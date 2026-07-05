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Stasera in tv (5 luglio): De Martino (già visto) con Affari Tuoi. E Nove punta al botto con Aldo Giovanni e Giacomo

Cosa vedere stasera in tv? La7 mette a fuoco House of Trump contro lo show cult Aldo Giovanni e Giacomo – I corti sul Nove. Su Rai 1 Affari Tuoi (in replica) precede Brasile-Norvegia.

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Redazione

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Affari tuoi de martino
IPA

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di domenica 5 luglio 2026: una guida compatta che vi accompagna tra sport live, film, serie e show per ogni gusto.

De Martino scalda l’access, Elsbeth indaga, Iacona scava: la notte firmata Rai

Rai 120:35Affari tuoi Revival. L’edizione "Revival" del gioco dei pacchi apre la serata dell’ammiraglia: ritmo d’access, colpi di scena in cassetta e trattative serrate con il "Dottore" per una sfida di fortuna e strategia che resta un rito per le famiglie italiane. La puntata in onda stasera, però, non sarà inedita. Rai 1 riproporrà la partita dello scorso 27 marzo.

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Rai 121:35 Brasile – Norvegia, Mondiali 2026. Dopo il gioco dei pacchi, Rai 1 trasmetterà in diretta gli ottavi di finale dei Mondiali tra Brasile e Norvegia. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 22. Il collegamento inizierà su Rai 1 alle 21.35 con il prepartita condotto da Paola Ferrari.

Rai 221:00Elsbeth. L’astuta e non convenzionale avvocatessa Elsbeth Tascioni mette la sua prospettiva unica al servizio della polizia di New York: cento indizi minimi che diventano prove decisive in una detection spigliata con Carrie Preston, Wendell Pierce e Carra Patterson.

Rai 321:15Presa diretta. Riccardo Iacona torna con l’inchiesta che, dal 2009, racconta politica, sanità, ambiente, energia e giustizia con reportage sul campo e possibili soluzioni. Un marchio di fabbrica premiato anche con il Premio Nazionale Vincenzo Padula 2013, realizzato con l’autrice Maria Cristina De Ritis.

Giallo ai Tropici, dizi in prima serata e commedia con McConaughey: il tris Mediaset

Rete 421:33Delitti ai Tropici. Dalla Martinica, il comandante Mélissa Sainte‑Rose e il capitano Gaëlle Crivelli devono far rispettare la legge in un paradiso che nasconde gli stessi mali del mondo: caratteri opposti, indagini serrate e un’isola dai mille volti in una serie crime dal respiro esotico.

Canale 521:21Racconto di una notte. A vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per ottenere giustizia. L’incontro con Canfeza, vicina ai nemici di un tempo, apre una rete di segreti e tradimenti destinata a esplodere in una notte che cambia tutto. Nel cast Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu, Emel Colgecen, Deniz Gurkan, Tutku Karadayi, Pinar Hamzaoglu.

Italia 121:27La rivolta delle ex. Commedia (2009) diretta da Mark Waters, 100’. Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Emma Stone e Michael Douglas guidano una favola romantica sopra le righe tra ex, rimpianti e resa dei conti col passato, per una serata leggera a colpi di risate e sentimenti.

Trump sotto la lente, risate da antologia e borghi da salvare: la triade La7‑Discovery

La721:15House of Trump – Affari di famiglia. Approfondimento (2026): affari, potere e legami di una dinastia che ha segnato la politica e il business USA, in un ritratto che mette in fila dossier, testimonianze e retroscena.

Nove21:30Aldo Giovanni e Giacomo – I corti. Lo spettacolo teatrale cult del trio – con la partecipazione di Marina Massironi – torna tra gag senza tempo, tormentoni e battute entrate nell’immaginario collettivo: un evergreen capace di unire generazioni.

