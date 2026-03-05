Colpaccio della Rai, sfodera un trio imbattibile: concorrenza annichilita Stasera, giovedì 5 marzo 2026, la TV di Stato propone Don Matteo, Ore 14 con le novità su Garlasco e la fuoriclasse Geppi Cucciari. Agli altri restano le briciole

Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, ecco il meglio della prima serata di giovedì 5 marzo 2026: proposte forti tra fiction, talk e cinema per tutti i gusti.

Frassica e Terence Hill accendono Rai1, Infante in prime time, Geppi Cucciari tra cultura e satira

Su Rai 1 alle 21:30 arriva Don Matteo, la serie cult che dal 2000 unisce giallo, sentimenti e ironia. Nata con Terence Hill e oggi proseguita con Don Massimo (Raoul Bova), ruota attorno al maresciallo Cecchini, interpretato dall’amatissimo Nino Frassica. Nel lungo percorso del titolo – premiato più volte ai Regia Televisiva – sono passati volti come Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico e Francesco Scali, con l’azione trasferita da Gubbio a Spoleto nelle stagioni più recenti. Un brand identitario della fiction Rai, capace ancora di sorprendere il grande pubblico.

Su Rai 2 alle 21:20 si prende la scena Ore 14: lo spin-off serale del quotidiano di attualità e cronaca ideato e condotto da Milo Infante. Nato come rotocalco dal taglio giornalistico con reportage, collegamenti live e dibattito in studio, il format ha costruito in cinque anni una comunità di spettatori fidelizzata. La versione prime time – dopo le sperimentazioni del 2025 – amplia il respiro dei casi trattati (cronaca nera e attualità), con l’impronta diretta del conduttore e ospiti tra magistrati, criminologi e reporter. Un approfondimento che mira a spiegare e contestualizzare i fatti oltre i titoli.

Su Rai 3 alle 21:20 appuntamento con Splendida Cornice, lo show di Geppi Cucciari che unisce cultura e leggerezza. Nato nel 2023 e prodotto da Rai Cultura con Itv Movie (autori Geppi Cucciari e Luca Bottura), alterna libri, cinema, arte e tv con ospiti, performance live e la band guidata da Nicola "Ballo" Balestri. Nel cast fisso il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante Andrea Maggi; il pubblico in studio – 120 persone divise per categorie – vota e "disegna" i costumi degli italiani. Un varietà d’autore che porta la cultura in prima serata con ironia.

Del Debbio all’attacco, Zalone fa centro, Cruise riapre la corsa contro il tempo

Su Rete 4 alle 21:33 torna Dritto e rovescio, il talk di Paolo Del Debbio (Videonews) che dal 2019 indaga politica, società e attualità tra interviste, dibattiti e collegamenti dalle piazze. Nato per sostituire "W l’Italia – Oggi e domani", ha consolidato una grammatica televisiva diretta, con ospiti ricorrenti e un racconto "sul campo" che intercetta tensioni e priorità del Paese.

Su Canale 5 alle 21:20 risate e satira con Quo Vado?, il campione d’incassi firmato Gennaro Nunziante con protagonista Checco Zalone, affiancato da Lino Banfi, Maurizio Micheli, Ninni Bruschetta e Sonia Bergamasco. Il film, capace di fotografare con ironia il mito del "posto fisso", ha segnato il picco del sodalizio Zalone–Nunziante prima della lunga pausa creativa, poi interrotta dal ritorno insieme con "Buen Camino". Una commedia diventata fenomeno pop.

Su Italia 1 alle 21:27 adrenalina pura con Mission: Impossible – Fallout: Ethan Hunt deve recuperare testate nucleari degli "Apostoli" in una corsa globale tra doppi giochi e inseguimenti al limite. Nel cast spiccano Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames, Simon Pegg e Rebecca Ferguson. Alla regia Christopher McQuarrie, per un capitolo che alza l’asticella dell’action con set piece spettacolari e ritmo implacabile.

