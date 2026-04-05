Stasera in tv (5 aprile), Vanessa Scalera in onda senza Imma Tataranni, Fabio Fazio c'è (ma non in diretta)
Programmi tv stasera, cosa vedere oggi: su Rai 2 torna NCIS, su Sky Uno la sfida ai fornelli di Celebrity Chef; Sky Sport propone la Serie A di basket e l’MLB in prima serata.
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio della prima serata di domenica 5 aprile 2026: proposte forti su Rai, Mediaset, La7/Discovery, Intrattenimento Sky e Sky Sport per soddisfare ogni gusto.
Vanessa Scalera è Filumena: il classico su Rai 1 traina NCIS e l’elezione del Borgo dei Borghi
Rai 1 • 21:30 • Filumena Marturano. Il grande classico rivive in tv: una donna dal passato controverso, per ottenere ciò che desidera, finge di essere in punto di morte e innesca una rivelazione capace di cambiare ogni cosa. Nel cast, la protagonista Vanessa Scalera, al fianco di Massimiliano Gallo e Massimiliano Caiazzo. Regia di Francesco Amato (2022), durata 112’.
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Rai 2 • 21:00 • NCIS – Unità anticrimine. Dalla sede di Washington Navy Yard, la squadra di agenti speciali indaga sui casi più delicati che coinvolgono Marina e Marines: omicidi eccellenti, minacce terroristiche, rapimenti. In azione Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law e Rocky Carroll per un procedurale ad alta tensione.
Rai 3 • 20:30 • Speciale Kilimangiaro – Il Borgo dei Borghi. Camila Raznovich conduce la serata che incorona il "Borgo più bello d’Italia": paesaggi, storie e identità dei piccoli centri italiani si sfidano per il titolo, tra clip, ospiti e racconti di viaggio.
Jack Nicholson all’attacco in Codice d’onore, Canale 5 apre Le donne della Bibbia e Max Angioni fa scintille
Rete 4 • 21:33 • Codice d’onore. Il grande cinema d’autore per una serata di altissimo profilo: regia di Rob Reiner (1992, 138’) e un cast stellare con Demi Moore, Jack Nicholson, Kevin Bacon e Tom Cruise. Un classico drammatico che ha segnato un’epoca.
Canale 5 • 21:20 • Le donne della Bibbia. Miniserie evento (2026) in due prime serate, perfettamente in linea con le festività pasquali: il racconto segue Sarah, Hagar, Rebekah, Leah e Rachel nella famiglia di Abram, tra fede, maternità, rivalità e promesse all’origine delle dodici tribù. Regia di Danny Cannon e Catriona McKenzie, con Minnie Driver, Jeffrey Donovan, Alexa Davalos, Blu Hunt, Natacha Karam, Tom Mison, Tom Payne, Ben Robson e Millie Brady. La programmazione sostituisce lo slot di "Chi vuol essere milionario – Il torneo".
Italia 1 • 21:30 • Anche meno. Dalla stand-up al prime time: il monologo comico di Max Angioni, nato al TAM – Teatro Arcimboldi di Milano, arriva in tv con ritmo serrato, autoironia e interazione col pubblico. Osservazioni sulla vita quotidiana ed esperienze personali diventano uno show dal tono diretto e brillante.
Theron e Maguire illuminano La7, il "Best of" di Fazio e il ristorante di Flavio Montrucchio: identità forti tra cinema, talk e dating
La7 • 21:20 • Le regole della casa del sidro. Il dramma corale di Lasse Hallström (1999, 131’) con un cast di altissimo profilo: spiccano Charlize Theron, Delroy Lindo, Michael Caine e Tobey Maguire. Un grande titolo per una serata di cinema d’autore.
Nove • 21:30 • Che tempo che fa – Best of. Il meglio del talk di Fabio Fazio: conversazioni "one to one" con protagonisti di politica, cultura, spettacolo e sport, e il commento tagliente di Luciana Littizzetto. Una selezione di incontri e momenti che hanno segnato la stagione.
Real Time • 20:40 • Primo appuntamento. Il dating show (format inglese First Dates) mette due single per la prima volta a cena: chiacchiere, conoscenza, poi il doppio confessionale e la decisione sul rivedersi. Storia del programma: al timone Valerio Capriotti in avvio, quindi Gabriele Corsi e dalla terza stagione Flavio Montrucchio. Ambientazione iconica nel "Ristorante Geco" all’Eur di Roma e uno spin-off in crociera sulla MSC Grandiosa.
Favino on the road in Il maestro, Borghese ai fornelli e McConaughey in aula: cinema, show e thriller per la notte Sky
Sky Cinema 1 • 21:15 • Il maestro. Estate, fine anni ’80: un tredicenne schiacciato dalle aspettative paterne affronta tornei lungo la costa italiana sotto la guida di un sedicente ex campione. Tra sconfitte, bugie e incontri fuori dall’ordinario nasce un legame intenso e irripetibile. Con Pierfrancesco Favino, Astrid Meloni, Paolo Briguglia ed Edwige Fenech. Regia di Andrea Di Stefano (2025), durata 125’.
Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – Celebrity Chef. Due volti noti si sfidano in cucina preparando un menù degustazione in tre portate nel ristorante milanese del conduttore "Il Lusso della Semplicità". Brigata dedicata, giudizio finale e tanta creatività.
TV8 • 21:45 • Foodish. Joe Bastianich, con un ospite diverso a puntata, cerca "il piatto che resta": vince solo la proposta capace di lasciare un segno nella memoria. Sperimentazione, storytelling e gusto in primo piano.
Cielo • 21:20 • The Lincoln Lawyer. Un avvocato che lavora dall’auto difende un giovane miliardario accusato di stupro e tentato omicidio, mettendo a rischio la propria vita pur di scoprire la verità. Thriller di Brad Furman (2011, 118’) con Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, William H. Macy, Josh Lucas e Bryan Cranston.
Palla a due e primo lancio: la Serie A di basket su Sky Sport 1 e l’MLB accende Sky Sport Max
Sky Sport 1 • 20:00 • Basket, Serie A. Le partite del massimo campionato italiano: intensità, tecnica e rivalità storiche in un appuntamento fisso per gli appassionati di pallacanestro.
Sky Sport Max • 19:30 • Baseball, MLB. La grande lega nordamericana in diretta: match, statistiche e sfide tra fuoricampo e giocate spettacolari per una serata a stelle e strisce.
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Guida TV
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09 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
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