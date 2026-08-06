Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv, 6 agosto: DOC di Luca Argentero sfida il caso Garlasco di Giuseppe Brindisi

Cosa vedere oggi in prima serata: la rimonta del cane detective in Il commissario Rex su Rai 2, show e musica con Tim Battiti Live Compilation su Canale 5, e reality wedding con Quattro matrimoni su TV8.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Luca Argentero è DOC
ANSA

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di 6 agosto 2026: una serata fitta di fiction amate, inchieste di cronaca, cinema di genere e grandi show estivi.

Andrea Fanti torna in corsia, Rex caccia la verità, il mondo viaggia dal divano: la Rai alza l’asticella

Rai 121:30DOC – Nelle tue mani. La serie medical ispirata alla storia vera del medico Pierdante Piccioni riporta in corsia il dottor Andrea Fanti, alle prese con un passato spezzato e un reparto da proteggere. Tra indagini cliniche e scelte etiche, il camice di Fanti resta il punto di equilibrio di una squadra che cambia. La fiction, scritta da Viola Rispoli e Francesco Arlanch, è un fenomeno internazionale esportato in Europa e America Latina: nel cast, oltre a Luca Argentero, spiccano Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Giovanni Scifoni ed Elisa Di Eusanio. Tra i filoni annunciati, la lotta per salvare la Medicina Interna e la tensione affettiva con Giulia Giordano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 221:20Il commissario Rex. Il cane poliziotto più celebre torna alle origini: al fianco del detective Max Steiner, Rex fiuta tracce e smonta alibi nelle strade e nei cortili di Vienna. Un classico che aggiorna ritmo e sguardo, tra inseguimenti e trovate canine che inchiodano i colpevoli.

Rai 321:15Kilimangiaro Estate. Camila Raznovich guida un itinerario tra documentari d’autore e storie dal mondo: film-maker della trasmissione, ospiti e curiosità costruiscono un atlante emozionale fatto di luoghi, persone, ambiente e cultura. Un modo di viaggiare che unisce meraviglia e consapevolezza.

Garlasco senza tregua, compilation d’estate e corsie d’assalto: la notte Mediaset è senza filtri

Rete 421:30Zona bianca. Giuseppe Brindisi riapre il "caso Garlasco" tra reperti discussi, ricostruzioni e scontri dialettici: una maratona di attualità che, dal Covid agli incroci tra politica, società e cronaca, ha trasformato il talk in una piazza infuocata. Storia, format e durata "extra large" per un programma nato nel 2021 e cresciuto tra interviste, servizi e contraddittorio in diretta.

Canale 521:20Tim Battiti Live Compilation. Estate a volume alto con la raccolta dei momenti più caldi del festival firmato Radio Norba: hit, duetti, coreografie e pubblico protagonista in uno speciale che condensa l’energia delle tappe in un’unica, lunga festa pop.

Italia 121:22Chicago Med. Al Chicago Medical Center la pressione è costante: casi ad alta complessità e vita privata che bussa alle porte del reparto. L’undicesima stagione rilancia il mix vincente del franchise: etica medica, scelte al limite e un team tra veterani e nuovi volti (S. Epatha Merkerson, Oliver Platt, Marlyne Barrett, Steven Weber, Luke Mitchell, Jessy Schram, Sarah Ramos, Darren Barnet).

Telese-Aprile scatenano il dibattito, Amadeus riaccende la platea, Real Time lotta per la vita: La7 e Discovery accendono il prime time

La720:35In onda. L’attualità politica sale sul ring con analisi, ospiti e confronto serrato nel salotto di access: un’agenda senza sconti che intercetta i temi caldi del giorno e li traduce in dibattito.

Nove21:30La corrida. Il varietà cult torna in versione rinnovata con Amadeus alla guida: concorrenti allo sbaraglio, ironia e giudizi in mano al pubblico in studio (con una celebrità ad affiancare la platea). Intrattenimento "di pancia" tra talento, gaffe, risate e sorprese.

Real Time21:40Pericolosamente obesi. Il percorso radicale di chi combatte i livelli più severi di obesità: il dottor Charles Procter accompagna i protagonisti in scelte drastiche tra nutrizione, chirurgia bariatrica e nuovi inizi, per riprendersi salute e dignità.

Keanu tra diamanti e ossessioni, Ficarra & Picone all’assalto, festival e wedding-war: l’Intrattenimento Sky tra noir, commedia e reality

Sky Cinema 121:15Andiamo a quel paese. La commedia di Salvo Ficarra e Valentino Picone mette nel mirino crisi, espedienti e rapporti di paese: trovate surreali, ritmo comico e un cast popolare con Valentino Picone, Nino Frassica, Francesco Paolantoni e Fatima Trotta. Novanta minuti che mescolano costume, satira e l’inconfondibile duo siciliano.

