice più affascinante della storia europea, tra passioni, doveri e intrighi di corte.

Italia 1 punta su un episodio inedito di Chicago Med – Cuori spezzati: dentro l’unità medica si scatena l’emergenza quando una paziente incinta ha un grave problema cardiaco. Il team deve affrontare decisioni delicate in pochissimo tempo. Passando a Rete 4, c’è il consueto appuntamento con Zona Bianca, il talk di approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi. Questa puntata tocca temi di attualità molto caldi: dalle inchieste sull’urbanistica milanese al fenomeno degli Incel. E qui arriva il confronto con The Cage – Prendi e scappa, in onda su Nove. Il nuovo game show di Amadeus con Giulia Salemi: puro intrattenimento, ritmo veloce, squadre che devono afferrare premi prima che si chiudano le porte della gabbia.

Infine, per chi ha voglia di un film, ecco qualche proposta sparsa: su 20 va in onda Superman Returns, il film che segna il ritorno di Clark Kent sulla Terra dopo cinque anni, con nuove sfide e vecchi nemici. Su Iris è in programmazione L’isola dell’ingiustizia – Alcatraz, una storia ambientata nel noto carcere e tratta da una storia vera. Su Cine34 si può rivedere Loro chi?, commedia italiana con protagonisti Edoardo Leo e Marco Giallini. Una storia di truffe, imbrogli e identità rubate.

