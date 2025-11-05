Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Stasera in tv (5 novembre), Laura Pausini più forte delle polemiche: cosa fa oggi

Cosa vedere in TV stasera, mercoledì 5 novembre 2025: la cantante rende omaggio a Luciano Pavarotti all'Arena di Verona. In onda La Corrida, la Sciarelli e Cazzullo

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Stasera in tv (5 novembre), Laura Pausini più forte delle polemiche: cosa fa oggi

Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, ecco il meglio della prima serata di mercoledì 5 novembre 2025: film, inchieste, show e grande calcio europeo per una notte ricchissima di proposte.

Daisy Ridley e la tenacia nell’impresa, Sciarelli sulle tracce degli scomparsi: la notte Rai

Rai 121:30La ragazza del mare. Biografico (2024, 129′) diretto da Joachim Rønning con Daisy Ridley, Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Jeanette Hain e Kim Bodnia. New York, anni Venti: Trudy, figlia di immigrati tedeschi, rincorre il sogno del nuoto tra ostacoli economici e resistenze familiari, fino a tentare l’impresa che la consegnerà alla storia: diventare la prima donna ad attraversare a nuoto la Manica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 221:209-1-1. Serie TV (2021, 42′) ad alta tensione: interventi estremi e vite private di chi risponde alle emergenze a Los Angeles, tra vigili del fuoco, paramedici, polizia e operatori del numero d’emergenza. Nel cast Aisha Hinds, Angela Bassett, Kenneth Choi, Oliver Stark e Peter Krause.

Rai 321:20Chi l’ha visto?. Il programma nato nel 1989 torna con Federica Sciarelli alla guida: segnalazioni in diretta, ricostruzioni giornalistiche e appelli per ritrovare persone scomparse, con il pubblico alleato delle indagini. Nel tempo la trasmissione ha affiancato ai casi storie di cronaca irrisolta, conquistando premi come Telegatto e Premio Regia Televisiva.

Labate all’attacco, l’Arena per Pavarotti e l’avventura di The Lost City: Mediaset a tutto ritmo

Rete 421:35Realpolitik. Tommaso Labate orchestra uno spazio di approfondimento sull’attualità con sondaggi, retroscena e analisi live: un racconto puntuale del presente tra politica, società e cronaca.

Canale 521:20Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo. Dall’Arena di Verona, un evento mondiale per celebrare i 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti: l’Orchestra e i grandi nomi della lirica e del pop (da Plácido Domingo a Laura Pausini) per una serata speciale; parte dei proventi sostiene progetti solidali.

Italia 121:20The Lost City. Film d’azione (2022, 112′) dei registi Aaron e Adam Nee: una scrittrice rosa e il modello di copertina fuggono da un tentativo di rapimento nella giungla, tra inseguimenti e sopravvivenza. Cast stellare con Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt, Daniel Radcliffe e Patti Harrison.

Cazzullo nel giorno che cambiò la Storia, Amadeus rimette in scena La Corrida e i casi-limite su Real Time

La721:15Una giornata particolare. Aldo Cazzullo accompagna in un viaggio dentro le 24 ore che segnano la vita di un personaggio storico e il destino di un Paese: racconto divulgativo, luoghi e testimonianze per capire come quel giorno sia diventato svolta.

Nove21:30La Corrida. Amadeus riporta in auge il varietà dei "dilettanti allo sbaraglio": concorrenti pronti a mettersi in gioco davanti al giudizio del pubblico in studio (e di una celebrità ospite) tra ironia, talenti e sorprese.

Real Time21:30Io e la mia ossessione. Documentario sulle vite di persone affette da comportamenti ossessivo-compulsivi fuori dal comune: rivelazioni a parenti e amici, percorsi con psicologi ed esperti per risalire alle cause e provare a cambiare.

Pearl Harbor apre la flotta, Kidman & Penn tra intrighi ONU, X Factor scalda i motori: lo spettacolo di Sky, TV8 e Cielo

Sky Cinema 121:15Pearl Harbor. Guerra (2001, 162′) di Michael Bay con Alec Baldwin, Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale e Tom Sizemore: cast corale e regia spettacolare per un kolossal bellico.

Sky Cinema 221:15The Interpreter. Thriller (2005, 128′) diretto da Sydney Pollack: un’interprete ONU a New York (con Nicole Kidman) finisce in un complotto internazionale su un omicidio eccellente; a proteggerla, un agente federale (Sean Penn) dai metodi poco ortodossi.