Formigli al contraddittorio, stand up sul Nove, "duelli" tra casa e cucina su Real Time

Su La7 alle 21:15 torna PiazzaPulita: Corrado Formigli orchestra interviste one-to-one, reportage e confronto tra voci autorevoli. Dal 2011 il programma (Banijay) illumina i nodi caldi della settimana – politica, economia, società – con rubriche come "Piazzaselvaggia" di Selvaggia Lucarelli e i racconti di Stefano Massini. Un format che mette alla prova argomenti e narrativa dei protagonisti.

Su Nove alle 21:30 serata "all-smile" con Only fun – Comico show: palcoscenico aperto a monologhisti e stand up, ritmo serrato e sketch a raffica per una comicità pop che punta sulla varietà di stili e registri.

Su Real Time alle 20:45 cult del factual con Cortesie per gli ospiti: due coppie si sfidano tra spesa, mise en place e menù sotto lo sguardo di tre giudici. Nato nel 2005, lo show ha attraversato varie ere (da Alessandro Borghese a Roberto Valbuzzi per il cibo, da Roberto Ruspoli a Csaba dalla Zorza per tavola e accoglienza; per l’interior, da Chiara Tonelli a Diego Thomas e poi Luca Calvani), generando spin-off come "New York", "B&B" e "Cortesie in famiglia".

Su Real Time alle 21:50 tocca a Vite al limite – Storie di rinascita, il docu-reality che segue i pazienti affetti da grave obesità nel percorso con il dottor Nowzaradan: un viaggio complesso tra cambiamento fisico e ricostruzione psicologica.

Aldo, Giovanni e Giacomo in prima fila su Sky Cinema, MasterChef scalda i fornelli; apocalisse e action in chiaro

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 spazio alla commedia corale Tu la conosci Claudia?, diretta da Massimo Venier, con il trio Aldo, Giacomo e Giovanni insieme a Paola Cortellesi: equivoci, sentimenti e il classico umorismo del trio in uno dei titoli più amati della loro filmografia.

Su Sky Uno alle 21:15 prosegue MasterChef Italia (stagione 15): ai fornelli gli aspiranti chef affrontano Mystery, Invention e Pressure sotto gli occhi di Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo, con un’attenzione crescente a identità e sostenibilità. La stagione è in volata verso gli ultimi appuntamenti, tra strategie e piatti "signature".

Su TV8 alle 21:30 il disaster movie 2012 (Roland Emmerich): cataclismi globali e una corsa disperata alla sopravvivenza in un colossal ad alto impatto visivo, tra famiglie divise, scienza e leadership sotto pressione.

Su Cielo alle 21:20 l’action Beyond the Law – L’infiltrato: un ex poliziotto si cala nel sottobosco criminale per scoprire la verità sulla morte del figlio, tra corruzione e resa dei conti. Nel cast Steven Seagal, Johnny Messner e DMX: formula ruvida, atmosfere noir e colpi di scena.

Eurolega in primo piano su Sky Sport 1, tra palla a mano, running e outdoor su Sky Sport Max

Su Sky Sport 1 alle 20:30 appuntamento con Basket, Eurolega, la massima competizione europea per club maschili: intensità tecnica, fisicità e grandi firme del parquet per una serata ad alto tasso di spettacolo.

Su Sky Sport 1 alle 23:00 spazio alla memoria del tennis con Panatta e Bertolucci Tennis Heroes (2025): Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, con Stefano Meloccaro, raccontano leggende e aneddoti – da Borg ai campioni di oggi – in una sfida "a distanza" persino con l’intelligenza artificiale, tra ironia e storia del gioco.

Su Sky Sport Max alle 20:00 live con Pallamano Maschile, Qualificazioni Europei 2026: la corsa verso la rassegna continentale (in Danimarca, Norvegia e Svezia dal 15 gennaio al 1 febbraio 2026) tra agonismo e tattica ad alta velocità.

Su Sky Sport Max alle 21:45 riepilogo con Highlights Mezza Maratona Napoli: il meglio della gara partenopea tra passaggi chiave, tempi e protagonisti.

Su Sky Sport Max alle 22:00 torna Icarus Ultra, magazine sugli sport outdoor: imprese, avventura e curiosità, con sguardo ai confini della performance.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Ore 14 Rai 2 21:20

