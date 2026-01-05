Trova nel Magazine
Stasera in tv (5 gennaio), Salemme guida Rai 1 con Ogni promessa è debito, la sfida contro Porro e Quarta Repubblica

Cosa vedere oggi in prima serata: Il Collegio (docureality) su Rai 2 sfida MasterChef Italia (talent) su Sky Uno. Da Canale 5 la soap Io sono Farah contro il cult Mamma, ho riperso l’aereo 2.

Nicola Porro e Vincenzo Salemme
Mediasetb Infinity, Raiplay

Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 5 gennaio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Salemme e Miyazaki, tra risate, anime e nostalgia: la notte Rai rilancia

Rai 121:30Ogni promessa è debito: Benedetto Croce, pizzaiolo e padre di famiglia, lancia un disperato SOS in mare promettendo a sant’Anna: verrà salvato insieme ai figli Rebecca e Marco e al tuttofare Roberto, ma al rientro in comunità tutti lo attendono per capire se manterrà la parola data. Regia 2025 e mattatore Vincenzo Salemme; tono brillante, ambienti popolari e una domanda morale al centro.

Rai 221:20Il collegio: il docureality cult torna con la classe catapultata nel 1990, tra regole ferree, disciplina e una nuova voce narrante, Pierluigi Pardo. Al timone del rigoroso istituto il preside Paolo Bosisio; tra i docenti, volti simbolo come Andrea Maggi e Maria Rosa Petolicchio. Dalla storia del format alle figure chiave (compresi i sorveglianti Lucia Gravante ed Enzo Marcelli), l’edizione digital first ha macinato milioni di visualizzazioni su RaiPlay prima dello sbarco in chiaro.

Rai 321:20Il ragazzo e l’airone: film d’animazione 2023 di Hayao Miyazaki (125’). Una pagina poetica e visionaria che intreccia formazione, lutto e fantasia con l’eleganza narrativa del maestro giapponese.

Porro rilancia su Rete 4, eFarah tra scelte impossibili su Mediaset

Rete 421:33Quarta Repubblica: il talk politico–rotocalco di Nicola Porro (in onda dal 2018, a cura di Videonews) alterna interviste, dibattiti e inchieste. Nato con interviste d’apertura, oggi parte da un servizio e si allarga ai temi caldi con ospiti in studio e collegamenti; nel corso delle stagioni ha ospitato anche spazi comici di Gene Gnocchi e la rubrica "Il processo di Quarta Repubblica". Speciali e palinsesti rimodulati hanno accompagnato le grandi crisi internazionali, confermando il taglio di attualità del programma.

Canale 521:21Io sono Farah: dizi turca (2023). Farah, medico arrivata clandestinamente a Istanbul, accetta di lavorare come domestica per Tahir, un piccolo criminale, per curare il figlio Kerim affetto da una rara malattia. Tra minacce, omicidi e segreti, ogni scelta diventa cruciale. Cast: Demet Özdemir, Engin Akyürek, Feyyaz Duman, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar. Genere: soap.

Italia 121:25Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York: sequel culto del 1992 diretto da Chris Columbus (120’). Con la star Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Brenda Fricker, Tim Curry: divertimento family tra equivoci e avventure newyorkesi.

Il Grande Romanzo della Bibbia illumina la serata, poi i tesori di Conticini

La721:15Una giornata particolare presenta: Il Grande Romanzo della Bibbia: speciale di taglio divulgativo che intreccia il racconto delle Scritture con memoria e contemporaneità. Un viaggio tra storie fondative e riflessi sul presente.

Nove21:30Cash or trash – Il Natale dei tesori: Paolo Conticini guida i cinque mercanti in puntate speciali natalizie, tra oggetti straordinari, trattative serrate e colpi di scena. L’evento festivo del format mette alla prova fiuto e portafogli dei buyer.

Real Time21:35Hercai – Amore e vendetta (St. 3, Ep. 36): a Midyat, la giovane Reyyan – disprezzata dal patriarca Nasuh perché non nipote biologica – incrocia Miran, erede degli Aslanbey cresciuto nel culto della vendetta. Melodramma turco dalle tinte forti tra segreti di famiglia e passioni proibite. Cast: Akın Akınözü, Ebru Şahin, Ayda Aksel e un ampio ensemble.

Delitti del BarLume, MasterChef al giudizio e Milady in azione: la notte Sky decolla

Sky Cinema 121:15I delitti del BarLume – Il gioco delle coppie (2026, 90’, regia di Roan Johnson): nuova indagine all’ombra del BarLume tra ironia e giallo. Nel cast, volti amatissimi e new entry come Corrado Guzzanti, Filippo Timi, Marina Rocco, Paola Iezzi e Stefano Fresi, insieme allo storico gruppo di Pineta capitanato dagli arzilli pensionati.

Sky Uno21:15MasterChef Italia (St. 15, Ep. 7): la gara ai fornelli continua con i giudici Bruno Barbieri, Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciuolo. Mystery Box, Invention e Pressure Test tra tecnica, creatività e una spinta sempre più marcata alla sostenibilità.

TV821:35I tre moschettieri – Milady (2023, 114’, regia di Martin Bourboulon): Constance Bonacieux viene rapita davanti a D’Artagnan; per salvarla, il giovane moschettiere – con Athos, Porthos e Aramis – dovrà allearsi con l’enigmatica Milady de Winter. Con Eva Green, Vincent Cassel, Lyna Khoudri, Vicky Krieps, Louis Garrel.

Cielo21:15Caccia al 12° uomo (2017, 118’, regia di Harald Zwart): durante la Seconda guerra mondiale, l’unico sopravvissuto di un gruppo della resistenza norvegese fugge dalla Gestapo tra caverne e bufere di neve, sostenuto dal coraggio delle persone incontrate. Con Thomas Gullestad e Jonathan Rhys Meyers.

Serie C al centro della serata: doppia finestra su Sky Sport 1 e Sky Sport Max

Sky Sport 120:30Calcio, Serie C: diretta dedicata al campionato di terza serie italiana. Nel palinsesto della giornata spazio anche a finestre e approfondimenti calcistici, con ampio racconto tra risultati, analisi e collegamenti dal campo.

Sky Sport Max20:30Calcio, Serie C: seconda regia live sulla C, con un mosaico di sfide e aggiornamenti. Dal pomeriggio il canale ha seguito anche appuntamenti internazionali (tra cui Ligue 1) e, in serata, torna a concentrarsi sui match clou della terza serie con telecronache, studi e highlight.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Programmi

