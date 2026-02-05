Trova nel Magazine
Tutti (ma proprio tutti) contro Raoul Bova: cosa succede questa sera

Mediaset schiera Paolo Del Debbio, Striscia e le sue 6 Veline e pure la Coppa Italia con la Juve per contrastare Don Matteo. Come finisce stasera, giovedì 5 febbraio

Tutti (ma proprio tutti) contro Raoul Bova: cosa succede questa sera

Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 5 febbraio 2026: tra grandi fiction, Coppa Italia, show comici e cinema, la guida completa per scegliere cosa vedere.

Rai: Bova riporta Don Matteo al vertice, Capotondi racconta lo sport italiano, Geppi mixa cultura e ironia

Rai 121:30Don Matteo — La longeva serie nata nel 2000 torna con la stagione 15: dopo l’era di Terence Hill, il testimone è passato a Don Massimo (Raoul Bova). Una storia televisiva ispirata a Padre Brown che, da Gubbio a Spoleto, ha attraversato luoghi e tempi d’Italia fra gialli, sentimento e umanità, con un coro di volti amatissimi come Flavio Insinna, Maria Chiara Giannetta, Maurizio Lastrico, Nathalie Guetta e l’inossidabile Nino Frassica. Nel 2022 il passaggio di consegne ha aperto un nuovo ciclo con casi investigativi e legami familiari che tengono banco puntata dopo puntata.

Rai 221:20Neve, ghiaccio e gloria — Documentario (2026, 90’) diretto da Paolo Geremei: la voce narrante di Cristiana Capotondi attraversa settant’anni di storia italiana seguendo il filo dello sport, fino all’approdo alla kermesse mondiale di Milano Cortina 2026. Immagini d’archivio iconiche, campioni e costume raccontano come lo sport abbia unito generazioni e territori.

Rai 321:20Splendida Cornice — Show culturale e comico condotto da Geppi Cucciari, nato nel 2023 e prodotto da Rai Cultura (con Itv Movie). In studio ospiti, performance, il divulgatore Roberto Mercadini e l’insegnante Andrea Maggi; il pubblico "per categorie" (120 persone) fotografa il Paese votando e partecipando al racconto. Una terza edizione che continua a mescolare libri, cinema, arte e tv con leggerezza e intelligenza.

Mediaset: Del Debbio all’attacco, Greggio & Iacchetti in prima serata, Coppa Italia con Atalanta–Juventus live su Italia 1

Rete 421:33Dritto e rovescio — Il rotocalco politico di Paolo Del Debbio (Videonews), in onda dal 2019, mette a fuoco società e attualità con interviste, inchieste e piazze in diretta. Nato per rilanciare la prima serata del canale, ha consolidato pubblico e linguaggio, ospitando volti ricorrenti del dibattito e puntate ad alta tensione.

Canale 521:20Striscia la notizia – La voce della presenza — Il tg satirico di Antonio Ricci si sposta in prime time con gli storici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti al bancone, la band diretta da Demo Morselli e le Veline. Una puntata‑evento nel solco della denuncia e del racconto di disservizi, con ospiti e gag (dal varietà di Lillo alle magie di Raul Cremona/Mago Oronzo) per una serata al ritmo di satira e "inchieste lampo".

Italia 120:29Coppa Italia Live — Studio, servizi e ultimissime per entrare nel clima dei quarti di finale, con focus su match, formazioni e precedenti.

Italia 121:00Calcio, Coppa Italia – Quarti di Finale: Atalanta–Juventus — Grande attesa a Bergamo per la sfida a eliminazione diretta: in panchina Raffaele Palladino e Luciano Spalletti, subentrati in corsa ai predecessori, si giocano l’accesso alla semifinale. Atmosfera da dentro‑o‑fuori e vetrina nazionale per un classico del calcio italiano.

Italia 122:58Coppa Italia Live — Highlights e commenti a caldo di tutte le partite della competizione, con analisi tattiche e voci dal campo per rivivere la notte di coppa.

La7 e Discovery: Formigli accende il confronto, Belen riapre il sipario comico, case da sogno su Real Time

La721:15PiazzaPulita — Il talk di Corrado Formigli (dal 2011) alterna interviste one‑to‑one, reportage e dibattiti su politica e attualità, con rubriche come "Piazzaselvaggia" di Selvaggia Lucarelli e i racconti di Stefano Massini. Una regia narrativa che porta in prima serata temi caldi e approfondimenti di taglio giornalistico.

Nove21:30Only fun – Comico show — Nuova edizione dallo storico Teatro Galleria di Legnano con Belen Rodriguez e i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino) alla guida: dieci puntate tra monologhi e ospiti top della risata. Nel primo appuntamento attesi Enrico Brignano, Katia Follesa e Angelo Pintus: ritmo alto e palette di stili comici per una serata "all‑smile".

Real Time21:30Casa a prima vista — Il docu‑reality immobiliare (dal 2023) mette in sfida tre agenti per trovare "la casa dei desideri" del cliente tra Roma e Milano. Nella Capitale spiccano Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu; a Milano Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre. Voce narrante di Andrea Pellizzari: in palio l’orgoglio (e il premio) della proposta vincente.

Intrattenimento Sky: Will Smith in rom‑com, cuochi sotto pressione, rapine da palcoscenico e azione alla Seagal

Sky Cinema 121:15Hitch – Lui sì che capisce le donne — Commedia romantica (2005) di Andy Tennant con Will Smith, Eva Mendes e Kevin James: l’"agente sentimentale" per eccellenza alle prese con cuori da conquistare e imprevisti sentimentali in salsa newyorchese.

Sky Uno21:15MasterChef Italia (St. 15) — Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo alzano l’asticella tra Mystery, Invention e Pressure Test, con un riguardo marcato alla sostenibilità. La gara tra aspiranti chef resta un fenomeno tv capace di unire tecnica, creatività e storytelling personale.

TV821:30Now You See Me – I maghi del crimine — Thriller (2013) di Louis Leterrier: i "Quattro Cavalieri" compiono spettacolari rapine durante i loro show, braccati da FBI e Interpol. Nel cast un ensemble stellare con, tra gli altri, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Mélanie Laurent, Woody Harrelson, Michael Caine e Dave Franco.

Cielo21:20The Foreigner – Lo straniero — Action (2003) di Michael Oblowitz con Steven Seagal, Max Ryan, Jeffrey Pierce e Harry Van Gorkum: un corriere misterioso scivola in una rete di complotti e inseguimenti letali. Puro intrattenimento ad alta tensione.

Sky Sport: speciale pre 6 Nazioni, il via al Torneo e la notte Eurolega

Sky Sport 120:55Rugby, Speciale Rugby Pre 6 Nazioni — Analisi, lavagne e voci dal campo per entrare nel clima del Torneo più antico del mondo: chiavi tattiche, uomini chiave e storie alla vigilia del kick‑off.

Sky Sport 121:10Rugby, Sei Nazioni — In campo il fascino del "Championship" europeo: fisicità, tattica e tradizione per una serata dal sapore internazionale.

Sky Sport Max20:30Basket, Eurolega — La massima competizione europea per club maschili: finestre live, cronache e highlights in sequenza per vivere la notte continentale della palla a spicchi.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Programmi

