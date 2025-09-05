Stasera in tv (5 settembre): Sinner ‘notturno’, De Martino sparisce e Brenda Lodigiani va in onda a reti unificate
I programmi da vedere in tv stasera, venerdì 5 settembre 2025: dalla Nazionale in campo all'esordio di Brenda Lodigiani a Bake Off Italia
Cosa ci propone il menù televisivo della prima serata di venerdì 5 settembre 2025? Quali sono i programmi più interessanti dei palinsesti delle varie emittenti tv per questa prima serata di venerdì? Come sempre, per i telespettatori, ci sarà l’imbarazzo della scelta e l’offerta promette di accontentare tutti i gusti: dal grande calcio al grande cinema, passando per le amatissime saghe turche ad alto tasso di emozioni fino alle serie più amate di questo ultimo scampolo di estate tv. Scopriamo tutti i programmi da non perdere stasera in tv.
Stasera in tv (5 settembre), cosa vedere: gli azzurri di Gattuso o le emozioni di Tradimento?
Una serata ricca di tante proposte televisive interessanti quella di venerdì 5 settembre 2025. I tifosi della nazionale possono godersi le emozioni regalate dagli azzurri impegnati nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. Questa sera i ragazzi di Gattuso se la vedranno con l’Estonia. L’appuntamento è, a partire dalle 20.30 su Rai Uno, che stasera non trasmetterà la consueta puntata di Affari Tuoi di Stefano De Martino. La rete ammiraglia Mediaset invece, subito dopo la conclusione dell’amatissima Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, propone una serata all’insegna delle passioni e degli intrighi, regalati ai telespettatori dalla soap turca Tradimento.
Sentimenti, ma più sognanti, anche su Rai Due, con il film "Royal-Ish, Principessa per caso", mentre su Rai Movie si va sul classico, con l’irresistibile coppia formata da Julia Roberts e Richard Gere, impegnati in una commedia romantica e rocambolesca: "Se scappi ti sposo".
Su Italia Uno si rinnova l’appuntamento con una serie molto seguita in quest’estate 2025: Chicago Fire. Infine, su Tv8, alle 21.30, i telespettatori potranno scoprire l’esordio della nuova stagione di Bake-Off Italia, la numero 13, con tutte le sue novità, a partire dalla più grande: la nuova guida di Brenda Lodigiani che prenderà il posto di Benedetta Parodi. Per l’occasione, la puntata di debutto dello show sarà trasmetta in simulcast sui principali canali del gruppo Discovery tra cui Nove e Real Time.
A notte fonda, intorno all’una, riflettori puntati su Sky Sport che trasmetterà in diretta la semifinale degli US Open 2025 tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime.
Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.
Consulta la guida completa ai programmi della serata.
