Ilary Blasi manda i suoi VIP a schiantarsi: la scelta che non lascia scampo a nessuno
Stasera, lunedì 5 ottobre, il GF non rinuncia alla diretta ma deve vedersela con Italia-Turchia con la Nazionale tornata a convincere. Alternativa talk show
Se siete indecisi su cosa guardare in TV nella sera del 5 ottobre 2026, ecco una guida rapida e ricca di spunti: grandi eventi live, talk, reality, cinema e serie per accontentare tutti i gusti.
Rai
Notte azzurra e storie: la sfida per cuori forti e la tv d’autore
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Rai 1 — 20:45 — Calcio, UEFA Nations League – Lega A (4a giornata, Gruppo 1): Italia-Turchia. L’Italia di Mancini torna al Dall’Ara di Bologna per il match di ritorno contro la Turchia: una vittoria spianerebbe la strada verso la salvezza nella Lega A. Novanta minuti ad alta intensità con telecronaca e studio dedicati.
Rai 2 — 21:20 — La ragazza della palude. Giallo dalle tinte sudiste: una giovane cresciuta nelle paludi del profondo Sud diventa la principale sospettata dopo il ritrovamento di un corpo, e il suo passato con un uomo misterioso riaffiora con forza. Regia di Olivia Newman; con David Strathairn, Eric Ladin, Harris Dickinson, Daisy Edgar-Jones, Garret Dillahunt. Durata 125’.
Rai 3 — 21:15 — Lo stato delle cose. Massimo Giletti guida un viaggio tra cronaca e attualità, con inchieste, testimonianze e ospiti per leggere i fatti "per ciò che sono". Dalle piste giudiziarie ai dossier internazionali, un racconto che intreccia politica, società e tensioni globali, con documenti e analisi inedite.
Mediaset
Reality incandescenti, talk d’assalto e action d’acciaio
Rete 4 — 21:33 — Quarta repubblica. Il talk di Nicola Porro alterna servizi d’apertura, dibattiti serrati e "processo di Quarta Repubblica": dossier, economia e politica tra ospiti in studio e collegamenti, per una lettura senza filtri dell’attualità.
Canale 5 — 21:20 — Grande Fratello Vip. Nella versione celebrity del reality, nomination, televoti e confessionali accendono il dibattito in studio. Al timone Ilary Blasi (con opinioniste Cesara Bonamici e Selvaggia Lucarelli): strategie, chiarimenti e corse al montepremi da 100.000 euro (metà in beneficenza).
Italia 1 — 21:21 — Jack Reacher – Punto di non ritorno. Ex investigatore militare (Tom Cruise) in azione per difendere un maggiore accusato ingiustamente di spionaggio, tra complotti e verità da stanare. Regia di Edward Zwick; con Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika Yarosh, Patrick Heusinger, Aldis Hodge. Durata 118’.
La7 e Discovery
Augias al contrattacco, Panella tra i sapori del mondo e Now tra rinascite
La7 — 21:15 — La torre di Babele. Corrado Augias dialoga con ospiti autorevoli tra libri, storia e attualità: analisi colte, testimonianze e servizi per "capire il perché delle cose", tra politica, economia e cultura connessi al presente.
Nove — 21:30 — Little Big Italy. Francesco Panella viaggia tra città con grandi comunità italiane alla scoperta di tre "trattorie del cuore": memoria, identità e sapori autentici si sfidano su piatti signature, qualità/prezzo e italianità senza compromessi.
Real Time — 21:40 — Vite al limite – Storie di rinascita. Il dottor Nowzaradan accompagna pazienti affetti da obesità cronica in percorsi complessi: piani nutrizionali, supporto psicologico e, se necessario, chirurgia bariatrica. Ricadute, ripartenze e piccoli grandi traguardi che cambiano la vita.
Intrattenimento Sky
Top Gun e Reacher: il cielo chiama. Cannavacciuolo scuote la sala, TV8 e Cielo completano il tris
Sky Cinema 1 — 21:15 — Top Gun. Azione cult di Tony Scott (1986, 109’): Pete "Maverick" Mitchell corre verso l’élite dei piloti tra acrobazie aeree e drammi personali. Con Tom Cruise, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Val Kilmer. Take My Breath Away di Moroder vinse l’Oscar. (In evidenza anche gli aggiornamenti sul progetto Top Gun 3 e sui grandi franchise Paramount).
Sky Uno — 21:15 — Cucine da incubo. Antonino Cannavacciuolo "entra" nelle crisi dei locali: ispezioni (igiene, menù e servizio), motivazione del team, restyling e "servizio verità" per riaccendere identità e sostenibilità del ristorante.
TV8 — 21:40 — Io prima di te. Dramma sentimentale (2016, 110’): Louisa, in cerca di lavoro, diventa assistente di Will, banchiere tetraplegico; da un inizio in salita nascerà un legame capace di cambiare le loro vite. Con Emilia Clarke, Sam Claflin.
Cielo — 21:20 — Pechino Express. Reality-adventure a coppie vip: zaini leggeri, pochi spiccioli e tanta intraprendenza tra autostop, prove culturali e ospitalità locali. Strategia, resistenza e adattamento: il viaggio è una sfida serrata.
Sky Sport
Notti azzurre, rugby che impatta e storie di talenti
Sky Sport 1 — 23:15 — La giovane Italia. Focus sul serbatoio azzurro: percorsi, campionati e storie dei talenti italiani in rampa di lancio.
Sky Sport Max — 19:30 — Judo, Mondiali Baku 2026. Dai tatami dell’Azerbaijan le prove iridate del 2026 (4-10 ottobre), tra categorie olimpiche e sogni di medaglie.
Sky Sport Max — 21:00 — Icarus Ultra. Avventure, imprese e curiosità dal mondo degli sport outdoor: dopo 15 anni alla ricerca del limite, il racconto si spinge "oltre".
Sky Sport Max — 21:30 — Rugby, United Rugby Championship. Il campionato transnazionale tra club di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica: impatto, tecnica e nuove rivalità in vetrina.
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Guida TV
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08 Ottobre 2026
Ore 14Rai 2
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