Real Time20:15Case a 1 euro… o poco più! Sicilia. Da Sambuca di Sicilia, acquirenti da tutto il mondo ristrutturano immobili per ritrovare radici e realizzare il "sogno italiano": la serie racconta il fenomeno anti‑spopolamento dei borghi e il recupero del patrimonio edilizio, tra burocrazia, progetti e rinascita locale.

Daniel Day‑Lewis guida Anemone, poi nozze in sfida e triplo appuntamento F1 su TV8

Sky Cinema 121:15Anemone. Drammatico (2025, 121’) di Ronan Day‑Lewis con Daniel Day‑Lewis, Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley, Safia Oakley‑Green. Ray, ex militare britannico, vive isolato da anni: quando il fratello Jem lo rintraccia, riaffiorano segreti e risentimenti in un confronto che scava nelle ferite della famiglia.

Sky Uno21:15Quattro matrimoni. Quattro promesse spose aprono le porte del "giorno più bello" per giudicarsi a vicenda su abito, cerimonia e ricevimento: storytelling, accoglienza e fattore sorpresa decidono la gara verso l’ambito premio finale.

TV820:55F1 Podio. Immagini ufficiali del podio e prime interviste ai protagonisti: l’adrenalina della Formula 1 a caldo, subito dopo la bandiera a scacchi.

TV821:20F1 Paddock Live Post Gara. Analisi, commenti dei piloti e dei team principal per leggere strategie, gomme e momenti chiave della corsa appena conclusa.

TV821:40Italia’s Got Talent (St. 14, Ep. 1). Il talent basato sul format di Simon Cowell mette in scena esibizioni di ogni disciplina (canto, ballo, magia, comicità) con quattro giudici e buzzer rossi; con il golden buzzer il concorrente vola in finale. In palio 100.000 euro e uno show personale a Las Vegas. Una storia iniziata nel 2009 tra Mediaset e, poi, Sky/TV8, con edizioni passate firmate da volti come Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Joe Bastianich ed Elio alla giuria, e Lodovica Comello alla conduzione.

Cielo21:20119 giorni alla deriva. Drammatico (2015, 83’) di John Laing, con Dominic Purcell e Siobhan Marshall: un trimarano diretto a Tonga viene sorpreso da una tempesta e l’equipaggio inizia una lotta disperata per la sopravvivenza in oceano aperto.

Wimbledon live, retroscena dall’All England Club e placcaggi mondiali: la notte Sky Sport

Sky Sport 120:45Tennis, Wimbledon. Il più antico e prestigioso torneo del tennis, unico Slam su erba: due settimane a Londra tra tradizione, pioggia quando arriva e partite che hanno fatto la storia. Programmazione serale in diretta, aggiornamenti e immagini ufficiali dal tempio dell’All England Club.

Sky Sport 122:00Sky Tennis Show. Magazine con analisi, highlights e focus sui protagonisti del circuito: tattica, tecnica e storie per leggere i dettagli che fanno la differenza.

Sky Sport 122:30Wimbledon The Insider. Dietro le quinte dell’evento tennistico più famoso del mondo: luoghi off‑limits, aneddoti e particolari che raccontano il fascino unico dell’All England Club.

Sky Sport 123:00Di Canio Premier Special. Paolo Di Canio racconta, da protagonista, grandi storie e rivalità della Premier League: un viaggio tra icone, partite indimenticabili e il fascino del campionato inglese.

Sky Sport Max20:00Rugby, Nations Championship. Debutta il nuovo formato che mette a confronto i due emisferi: le Nazionali del Sei Nazioni (Nord) contro le potenze SANZAAR con Fiji e Giappone (Sud). Sei incontri per squadra tra luglio e novembre: fisicità, strategia e rivalità storiche in campo.

Sky Sport Max22:00Automobilismo, European Rally Championship. Il campionato europeo FIA nato nel 1953: tappe su fondi diversi, velocità e controllo in prova speciale per una disciplina che esalta precisione di guida e lavoro di equipaggio.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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