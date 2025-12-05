Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Antonella Clerici evita Gerry Scotti: cosa succede tra i due

The Voice Senior cerca di schivare La ruota della fortuna per vincere la serata: ecco tutti i programmi in onda venerdì 5 dicembre 2025

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Antonella Clerici evita Gerry Scotti: cosa succede tra i due

Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 5 dicembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Clerici guida le voci, Butler all’assalto e inchieste in frontiera: la serata Rai

Rai 121:30The Voice Senior. Torna il talent dedicato alle grandi voci over 60, condotto da Antonella Clerici, con una giuria che mescola carisma e sensibilità: Loredana Bertè, Arisa, Clementino affiancato da Nek/Rocco Hunt sulla poltrona condivisa. Le Blind Auditions continuano tra storie di vita, duetti a sorpresa e quel mix di emozione e tecnica che ha reso il format un appuntamento immancabile del venerdì sera.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Rai 221:20Nella tana dei lupi. Azione e colpi di scena nel thriller di Christian Gudegast: Gerard Butler, Pablo Schreiber, 50 Cent, O’Shea Jackson Jr. e Evan Jones guidano uno scontro ad alta tensione tra un’unità d’élite e una gang che mira al colpo del secolo alla Federal Reserve di Los Angeles. Un heist‑movie muscolare, con strategia, suspense e un cast di forti caratteri.

Rai 321:25Farwest. Il viaggio di prima serata nelle "terre di confine" italiane dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli. Collegamenti, reportage e testimonianze live svelano abusi e zone grigie, provando a indicare soluzioni: un racconto civile che alterna studio e campo, con storie e volti di chi chiede giustizia.

Scotti fa girare la Ruota, Nuzzi rilancia i casi e la dizi turca incendia la prima serata: la notte Mediaset

Rete 421:30Quarto Grado. Il cult della cronaca nera prodotto da VideoNews e ideato da Siria Magri torna con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Tra servizi, ricostruzioni e ospiti (criminologi, legali, giornalisti), il talk approfondisce i grandi gialli irrisolti e le inchieste con nuove piste, testimonianze e documenti, forte di oltre 15 stagioni e più di 530 puntate in archivio.

Canale 520:36La ruota della fortuna. Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, guida il game show dell’access che ha riportato in auge enigmi, colpi di scena e "Ruota delle Meraviglie". Tra consonanti conquistate, vocali comprate e la chance dell’auto in palio, il ritmo resta altissimo e lo studio si accende con ospiti, super‑campioni e finali in bilico fino all’ultima busta.

Canale 521:55Io sono Farah. La dizi con Demet Özdemir ed Engin Akyürek racconta Farah, medico costretta all’emigrazione a Istanbul per curare il figlio Kerim, affetto da una rara malattia. Per necessità finisce a lavorare come domestica per Tahir, uomo di un boss: una notte assiste a un omicidio e viene risucchiata in segreti, ricatti e scelte impossibili. Tra rivelazioni (come l’inaspettata paternità di Ali Galip) e alleanze fragili, il destino di madre e figlio è appeso a un filo.

Italia 121:20Le Iene presentano: La Cura. Speciale d’inchiesta che attraversa criticità ed eccellenze della sanità italiana: infrastrutture, ricerca, testimonianze di chi cura e di chi è curato. Un viaggio nella realtà dei reparti, tra lacune strutturali e progetti virtuosi, per capire dove e come migliorare l’assistenza.

Zoro, Crozza e Knam: satira, reportage e dolci in prima serata

La721:15Propaganda Live. Diego Bianchi (Zoro) e Makkox orchestrano tre ore tra reportage, satira e rassegne social, con band live e il contributo dei giornalisti fissi. Dal DNA di "Gazebo", un’arena che racconta politica e costume con ritmo, ironia e storie dal campo.

Nove21:30Fratelli di Crozza. Il one‑man show di Maurizio Crozza aggiorna il catalogo di parodie e imitazioni per leggere l’attualità politica e sociale con sarcasmo e intelligenza. Personaggi nuovi e cavalli di battaglia si alternano in un flusso di sketch, monologhi e trovate visive.

Real Time21:35Bake Off Italia: Dolci in forno. Benedetta Parodi guida gli aspiranti pasticceri tra prove creative e tecniche, sotto lo sguardo di Ernst Knam e Clelia D’Onofrio. Grembiule blu, eliminazioni e "wow" finali per un format che ha generato spin‑off, celebrity edition e una community fedelissima.

Hanks decifra, Colman ama, Borghese giudica: cinema e show nell’Intrattenimento Sky

Sky Cinema 121:15Il codice Da Vinci. Il bestseller di Dan Brown diventa un thriller dal respiro internazionale diretto da Ron Howard (149’), con Tom Hanks nei panni del simbologista chiamato a sciogliere misteri e simboli tra arte e cospirazioni. Nel cast anche Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno e Paul Bettany. Tra i protagonisti spicca Tom Hanks.

Sky Cinema 221:15Secret Love. Dramma sentimentale di Eva Husson (110’) ambientato nel 1924: la cameriera orfana Jane approfitta della festa della mamma per vivere un giorno "proibito" con Paul, ma eventi inattesi le cambieranno il destino. Nel cast Odessa Young, Josh O’Connor e due giganti: Olivia Colman e Colin Firth.

Sky Uno21:15Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Il reality culinario (dal format tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal") mette quattro ristoratori in sfida su location, servizio, menù e prezzo. Alla fine arrivano i voti – anche quelli dello chef – e la "categoria special" dedicata all’identità locale decide spesso gli equilibri. In palio 5.000 euro da investire nel locale.

TV821:30Casino Royale. Il thriller di Martin Campbell (144’) riavvia la saga di 007 e porta in scena il carisma di Daniel Craig, affiancato da Eva Green, Giancarlo Giannini, Jeffrey Wright, Judi Dench e Mads Mikkelsen. Azione elegante e tavoli verdi per un Bond di nuova generazione. Tra i protagonisti: Daniel Craig.

Cielo21:20Kill Bill: Vol. 2. Quentin Tarantino firma il secondo capitolo della vendetta della "Sposa": la caccia a Elle Driver e Budd spalanca un inatteso colpo di scena quando scopre che la figlia non è morta. Meno fumettistico del Volume 1, più crepuscolare e sentimentale. Con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen e Sonny Chiba.

Eurolega e Bundesliga: doppia corsa live su Sky Sport

Sky Sport 120:30Basket, Eurolega. Parquet accesi con la massima competizione europea per club: tecnica, fisicità e playbook d’élite in una serata che raduna le stelle del basket continentale.

Sky Sport Max20:30Calcio, Bundesliga. La massima serie tedesca mette in vetrina pressing, verticalità e giovani talenti in crescita: appuntamento immancabile per chi ama ritmo e intensità del calcio d’oltralpe.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

La truffa della matriarca: cos'è e com'è possibile cascarci. L'indagine delle Iene

La truffa della matriarca: cos'è e com'è possibile cascarci. L'indagine delle Iene

I programmi in onda stasera, venerdì 21 novembre 2025: Antonella Clerici con The Voi...
Stasera in tv (14 novembre), Le Iene e l'Italia travolta dalle migrazioni: l'analisi impietosa

Stasera in tv (14 novembre), Le Iene e l'Italia travolta dalle migrazioni: l'analisi impietosa

Cosa vedere oggi, venerdì 14 novembre 2025, in prima serata TV: gli inviati "in nero...
Stasera in tv (24 ottobre), Oltan sposa Ipek ma non vuole sapere nulla né di lei né del figlio

Stasera in tv (24 ottobre), Oltan sposa Ipek ma non vuole sapere nulla né di lei né del figlio

I programmi in onda stasera, venerdì 24 ottobre 2025: la soap turca Tradimento sfida...
Stasera in tv (28 novembre), Le Iene svelano la crisi della sanità italiana: la puntata di oggi

Stasera in tv (28 novembre), Le Iene svelano la crisi della sanità italiana: la puntata di oggi

Cosa guardare in TV stasera, venerdì 28 novembre 2025: inchiesta sulle cure sanitari...
Stasera in tv (7 novembre), Diego Bianchi e Propaganda Live indagano su Gennaro Sangiuliano: cosa succede stasera

Stasera in tv (7 novembre), Diego Bianchi e Propaganda Live indagano su Gennaro Sangiuliano: cosa succede stasera

Cosa vedere oggi, venerdì 7 novembre 2025, in prima serata: Carlo Conti con Tale e Q...
Stasera in tv (31 ottobre), a Quarto Grado cambia l'orario dell'omicidio di Garlasco: cosa succede ora

Stasera in tv (31 ottobre), a Quarto Grado cambia l'orario dell'omicidio di Garlasco: cosa succede ora

I programmi della serata di venerdì 31 ottobre 2025: Carlo Conti con Tale e Quale af...
Stasera in tv (17 ottobre): Carlo Conti teme un Tradimento, Quarto Grado fa chiarezza su Garlasco

Stasera in tv (17 ottobre): Carlo Conti teme un Tradimento, Quarto Grado fa chiarezza su Garlasco

I programmi del 17 ottobre 2025: Tale e Quale punta alla vittoria della serata ma la...
Stasera in tv (3 ottobre), Carlo Conti non ha più scuse: deve vincere ad ogni costo

Stasera in tv (3 ottobre), Carlo Conti non ha più scuse: deve vincere ad ogni costo

Cosa vedere questa sera in televisione: Tale e Quale deve imporsi contro Nuzzi e Tra...
Stasera in tv (10 ottobre), Gianluigi Nuzzi contro Carlo Conti e la satira di Crozza e Propaganda

Stasera in tv (10 ottobre), Gianluigi Nuzzi contro Carlo Conti e la satira di Crozza e Propaganda

I programmi in prima serata stasera, venerdì 10 ottobre 2025: Quarto Grado indaga su...

Ford

Design e tecnologia glamour

Il SUV che si presenta come un abito su misura

LEGGI

Personaggi

Paolo Rossi

Paolo Rossi
Francesca Parisella

Francesca Parisella
Eva Herzigova

Eva Herzigova
Michele Rosiello

Michele Rosiello

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963