Sky Uno21:15X Factor: The road to X Factor. Chiuste le selezioni, gli aspiranti cantanti scelti da Francesco Gabbani, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi preparano gli attesissimi Live: identità sonore, prove e strategie in vista del palco.

TV820:20TV8 Champions Night. Studio pre-partita: analisi, tattiche e approfondimenti sul match di UEFA Champions League trasmesso in chiaro nell’appuntamento serale dell’emittente.

TV821:00Calcio, UEFA Champions League – 4ª giornata: Manchester City–Borussia Dortmund. Dall’Etihad Stadium sfida d’alta classifica: entrambe le squadre arrivano con 7 punti dopo tre turni.

Cielo21:20Vendetta finale. Azione (2017, 87′) di Isaac Florentine: dopo la perdita di moglie e figlia, un avvocato intraprende un cammino di trasformazione e silenzio assoluto fino a compiere la sua vendetta. Con Antonio Banderas, Karl Urban, Paz Vega, Cristina Serafini e Atanas Srebrev.

Champions League Night: studio live e maratona gol su Sky Sport 1

Sky Sport 120:45Champions League Show. Immagini dai campi, interviste e commenti per entrare nel cuore della giornata europea con la squadra di Sky.

Sky Sport 121:00Calcio, UEFA Champions League. Diretta dalle partite della massima competizione per club: cronache, aggiornamenti e collegamenti per vivere la notte europea minuto per minuto.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Tragedia aerea sfiorata a New York (ma il capitano è sotto accusa)

Tragedia aerea sfiorata a New York (ma il capitano è sotto accusa)

I film in onda in TV stasera, mercoledì 5 novembre 2025: Tom Hanks comandante glacia...
Stasera in tv (22 ottobre), Luca Zingaretti contro Silvia Toffanin: cosa succede stasera

Stasera in tv (22 ottobre), Luca Zingaretti contro Silvia Toffanin: cosa succede stasera

Cosa vedere stasera in TV? Montalbano (sempre in replica) cerca di affondare anche T...
Stasera in tv (29 ottobre), Gerry Scotti e la promozione sul campo: Canale 5 gli fa un grande regalo

Stasera in tv (29 ottobre), Gerry Scotti e la promozione sul campo: Canale 5 gli fa un grande regalo

I programmi della serata di mercoledì 29 ottobre 2025: da This is me arriva il re de...
Ascolti 29 ottobre 2025

Ascolti tv ieri (29 ottobre): finale super per Silvia Toffanin, Montalbano tiene, De Martino non insidia Scotti

This is Me con oltre 3 milioni di spettatori, bene Zingaretti in replica (17% di sha...
Ascolti 22 ottobre 2025

Ascolti tv ieri 21 ottobre: Toffanin ribalta Montalbano, colpo clamoroso di Gerry Scotti (e De Martino affonda)

This is Me cresce al 21,2% di share su Canale 5, bene Montalbano in replica, Sciarel...
Stasera in tv (4 novembre): drammatico accoltellamento al petto, in tre sotto torchio

Stasera in tv (4 novembre): drammatico accoltellamento al petto, in tre sotto torchio

I programmi in onda in TV stasera, martedì 4 novembre 2025: Montalbano indaga su uno...
I film in onda in TV stasera, lunedì 29 settembre 2025: le donne che salvarono Hitler e un ragno terrificante

I film in onda in TV stasera, lunedì 29 settembre 2025: le donne che salvarono Hitler e un ragno terrificante

Le migliori pellicole in onda stasera, 29 settembre 2025, in TV: dalle Assaggiatrici...
Stasera in tv (8 ottobre), Federica Sciarelli indaga sul marito di Liliana Resinovich. Commissario in Sicilia

Stasera in tv (8 ottobre), Federica Sciarelli indaga sul marito di Liliana Resinovich. Commissario in Sicilia

Cosa vedere oggi, mercoledì 8 ottobre 2025, in prima serata: Chi l'ha visto contro M...
Stasera in tv (23 ottobre), Alberto Palladini abbandona Un posto al sole: dove lo vedremo adesso

Stasera in tv (23 ottobre), Alberto Palladini abbandona Un posto al sole: dove lo vedremo adesso

I principali programmi in onda stasera, giovedì 23 ottobre 2025: Maurizio Aiello rec...

Studio Legale Grolla

Prostituzione minorile

Come risponde il diritto penale

LEGGI

Personaggi

Pier C - Piercesare Fagioli

Pier C
Mayu Lucisano

Mayu Lucisano
Belen Rodriguez

Belen Rodriguez
Valentina Persia

Valentina Persia

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963