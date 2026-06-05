Stasera in tv: Milly Carlucci conduce 'Campioni del mondo, Italia loves Unesco', Zoro accende Propaganda Live Cosa vedere oggi? Il dramma Regretting You su Sky Cinema 1 sfida I delitti del BarLume su TV8 e il giallo coreano Decision to Leave su Cielo. In campo anche l’amichevole internazionale su Sky Sport 1 e Tennis Heroes con Panatta e Bertolucci.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio del prime time di venerdì 5 giugno 2026: intrattenimento, cinema, inchieste e sport per tutti i gusti.

Italia loves Unesco, Infante in prime time e un biopic su Rai 3: la notte Rai cambia ritmo

Rai 1 • 21:30 • Campioni del mondo, Italia loves Unesco. Show-evento (2026) in prima serata che celebra il patrimonio e l’eccellenza italiana: una serata spettacolare su musica, cultura e bellezza, pensata per coinvolgere pubblico e artisti in un racconto a più voci.

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Rai 2 • 21:20 • Ore 14. Il talk di attualità e cronaca condotto da Milo Infante arriva in prima serata con la sua formula fatta di reportage, collegamenti live e dibattiti con esperti. Nato nel 2020 nel daytime di Rai 2 e cresciuto fino allo spin-off serale, il programma ha macinato stagioni e ascolti grazie al taglio giornalistico diretto e accessibile, con un occhio ai grandi casi che animano il dibattito pubblico. Durata: 60 minuti.

Rai 3 • 21:15 • Albatross (2025, 90’, biografico). Regia di Giulio Base. Nel cast Francesco Centorame, Giancarlo Giannini e lo stesso Giulio Base. Un racconto biografico che intreccia formazione, scelte e destino con lo sguardo autoriale del regista-attore.

Nuzzi al comando, la dizi L’erede e la guerra alle Antille: Mediaset alza la posta

Rete 4 • 21:33 • Quarto Grado. Il talk d’inchiesta prodotto da VideoNews e ideato da Siria Magri torna con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al centro i grandi gialli della cronaca, con criminologi e specialisti (tra cui Massimo Picozzi, Alessandro Meluzzi e Luciano Garofano), servizi, ricostruzioni e una squadra di inviati sul campo. Dal 2010 a oggi: 15 edizioni, oltre 530 puntate da circa 180 minuti, spin‑off editoriali e una community attivissima. Genere: inchieste.

Canale 5 • 21:21 • L’erede. Serie TV (Soap). A Urfa, la tregua tra le potenti famiglie Yelduran e Kordagli passa da un matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Ma Serhat, stimato chirurgo a Istanbul, rifiuta l’unione e i doveri dinastici, finché l’incontro con Melek cambia tutto: quando la giovane finisce d’urgenza in ospedale, lui cancella la partenza per la Germania e corre in sala operatoria. Cast: Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci, Mazlum Cimen. Passioni proibite, identità e tradizione per una dizi ad alta tensione emotiva.

Italia 1 • 21:27 • Invasion – Sotto attacco (2024, 91’, guerra). Regia di Bobby Boermans. Aruba e Curaçao subiscono l’assalto violento dello Stato di Veragua, che rivendica le isole e prende il controllo di basi e infrastrutture militari. Un reparto di marines interviene per ribaltare le sorti del conflitto. Con Tarikh Janssen, Gijs Blom, Ortál Vriend, Fedja van Huêt, Gijs Scholten van Aschat. Un war‑movie teso tra operazioni speciali e corsa contro il tempo.

Zoro in diretta, il "meglio di" Crozza e le dipendenze estreme: La7–Discovery senza filtri

La7 • 21:15 • Propaganda Live. Diego Bianchi "Zoro" guida il talk prodotto da Fandango, erede dell’esperienza di Gazebo. Reportage originali, satira di Makkox, band live e un parterre fisso di giornalisti (Marco Damilano, Francesca Schianchi, Paolo Celata) per una lunga diretta che impasta politica, costume e ironia. Location: Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina a Roma. Un marchio di culto capace di far discutere, dentro e fuori dallo schermo.

