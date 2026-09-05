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Stasera in tv (5 settembre), dal ritorno della soap La Promessa, al documentario sul delitto di Avetrana

Cosa vedere oggi in prima serata: X Factor Stories su Sky Uno sfida Il delitto di Avetrana sul Nove e la soap di Rete 4.

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Redazione

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la promessa
mediaset

Scoprite il meglio disponibile nella sera di sabato 5 settembre 2026: una serata ricchissima di proposte e spunti in grado di conquistarvi, con grandi attori, inchieste d’autore e show iconici pronti a tenervi incollati allo schermo.

Salemme tra fede e promesse, thriller africano e il ritorno di Sergio Leone: la Rai accende il sabato

Rai 121:30Ogni promessa è debito. Teatro scritto e interpretato da Vincenzo Salemme: Benedetto Croce, pizzaiolo di "Croce e delizia", lancia un SOS in mare e promette a sant’Anna un voto se verrà salvato. Rientrato sano e salvo con i figli e il tuttofare Roberto, tutta la comunità — e perfino la tv locale — attende di vedere se manterrà la parola data. Una commedia morale sull’impegno preso di fronte a tutti, tra ironia e coscienza.

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Rai 221:20Amore e morte in Namibia. Thriller del 2026 diretto da Florian Baxmeyer con Julia Koschitz, Michael Klammer e Gustav Schmidt. In un paesaggio africano magnetico, passioni e colpe si intrecciano in un’indagine tesa che scava nei rapporti e nei segreti dei protagonisti.

Rai 321:20Giù la testa. Il western politico di Sergio Leone (1971) con Rod Steiger e James Coburn: l’incontro tra un bandito messicano e un ex terrorista dell’IRA li trascina al centro della Rivoluzione, tra amicizia, tradimenti e resa dei conti. Un classico potente in cui l’epica incontra l’amarezza della storia.

Soap in abito da cerimonia, varietà cult e mostri scatenati: la serata Mediaset tra intrighi e adrenalina

Rete 421:36La promessa. Spagna, 1913. Nel palazzo dei marchesi di Luján, l’eroico salvataggio di Manuel da parte di Jana accende una saga di segreti e vendette: la giovane entra a servizio non per denaro, ma per scoprire la verità sull’omicidio della madre e sul fratello rapito alla nascita. Tra sentimenti imprevisti e lotte di potere, il feuilleton iberico conquista con Ana Garcés, Arturo Sancho, Jordi Coll, Manuel Rigueiro, Eva Martín, Joaquín Climent, Antonio Velázquez, Carmen Asecas, Alicia Bercan e Marga Martínez.

Canale 521:20Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7. Il varietà antropologico che mette a confronto le "tribù" del nuovo millennio: prove ironiche, parodie e sfide senza freni per smascherare vizi e virtù dell’umanità contemporanea. Un cult che alterna gioco puro, satira e spettacolo.

Italia 121:18Rampage – Furia animale. Azione spettacolare (2018) diretta da Brad Peyton con Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan, Joe Manganiello, Malin Akerman e Naomie Harris: esperimenti fuori controllo trasformano animali in creature gigantesche, mentre una corsa contro il tempo punta a salvare Chicago dalla distruzione.

Licenza di colpire, cronaca nera e sfide al limite: La7 e Discovery tra classici e docureality

La721:15Agente 007 – Una cascata di diamanti. Il ritorno di Sean Connery nei panni di Bond (1971), diretto da Guy Hamilton: traffici di diamanti, identità ribaltate e mefistofelici piani criminali in un capitolo scintillante della saga, con Jill St. John e Charles Gray.

Nove21:30Il delitto di Avetrana. Inchiesta sul caso che sconvolse l’Italia nell’agosto 2010: testimonianze, intercettazioni e verbali per ripercorrere le zone d’ombra dell’omicidio di Sarah Scazzi, tra verità giudiziarie e domande ancora aperte.

Real Time21:40Vite al limite. Il docureality che segue persone con obesità severa nel percorso di cura e nel possibile accesso al bypass con il dottor Younan Nowzaradan. Storie personali, ostacoli medici e ricadute emotive in un format che, dal 2012, ha acceso un dibattito globale.

Cuori in bilico, storie di musica e gialli toscani: l’Intrattenimento Sky tra cinema, talent e commedie

Sky Cinema 121:15L’attachement – La tenerezza. Dramma del 2024 di Carine Tardieu con CésAR Botti, Pio Marmaï, Raphaël Quenard, Valeria Bruni Tedeschi e Vimala Pons: dopo un lutto, Alex cresce da solo i figli finché nella loro vita entra Sandra, cinquantenne senza figli, che tesse un legame inatteso con la famiglia, rimescolando equilibri e bisogni affettivi.

Sky Uno21:15X Factor Stories. Antologia dei momenti più iconici del talent: esibizioni-manifesto, sorprese ai casting e performance che hanno segnato le edizioni targate Sky. Emozioni, ricordi e tanta musica alla vigilia della nuova stagione.

TV820:25Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Il reality culinario ispirato al format tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal": quattro ristoratori della stessa zona si sfidano su location, servizio, menù, prezzo e "special", con i voti decisivi dello chef-conduttore e premi da reinvestire nell’attività. Storia lunga dal 2015, tra bonus di ingrediente tipico e colpi di scena al tavolo finale.

TV821:50I delitti del BarLume – Aria di mare. La commedia gialla di Roan Johnson con Filippo Timi, Alessandro Benvenuti, Lucia Mascino ed Enrica Guidi: il BarLume è in crisi e Massimo, tra scivolate e testardaggine, affianca la commissaria Fusco in un caso che coinvolge una collega uccisa. Battute al vetriolo, bar di paese e indizi che profumano di salsedine.

Cielo21:20Mr. Crocodile Dundee. Avventura cult (1986) di Peter Faiman con Paul Hogan e Linda Kozlowski: dal bush australiano ai grattacieli di New York, uno scontro di mondi tra survival, romanticismo e humour.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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