Sky Uno21:15RDS Summer Festival. Quattro tappe (Genova, Rimini, Monopoli, Iglesias), villaggio esperienziale e DJ set "100% grandi successi": l’estate prende forma tra conduttori RDS, talent di RDSNEXT e una lineup che trasforma le piazze in arene a cielo aperto.

TV821:40Quattro matrimoni. Gara senza esclusione di colpi tra spose: abiti, cerimonie e ricevimenti vengono giudicati dalle rivali per vincere il super premio. Tra torte monumentali e sorprese fuori copione, a contare sono visione, ospitalità ed effetto wow.

Cielo21:20Siberia. Thriller sentimentale tra diamanti blu e passioni pericolose: un mercante americano vola in Russia per un affare torbido e s’innamora della proprietaria di una caffetteria siberiana. Ostacoli, minacce e un amore ossessivo in bilico. Con Keanu Reeves, Molly Ringwald, Aleks Paunovic, Ana Ularu, Veronica Ferres.

Tuffi d’Europa e motori d’acqua: acrobazie e mare su Sky Sport

Sky Sport Max20:45The Boat Show. Nautica per appassionati: prove in mare tra motoscafi e vela, grandi regate e volti del settore. Storie, design e performance raccontano il lato più affascinante dell’acqua.

Sky Sport Max21:15Tuffi, Europei Parigi 2026. Dalla capitale francese, la 38ª edizione continentale: piattaforme e trampolini tra coefficiente di difficoltà, sincronismi e splash factor ridotto al minimo. Sessione serale decisiva per i podi europei.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Luca Argentero è DOC

Stasera in tv (23 luglio), DOC di Luca Argentero sfida la kermesse Tim Battiti Live

Cosa vedere stasera in tv? Il commissario Rex su Rai 2 rilancia i casi a Vienna, men...
Ilary Blasi presenta Tim Battiti Live

Stasera in tv (16 luglio): Ilary Blasi guida Battiti Live, il ricordo dell'Italia Mondiale nel 2026 su Rai 2

Cosa vedere stasera in tv? Il medical DOC su Rai 1 sfida Chicago Med su Italia 1, me...
Patrick Swayze, protagonista di Dirty Dancing

I film in TV stasera, giovedì 6 agosto: la comicità di Ficarra e Picone o il romanticismo di Dirty Dancing?

Una serata ricchissima di scelte: dall’adrenalina di La tempesta perfetta su Iris al...
Ascolti 23 luglio 2026

Ascolti Tv ieri (23 luglio): Ilary Blasi si conferma contro Argentero in replica, Scotti mattatore

Battiti Live vince ancora col 18,7% di share su Canale 5, le repliche di Doc – Nelle...
Ascolti 30 luglio 2026

Ascolti Tv ieri (30 luglio): Ilary Blasi chiude in bellezza, Scotti asfalta Liorni

Battiti Live vince e chiude al 19,7% di share su Canale 5, le repliche di Doc – Nell...
Doc- Nelle tue mani

Doc 4, Luca Argentero si riprende Rai 1: quando torna in onda. C'è la data ufficiale della nuova stagione

La quarta stagione dell’amata fiction di Rai 1 inizierà in autunno: il cast conferma...
Franco Battiato

Stasera in tv (4 agosto), l’omaggio a Franco Battiato illumina Rai 3, gli Europei di nuoto infiammano Rai 2

Cosa vedere stasera in tv? European Aquatics su Rai 2 sfida Bruno Barbieri – 4 Hotel...
Luca Argentero - Doc

"Luca Argentero lascia Doc - Nelle tue mani", ma gli autori rilanciano: cosa succederà senza Andrea Fanti

Stando alle ultime indiscrezioni l’attore avrebbe già dato l’addio all’amata fiction...
Doc 4 Luca Argentero

Doc - Nelle tue mani 4, sfuma il ritorno di Luca Argentero in tv: niente settembre, ecco a quando slitta la nuova stagione

La quarta stagione di Doc si prepara a tornare su Rai 1 con nuove sfide per Andrea F...

WINDTRE

Smartphone pieghevoli

Guida all'acquisto e scelta della soluzione più conveniente

LEGGI

Personaggi

Alessandro De Giuseppe

Alessandro De Giuseppe
Stefano Bini

Stefano Bini
L'attore Lino Banfi

Lino Banfi
Gabriella Pession

Gabriella Pession

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963