Nove • 21:30 • I migliori Fratelli di Crozza. Il "best of" dello show di Maurizio Crozza: maschere, satira sui leader e monologhi fulminanti in un’antologia che mette a fuoco vizi e virtù dell’attualità italiana. Genere: show.

Real Time • 21:40 • Io e la mia ossessione. Docu‑serie che entra nelle vite di persone alle prese con comportamenti ossessivo‑compulsivi fuori dall’ordinario. Confessioni a familiari, percorsi con esperti e psicologi e un obiettivo: capire le cause di dipendenze estreme (da chi mangia carta igienica a chi beve detergenti) e rimettere al centro un equilibrio possibile. Genere: documentario.

Famiglie ai ferri corti, nozze sotto esame e BarLume torna in giallo: la sera "Intrattenimento Sky"

Sky Cinema 1 • 21:15 • Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto (2025, 116’, drammatico). Regia di Josh Boone. Con Clancy Brown, Scott Eastwood, McKenna Grace, Dave Franco, Willa Fitzgerald, Allison Williams, Mason Thames, Sam Morelos. Un incidente svela un’infedeltà che travolge Morgan e la figlia Clara: tra misteri di famiglia e rese dei conti, madre e figlia sono costrette a ricostruire il proprio legame e se stesse.

Sky Uno • 21:15 • Quattro matrimoni. Quattro spose si valutano a vicenda su abito, cerimonia e ricevimento per conquistare il premio finale. Tra scelte di stile, tradizioni e colpi di scena, la competizione svela gusti e personalità nel "giorno più bello". Genere: reality.

TV8 • 21:40 • I delitti del BarLume – Indovina chi? (2023, 100’). Regia di Roan Johnson, Michela Cocozza. Dopo l’omicidio di un vicino della Tizi, la Fusco indaga con l’aiuto del sempre più sordo Rimediotti e di Massimo, mentre Tizi, Beppe e Marina traslocano da Pasquali e Marchino lascia il BarLume, stanco di lavorare duro. Nel cast Filippo Timi, Lucia Mascino, Alessandro Benvenuti, Marcello Marziali, Atos Davini, Massimo Paganelli, Enrica Guidi, Stefano Fresi, Corrado Guzzanti. Genere: commedia gialla.

Cielo • 21:20 • Decision to Leave (2022, 138’, giallo). Regia di Park Chan‑wook. Con Tang Wei, Go Kyung‑pyo, Park Hae‑il, Lee Jung‑Hyun, Yong‑woo Park. Un detective indaga su un omicidio in montagna e si ritrova irretito dalla vedova della vittima, in un gioco di attrazione pericoloso e sentimenti ambigui firmato da un maestro del noir asiatico.

Panatta & Bertolucci, amichevoli e finali sulla sabbia: la notte Sky Sport corre veloce

Sky Sport 1 • 19:45 • Calcio, Amichevole Internazionale Ungheria-Finlandia. Una sfida tra rappresentative nazionali per testare moduli, condizione e intese in vista dei prossimi impegni. Genere: calcio (sport).

Sky Sport 1 • 21:45 • Panatta e Bertolucci Tennis Heroes (2025). Adriano Panatta e Paolo Bertolucci – accompagnati da Stefano Meloccaro – raccontano il grande tennis, da Björn Borg ai campioni contemporanei, tra aneddoti inediti, ricordi di campo e una "sfida" a distanza con l’intelligenza artificiale. Ironia, arguzia e memoria diretta di chi il tennis lo ha vissuto veramente.

Sky Sport Max • 19:00 • Rugby, United Rugby Championship. Il torneo transnazionale a 15 con club di Galles, Irlanda, Italia, Scozia e Sudafrica (ex Pro14): sfide fisiche, tattica e atmosfera da grande rugby. Genere: rugby (sport).

Sky Sport Max • 21:00 • Beach Soccer, Supercoppa LND. Il titolo della Lega Nazionale Dilettanti in palio sulla sabbia: acrobazie, rovesciate e gol spettacolari per la Supercoppa. Genere: calcio (beach soccer).

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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