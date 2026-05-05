Francesca Fagnani tra i criminali, Luca Zingaretti torna indietro di 20 anni Stasera, martedì 5 maggio 2026, torna Belve Crime con 3 ospiti "famigerati". Montalbano ripropone un episodio vecchissimo. Tutti i programmi in onda

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 5 maggio 2026.

Montalbano torna protagonista, Fagnani graffia, Sottile riapre i dossier

Rai 1 • 21:30 • Il Commissario Montalbano – La pazienza del ragno. Il commissario più amato della tv, interpretato da Luca Zingaretti, torna con una delle indagini firmate Alberto Sironi (2006, 106’), tratta dall’universo di Andrea Camilleri. Nel cast spiccano Cesare Bocci, Katharina Böhm, Maurizio Marchetti e Peppino Mazzotta: atmosfera, umanità e quei colpi di genio che hanno reso Vigàta un classico della fiction italiana.

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Rai 2 • 21:20 • Belve Crime. Dopo l’ennesimo successo delle sue interviste "bestiali", Francesca Fagnani raddoppia e punta forte sulla cronaca nera. Nella puntata di stasera, con l’introduzione della podcaster Elisa True Crime, saranno ospiti Katharina Miroslawa (la "mantide di Parma), Roberto Savi (della banda della Uno bianca) e Rina Bussone (ex compagna di Raul Esteban Calderon, condannato per l’omicidio di "Diabolik").

Rai 3 • 21:15 • FarWest. Salvo Sottile guida il viaggio nei "far west d’Italia": inchieste, reportage, collegamenti e testimonianze live illuminano le zone di confine dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli. Tra casi di cronaca, indagini sul campo e confronto in studio, il programma prova a dare voce a indignazione, fratture sociali e possibili soluzioni con un taglio rigoroso ma accessibile.

Berlinguer all’attacco, GF Vip accende Canale 5, Le Iene svelano l’Inside

Rete 4 • 21:30 • È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer torna con il suo approfondimento: servizi mirati, dibattiti serrati e faccia a faccia con protagonisti della politica e della società civile per leggere i fatti che dividono il Paese e analizzarne le ricadute. Un talk che alterna analisi, ospiti e confronto diretto con l’attualità.

Canale 5 • 21:20 • Grande Fratello Vip. Il reality dei "vipponi" riparte tra nomination, televoti ed eliminazioni. In studio Ilary Blasi coordina dinamiche e scontri, con opinioni, sorprese e prove che alimentano il gioco fino alla finale. Nella "casa" gli equilibri cambiano di continuo: arrivi, confronti e nuovi schieramenti rendono la diretta un appuntamento centrale del prime time Mediaset.

Italia 1 • 21:15 • Le Iene presentano: Inside. Speciali che ripercorrono e approfondiscono le inchieste storiche de Le Iene con dettagli inediti e nuovi punti di vista. Una narrazione che alterna cronologia dei fatti, testimonianze e focus sulle vite dei protagonisti prima e dopo i casi diventati di dominio pubblico, con lo stile "in nero" ideato da Davide Parenti.

Floris incalza la politica, il caso Michael Jackson scuote il Nove, Real Time tra case e missioni

La7 • 21:15 • Di Martedì. Giovanni Floris orchestra l’approfondimento del martedì: interviste, sondaggi, confronto serrato e, in chiusura, il punto di vista dei bambini. Un’agenda agile che tiene insieme economia, società e palazzo, con un parterre sempre combattivo.

Nove • 21:30 • Michael Jackson: anatomia di una caduta. Un documentario d’inchiesta che ripercorre il celebre procedimento giudiziario su Michael Jackson, tra accuse, atti e testimonianze. Un’immersione nelle carte per ricostruire, con approccio analitico, passaggi e nodi del caso che ha segnato la storia della pop culture.

Real Time • 20:50 • Casa a prima vista. La sfida tra agenti immobiliari – nata ispirandosi al format francese Chasseur D’Appart – mette in gara professionisti di Roma e Milano (tra i volti: Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu, Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre). Un cliente, tre proposte e un solo vincitore di puntata: visita, scelta e consigli per orientarsi davvero nel mercato, con la voce narrante di Andrea Pellizzari.

Real Time • 21:55 • Fare sempre di più. Il documentario segue il dottor Giampiero Campanelli e la sua équipe in missione umanitaria in Benin: interventi chirurgici in contesti fragili, storie di pazienti e il lavoro della fondazione, tra assistenza e formazione. Un racconto sul valore dell’impegno sanitario dove è più difficile curare.

Faville e brividi: Dorff in gabbia, Cannavacciuolo rianima le cucine, talent e heist in chiaro

Sky Cinema 1 • 21:15 • Sotto attacco. Stephen Dorff guida l’action di Nick Sarkisov (2021, 117’): un campione MMA cresciuto nella violenza deve fare i conti con la fragilità quando il secondogenito nasce con la sindrome di Williams. Nel cast Donald Faison, Elizabeth Reaser, Drew Starkey e Saïd Taghmaoui: tra ring e sentimenti, un protagonista costretto a scegliere cosa difendere davvero.

Sky Uno • 21:25 • Cucine da incubo. Antonino Cannavacciuolo entra nei ristoranti in crisi: ispezione tra sala e cucina (igiene, ordine, servizio), assaggi senza sconti, restyling del locale, nuovo menù e primo servizio del "nuovo corso". La versione italiana del cult britannico è ormai un classico del factual, tra disciplina, ricette e motivazione.

TV8 • 21:40 • Italia’s Got Talent. Il talent dei "100 secondi" apre il palco a canto, ballo, magia, ventriloquio e comicità. Quattro buzzer, golden buzzer per l’accesso diretto in finale, 100.000 euro in palio e lo show a Las Vegas: una vetrina totale per talenti di ogni età e disciplina.

Cielo • 21:20 • The Tunnel – Trappola nel buio. Thriller norvegese di Pål Øie (2019, 105’): un incidente in un tunnel innevato scatena una trappola mortale per decine di automobilisti. Con Lisa Carlehed, Thorbjørn Harr e Ylva Fuglerud, un racconto claustrofobico tra fiamme, gelo e attese sospese.

Champions in primo piano e motori by night: studio, match e speciali dal paddock

Sky Sport 1 • 20:00 • Champions League Show. Immagini, interviste e commenti sulle sfide UEFA: lo studio introduce i grandi match europei con analisi, collegamenti e voci dai protagonisti, tra tattiche e bordocampo.

Sky Sport 1 • 21:00 • Calcio, UEFA Champions League. La massima competizione per club in prima serata: 90 minuti ad alta intensità, colpi da fuoriclasse e una regia che mette lo spettatore al centro del gioco. Notte di coppa, notte di verdetti.

Sky Sport Max • 21:30 • Discover Kimi. Su Sky Sport Max un approfondimento (ANNO 2026) sulle radici e sul percorso di Kimi Antonelli, nuovo talento italiano della Formula 1: attese, formazione e il sogno che si avvicina alla realtà del Circus.

Sky Sport Max • 22:00 • Automobilismo, GT World Challenge Europe. Gli eventi della serie GT europea organizzata da SRO e omologata FIA (specifiche GT3): un campionato che combina sprint ed endurance, con la storia recente segnata dal passaggio di sponsor e da battaglie ad altissima velocità tra case e piloti ufficiali.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Il Commissario Montalbano - La pazienza del ragno Rai 1 21:30

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