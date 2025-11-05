Stasera in tv (5 novembre), Laura Pausini più forte delle polemiche: cosa fa oggi Cosa vedere in TV stasera, mercoledì 5 novembre 2025: la cantante rende omaggio a Luciano Pavarotti all'Arena di Verona. In onda La Corrida, la Sciarelli e Cazzullo

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, ecco il meglio della prima serata di mercoledì 5 novembre 2025: film, inchieste, show e grande calcio europeo per una notte ricchissima di proposte.

Daisy Ridley e la tenacia nell’impresa, Sciarelli sulle tracce degli scomparsi: la notte Rai

Rai 1 — 21:30 — La ragazza del mare. Biografico (2024, 129′) diretto da Joachim Rønning con Daisy Ridley, Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Jeanette Hain e Kim Bodnia. New York, anni Venti: Trudy, figlia di immigrati tedeschi, rincorre il sogno del nuoto tra ostacoli economici e resistenze familiari, fino a tentare l’impresa che la consegnerà alla storia: diventare la prima donna ad attraversare a nuoto la Manica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 — 21:20 — 9-1-1. Serie TV (2021, 42′) ad alta tensione: interventi estremi e vite private di chi risponde alle emergenze a Los Angeles, tra vigili del fuoco, paramedici, polizia e operatori del numero d’emergenza. Nel cast Aisha Hinds, Angela Bassett, Kenneth Choi, Oliver Stark e Peter Krause.

Rai 3 — 21:20 — Chi l’ha visto?. Il programma nato nel 1989 torna con Federica Sciarelli alla guida: segnalazioni in diretta, ricostruzioni giornalistiche e appelli per ritrovare persone scomparse, con il pubblico alleato delle indagini. Nel tempo la trasmissione ha affiancato ai casi storie di cronaca irrisolta, conquistando premi come Telegatto e Premio Regia Televisiva.

Labate all’attacco, l’Arena per Pavarotti e l’avventura di The Lost City: Mediaset a tutto ritmo

Rete 4 — 21:35 — Realpolitik. Tommaso Labate orchestra uno spazio di approfondimento sull’attualità con sondaggi, retroscena e analisi live: un racconto puntuale del presente tra politica, società e cronaca.

Canale 5 — 21:20 — Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo. Dall’Arena di Verona, un evento mondiale per celebrare i 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti: l’Orchestra e i grandi nomi della lirica e del pop (da Plácido Domingo a Laura Pausini) per una serata speciale; parte dei proventi sostiene progetti solidali.

Italia 1 — 21:20 — The Lost City. Film d’azione (2022, 112′) dei registi Aaron e Adam Nee: una scrittrice rosa e il modello di copertina fuggono da un tentativo di rapimento nella giungla, tra inseguimenti e sopravvivenza. Cast stellare con Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt, Daniel Radcliffe e Patti Harrison.

Cazzullo nel giorno che cambiò la Storia, Amadeus rimette in scena La Corrida e i casi-limite su Real Time

La7 — 21:15 — Una giornata particolare. Aldo Cazzullo accompagna in un viaggio dentro le 24 ore che segnano la vita di un personaggio storico e il destino di un Paese: racconto divulgativo, luoghi e testimonianze per capire come quel giorno sia diventato svolta.

Nove — 21:30 — La Corrida. Amadeus riporta in auge il varietà dei "dilettanti allo sbaraglio": concorrenti pronti a mettersi in gioco davanti al giudizio del pubblico in studio (e di una celebrità ospite) tra ironia, talenti e sorprese.

Real Time — 21:30 — Io e la mia ossessione. Documentario sulle vite di persone affette da comportamenti ossessivo-compulsivi fuori dal comune: rivelazioni a parenti e amici, percorsi con psicologi ed esperti per risalire alle cause e provare a cambiare.

Pearl Harbor apre la flotta, Kidman & Penn tra intrighi ONU, X Factor scalda i motori: lo spettacolo di Sky, TV8 e Cielo

Sky Cinema 1 — 21:15 — Pearl Harbor. Guerra (2001, 162′) di Michael Bay con Alec Baldwin, Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale e Tom Sizemore: cast corale e regia spettacolare per un kolossal bellico.

Sky Cinema 2 — 21:15 — The Interpreter. Thriller (2005, 128′) diretto da Sydney Pollack: un’interprete ONU a New York (con Nicole Kidman) finisce in un complotto internazionale su un omicidio eccellente; a proteggerla, un agente federale (Sean Penn) dai metodi poco ortodossi.

Sky Uno — 21:15 — X Factor: The road to X Factor. Chiuste le selezioni, gli aspiranti cantanti scelti da Francesco Gabbani, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi preparano gli attesissimi Live: identità sonore, prove e strategie in vista del palco.

TV8 — 20:20 — TV8 Champions Night. Studio pre-partita: analisi, tattiche e approfondimenti sul match di UEFA Champions League trasmesso in chiaro nell’appuntamento serale dell’emittente.

TV8 — 21:00 — Calcio, UEFA Champions League – 4ª giornata: Manchester City–Borussia Dortmund. Dall’Etihad Stadium sfida d’alta classifica: entrambe le squadre arrivano con 7 punti dopo tre turni.

Cielo — 21:20 — Vendetta finale. Azione (2017, 87′) di Isaac Florentine: dopo la perdita di moglie e figlia, un avvocato intraprende un cammino di trasformazione e silenzio assoluto fino a compiere la sua vendetta. Con Antonio Banderas, Karl Urban, Paz Vega, Cristina Serafini e Atanas Srebrev.

Champions League Night: studio live e maratona gol su Sky Sport 1

Sky Sport 1 — 20:45 — Champions League Show. Immagini dai campi, interviste e commenti per entrare nel cuore della giornata europea con la squadra di Sky.

Sky Sport 1 — 21:00 — Calcio, UEFA Champions League. Diretta dalle partite della massima competizione per club: cronache, aggiornamenti e collegamenti per vivere la notte europea minuto per minuto.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche