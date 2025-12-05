Antonella Clerici evita Gerry Scotti: cosa succede tra i due The Voice Senior cerca di schivare La ruota della fortuna per vincere la serata: ecco tutti i programmi in onda venerdì 5 dicembre 2025

Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 5 dicembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Clerici guida le voci, Butler all’assalto e inchieste in frontiera: la serata Rai

Rai 1 — 21:30 — The Voice Senior. Torna il talent dedicato alle grandi voci over 60, condotto da Antonella Clerici, con una giuria che mescola carisma e sensibilità: Loredana Bertè, Arisa, Clementino affiancato da Nek/Rocco Hunt sulla poltrona condivisa. Le Blind Auditions continuano tra storie di vita, duetti a sorpresa e quel mix di emozione e tecnica che ha reso il format un appuntamento immancabile del venerdì sera.

Rai 2 — 21:20 — Nella tana dei lupi. Azione e colpi di scena nel thriller di Christian Gudegast: Gerard Butler, Pablo Schreiber, 50 Cent, O’Shea Jackson Jr. e Evan Jones guidano uno scontro ad alta tensione tra un’unità d’élite e una gang che mira al colpo del secolo alla Federal Reserve di Los Angeles. Un heist‑movie muscolare, con strategia, suspense e un cast di forti caratteri.

Rai 3 — 21:25 — Farwest. Il viaggio di prima serata nelle "terre di confine" italiane dove le regole saltano e a pagare sono i più deboli. Collegamenti, reportage e testimonianze live svelano abusi e zone grigie, provando a indicare soluzioni: un racconto civile che alterna studio e campo, con storie e volti di chi chiede giustizia.

Scotti fa girare la Ruota, Nuzzi rilancia i casi e la dizi turca incendia la prima serata: la notte Mediaset

Rete 4 — 21:30 — Quarto Grado. Il cult della cronaca nera prodotto da VideoNews e ideato da Siria Magri torna con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Tra servizi, ricostruzioni e ospiti (criminologi, legali, giornalisti), il talk approfondisce i grandi gialli irrisolti e le inchieste con nuove piste, testimonianze e documenti, forte di oltre 15 stagioni e più di 530 puntate in archivio.

Canale 5 — 20:36 — La ruota della fortuna. Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, guida il game show dell’access che ha riportato in auge enigmi, colpi di scena e "Ruota delle Meraviglie". Tra consonanti conquistate, vocali comprate e la chance dell’auto in palio, il ritmo resta altissimo e lo studio si accende con ospiti, super‑campioni e finali in bilico fino all’ultima busta.

Canale 5 — 21:55 — Io sono Farah. La dizi con Demet Özdemir ed Engin Akyürek racconta Farah, medico costretta all’emigrazione a Istanbul per curare il figlio Kerim, affetto da una rara malattia. Per necessità finisce a lavorare come domestica per Tahir, uomo di un boss: una notte assiste a un omicidio e viene risucchiata in segreti, ricatti e scelte impossibili. Tra rivelazioni (come l’inaspettata paternità di Ali Galip) e alleanze fragili, il destino di madre e figlio è appeso a un filo.

Italia 1 — 21:20 — Le Iene presentano: La Cura. Speciale d’inchiesta che attraversa criticità ed eccellenze della sanità italiana: infrastrutture, ricerca, testimonianze di chi cura e di chi è curato. Un viaggio nella realtà dei reparti, tra lacune strutturali e progetti virtuosi, per capire dove e come migliorare l’assistenza.

Zoro, Crozza e Knam: satira, reportage e dolci in prima serata

La7 — 21:15 — Propaganda Live. Diego Bianchi (Zoro) e Makkox orchestrano tre ore tra reportage, satira e rassegne social, con band live e il contributo dei giornalisti fissi. Dal DNA di "Gazebo", un’arena che racconta politica e costume con ritmo, ironia e storie dal campo.

Nove — 21:30 — Fratelli di Crozza. Il one‑man show di Maurizio Crozza aggiorna il catalogo di parodie e imitazioni per leggere l’attualità politica e sociale con sarcasmo e intelligenza. Personaggi nuovi e cavalli di battaglia si alternano in un flusso di sketch, monologhi e trovate visive.

Real Time — 21:35 — Bake Off Italia: Dolci in forno. Benedetta Parodi guida gli aspiranti pasticceri tra prove creative e tecniche, sotto lo sguardo di Ernst Knam e Clelia D’Onofrio. Grembiule blu, eliminazioni e "wow" finali per un format che ha generato spin‑off, celebrity edition e una community fedelissima.

Hanks decifra, Colman ama, Borghese giudica: cinema e show nell’Intrattenimento Sky

Sky Cinema 1 — 21:15 — Il codice Da Vinci. Il bestseller di Dan Brown diventa un thriller dal respiro internazionale diretto da Ron Howard (149’), con Tom Hanks nei panni del simbologista chiamato a sciogliere misteri e simboli tra arte e cospirazioni. Nel cast anche Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno e Paul Bettany. Tra i protagonisti spicca Tom Hanks.

Sky Cinema 2 — 21:15 — Secret Love. Dramma sentimentale di Eva Husson (110’) ambientato nel 1924: la cameriera orfana Jane approfitta della festa della mamma per vivere un giorno "proibito" con Paul, ma eventi inattesi le cambieranno il destino. Nel cast Odessa Young, Josh O’Connor e due giganti: Olivia Colman e Colin Firth.

Sky Uno — 21:15 — Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Il reality culinario (dal format tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal") mette quattro ristoratori in sfida su location, servizio, menù e prezzo. Alla fine arrivano i voti – anche quelli dello chef – e la "categoria special" dedicata all’identità locale decide spesso gli equilibri. In palio 5.000 euro da investire nel locale.

TV8 — 21:30 — Casino Royale. Il thriller di Martin Campbell (144’) riavvia la saga di 007 e porta in scena il carisma di Daniel Craig, affiancato da Eva Green, Giancarlo Giannini, Jeffrey Wright, Judi Dench e Mads Mikkelsen. Azione elegante e tavoli verdi per un Bond di nuova generazione. Tra i protagonisti: Daniel Craig.

Cielo — 21:20 — Kill Bill: Vol. 2. Quentin Tarantino firma il secondo capitolo della vendetta della "Sposa": la caccia a Elle Driver e Budd spalanca un inatteso colpo di scena quando scopre che la figlia non è morta. Meno fumettistico del Volume 1, più crepuscolare e sentimentale. Con Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah, Michael Madsen e Sonny Chiba.

Eurolega e Bundesliga: doppia corsa live su Sky Sport

Sky Sport 1 — 20:30 — Basket, Eurolega. Parquet accesi con la massima competizione europea per club: tecnica, fisicità e playbook d’élite in una serata che raduna le stelle del basket continentale.

Sky Sport Max — 20:30 — Calcio, Bundesliga. La massima serie tedesca mette in vetrina pressing, verticalità e giovani talenti in crescita: appuntamento immancabile per chi ama ritmo e intensità del calcio d’oltralpe.

