Stasera in tv (5 agosto), Max Angioni cerca di superare 'la gabbia' di Amadeus: sfida aperta Cosa vedere stasera 5 agosto, dalla competizione serrata di Amadeus, alla nuova stagione della fiction Sissi, e l'esperimento di Max Angioni.

Cosa vedere stasera in tv? Scopri il meglio disponibile in chiaro nella sera di martedì 5 agosto 2025. Una serata piena di proposte e spunti interessanti che convinceranno ogni tipo di pubblico.

Stasera in tv (5 agosto), cosa vedere: Amadeus su Nove contro Max Angioni su Italia 1

La serata televisiva di martedì 5 agosto offre un mix piuttosto vario tra fiction storiche, musica d’autore, programmi di intrattenimento e film per tutti i gusti. Alcune proposte si rincorrono sugli stessi orari, altre cercano di differenziarsi, puntando su pubblici ben precisi. Su Italia 1 ad esempio va in onda Max Working – Lavori in corso, un programma con Max Angioni che diventa apprendista d’eccezione nel mondo del lavoro. In questa puntata sarà contadino in una cascina e falegname in una bottega artigiana. Dall’altra parte, su Nove, si fa spazio The Cage – Prendi e scappa, programma di Amadeus in cui due coppie di concorrenti competono in una gara contro il tempo per vincere premi di diverso valore che si trovano all’interno di un’enorme gabbia trasparente.

Su Canale 5, la protagonista invece è la fiction Sissi, che prosegue con la quarta stagione e si prende tutta la serata. La serie va in onda ben tre episodi, uno dietro l’altro, dedicati alla figura storica dell’imperatrice d’Austria. Il tono è sempre quello del grande romanzo in costume, tra passioni, intrighi e scenari da cartolina. Chi l’ha seguita fin dall’inizio, sa che la serie punta molto su ambientazioni suggestive e una dimensione tra il dramma e il romantico. Spostandoci su Rai 1, torna il poliziesco Simon Coleman, che questa settimana propone due nuovi episodi: Proiettile vagante e Dolci amari. Ancora una volta, al centro ci sono casi da risolvere, con atmosfere tese ma anche momenti più umani, com’è nello stile della serie. Rai 2 punta invece sull’intrattenimento con Ma… Diamoci del tour! In Europa, il progetto itinerante di Enrico Brignano, che porta sempre più lontano il suo spettacolo stand up. Su Rai 3 l’atmosfera cambia del tutto: in onda c’è Aida (Arena di Verona 2025), evento musicale che porta sul piccolo schermo tutta la potenza visiva e sonora della celebre opera verdiana. È un appuntamento perfetto per chi ama la lirica. Rete 4, fedele alla sua linea crime, propone un nuovo episodio della serie Delitti ai Caraibi, ambientata in scenari tropicali ma con le classiche trame da giallo esotico.

Infine, una carrellata veloce sui film in onda sui canali secondari, che offrono opzioni più leggere e disimpegnate. Su 20 va in onda Doomsday – Il giorno del giudizio, pellicola d’azione per chi ha voglia di adrenalina. Su TwentySeven troviamo la commedia Cattivi vicini 2, che gioca tutto su gag e situazioni esagerate. E su La 5 viene trasmesso Supereroi, un film romantico con un tono più malinconico, pensato per chi ha voglia di emozionarsi un po’.

