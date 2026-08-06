Stasera in tv, 6 agosto: DOC di Luca Argentero sfida il caso Garlasco di Giuseppe Brindisi Cosa vedere oggi in prima serata: la rimonta del cane detective in Il commissario Rex su Rai 2, show e musica con Tim Battiti Live Compilation su Canale 5, e reality wedding con Quattro matrimoni su TV8.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di 6 agosto 2026: una serata fitta di fiction amate, inchieste di cronaca, cinema di genere e grandi show estivi.

Andrea Fanti torna in corsia, Rex caccia la verità, il mondo viaggia dal divano: la Rai alza l’asticella

Rai 1 • 21:30 • DOC – Nelle tue mani. La serie medical ispirata alla storia vera del medico Pierdante Piccioni riporta in corsia il dottor Andrea Fanti, alle prese con un passato spezzato e un reparto da proteggere. Tra indagini cliniche e scelte etiche, il camice di Fanti resta il punto di equilibrio di una squadra che cambia. La fiction, scritta da Viola Rispoli e Francesco Arlanch, è un fenomeno internazionale esportato in Europa e America Latina: nel cast, oltre a Luca Argentero, spiccano Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Simona Tabasco, Giovanni Scifoni ed Elisa Di Eusanio. Tra i filoni annunciati, la lotta per salvare la Medicina Interna e la tensione affettiva con Giulia Giordano.

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Rai 2 • 21:20 • Il commissario Rex. Il cane poliziotto più celebre torna alle origini: al fianco del detective Max Steiner, Rex fiuta tracce e smonta alibi nelle strade e nei cortili di Vienna. Un classico che aggiorna ritmo e sguardo, tra inseguimenti e trovate canine che inchiodano i colpevoli.

Rai 3 • 21:15 • Kilimangiaro Estate. Camila Raznovich guida un itinerario tra documentari d’autore e storie dal mondo: film-maker della trasmissione, ospiti e curiosità costruiscono un atlante emozionale fatto di luoghi, persone, ambiente e cultura. Un modo di viaggiare che unisce meraviglia e consapevolezza.

Garlasco senza tregua, compilation d’estate e corsie d’assalto: la notte Mediaset è senza filtri

Rete 4 • 21:30 • Zona bianca. Giuseppe Brindisi riapre il "caso Garlasco" tra reperti discussi, ricostruzioni e scontri dialettici: una maratona di attualità che, dal Covid agli incroci tra politica, società e cronaca, ha trasformato il talk in una piazza infuocata. Storia, format e durata "extra large" per un programma nato nel 2021 e cresciuto tra interviste, servizi e contraddittorio in diretta.

Canale 5 • 21:20 • Tim Battiti Live Compilation. Estate a volume alto con la raccolta dei momenti più caldi del festival firmato Radio Norba: hit, duetti, coreografie e pubblico protagonista in uno speciale che condensa l’energia delle tappe in un’unica, lunga festa pop.

Italia 1 • 21:22 • Chicago Med. Al Chicago Medical Center la pressione è costante: casi ad alta complessità e vita privata che bussa alle porte del reparto. L’undicesima stagione rilancia il mix vincente del franchise: etica medica, scelte al limite e un team tra veterani e nuovi volti (S. Epatha Merkerson, Oliver Platt, Marlyne Barrett, Steven Weber, Luke Mitchell, Jessy Schram, Sarah Ramos, Darren Barnet).

Telese-Aprile scatenano il dibattito, Amadeus riaccende la platea, Real Time lotta per la vita: La7 e Discovery accendono il prime time

La7 • 20:35 • In onda. L’attualità politica sale sul ring con analisi, ospiti e confronto serrato nel salotto di access: un’agenda senza sconti che intercetta i temi caldi del giorno e li traduce in dibattito.

Nove • 21:30 • La corrida. Il varietà cult torna in versione rinnovata con Amadeus alla guida: concorrenti allo sbaraglio, ironia e giudizi in mano al pubblico in studio (con una celebrità ad affiancare la platea). Intrattenimento "di pancia" tra talento, gaffe, risate e sorprese.

Real Time • 21:40 • Pericolosamente obesi. Il percorso radicale di chi combatte i livelli più severi di obesità: il dottor Charles Procter accompagna i protagonisti in scelte drastiche tra nutrizione, chirurgia bariatrica e nuovi inizi, per riprendersi salute e dignità.

Keanu tra diamanti e ossessioni, Ficarra & Picone all’assalto, festival e wedding-war: l’Intrattenimento Sky tra noir, commedia e reality

Sky Cinema 1 • 21:15 • Andiamo a quel paese. La commedia di Salvo Ficarra e Valentino Picone mette nel mirino crisi, espedienti e rapporti di paese: trovate surreali, ritmo comico e un cast popolare con Valentino Picone, Nino Frassica, Francesco Paolantoni e Fatima Trotta. Novanta minuti che mescolano costume, satira e l’inconfondibile duo siciliano.

Sky Uno • 21:15 • RDS Summer Festival. Quattro tappe (Genova, Rimini, Monopoli, Iglesias), villaggio esperienziale e DJ set "100% grandi successi": l’estate prende forma tra conduttori RDS, talent di RDSNEXT e una lineup che trasforma le piazze in arene a cielo aperto.

TV8 • 21:40 • Quattro matrimoni. Gara senza esclusione di colpi tra spose: abiti, cerimonie e ricevimenti vengono giudicati dalle rivali per vincere il super premio. Tra torte monumentali e sorprese fuori copione, a contare sono visione, ospitalità ed effetto wow.

Cielo • 21:20 • Siberia. Thriller sentimentale tra diamanti blu e passioni pericolose: un mercante americano vola in Russia per un affare torbido e s’innamora della proprietaria di una caffetteria siberiana. Ostacoli, minacce e un amore ossessivo in bilico. Con Keanu Reeves, Molly Ringwald, Aleks Paunovic, Ana Ularu, Veronica Ferres.

Tuffi d’Europa e motori d’acqua: acrobazie e mare su Sky Sport

Sky Sport Max • 20:45 • The Boat Show. Nautica per appassionati: prove in mare tra motoscafi e vela, grandi regate e volti del settore. Storie, design e performance raccontano il lato più affascinante dell’acqua.

Sky Sport Max • 21:15 • Tuffi, Europei Parigi 2026. Dalla capitale francese, la 38ª edizione continentale: piattaforme e trampolini tra coefficiente di difficoltà, sincronismi e splash factor ridotto al minimo. Sessione serale decisiva per i podi europei.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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