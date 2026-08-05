Stasera in tv (5 agosto): Saviano riapre i casi su La7, c'è il concerto-tributo a Rino Gaetano Cosa vedere oggi in prima serata: l’avventura per famiglie su Rai 1 sfida le inchieste di Rai 3, mentre su TV8 l’action Cani sciolti corre a tutta adrenalina.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di 5 agosto 2026: proposte per tutti i gusti tra cinema d’autore, inchieste e grande sport europeo.

Incanto nel deserto e verità in tribunale: la serata Rai tra avventura, musica e cronaca nera

Rai 1 — 21:30 — Teo e Zodì – Un cammello per amico. Un dodicenne nomade salva il cucciolo di dromedario Tehu e ne scopre il talento nelle corse: per proteggerlo da un bracconiere senza scrupoli, intraprende una fuga nel Sahara tra dune, pericoli e amicizia assoluta. Regia di Eric Barbier (2023), con Alexandra Lamy, Youssef Hajdi, Nadia Benzakour, Jesuthasan Antonythasan. Durata 105 minuti.

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Rai 2 — 21:20 — Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu. Da piazza XV Marzo di Cosenza, uno speciale concerto-tributo a Rino Gaetano, a 45 anni dalla scomparsa: un omaggio alla potenza intramontabile della sua musica, ancora oggi nel cuore del pubblico italiano.

Rai 2 — 18:30 — European Aquatics Parigi 2026. Dalla capitale francese, la 38ª edizione delle discipline acquatiche (31 luglio – 16 agosto 2026): dirette, storie di vasca e medaglie che si decidono tra corsie, piattaforme e trampolini.

Rai 3 — 21:15 — Un giorno in pretura – La doppia verità. Nel tardo pomeriggio del 13 ottobre 2023, a Tor Bella Monaca, la 71enne Silvana Aru perde la vita dopo diciotto colpi di martello. Accusato è Spartaco Salvatori, amico di famiglia trovato accanto alla vittima mentre tentava di soccorrerla. Un caso che sembrava lineare, ma l’imputato si proclama estraneo ai fatti e in aula porta una versione completamente diversa: la puntata ricostruisce indagini, dibattimento e le crepe fra ipotesi e prove.

Tra nostalgia balneare e la bomba di Nolan: le sfide in casa Mediaset

Rete 4 — 21:30 — Sapore di mare. Il cult di Carlo Vanzina (1983) riporta in Versilia tra amori estivi e amicizie dei favolosi Sessanta, con colonna sonora da ricordare. Nel cast Christian De Sica, Isabella Ferrari, Jerry Calà, Karina Huff, Marina Suma, Virna Lisi. Durata 98 minuti.

Canale 5 — 21:20 — Oppenheimer. Christopher Nolan racconta la corsa alla bomba atomica attraverso la vita di J. Robert Oppenheimer: dal dottorato in Europa alla direzione del Progetto Manhattan nel 1942, tra dilemmi morali, scienza e responsabilità storica. Con Cillian Murphy, Emily Blunt, Florence Pugh, Josh Hartnett, Kenneth Branagh, e Emily Blunt. Durata 180 minuti.

Italia 1 — 21:28 — Chicago P.D. (St. 13, Ep. 7). L’Intelligence di Chicago combatte il crimine tra unità di pattuglia e operazioni sotto copertura: la squadra guidata da Jason Beghe affronta nuove minacce nelle strade della metropoli. Nel cast LaRoyce Hawkins, Patrick John Flueger, Marina Squerciati, Amy Morton, Benjamin Levy Aguilar, Toya Turner. Durata 40 minuti.

Saviano riapre i dossier, Chelsea-Juve sotto i riflettori e case da sogno: La7 e Discovery in prima linea

La7 — 21:15 — La giusta distanza. Roberto Saviano intreccia documentario e racconto umano per ripercorrere crimini e misteri iconici della storia italiana: legalità, potere, memoria e ribellione si incrociano in destini capaci di influenzarsi a vicenda.

Nove — 21:30 — Calcio, Amichevole: Chelsea – Juventus. Test internazionale di prestigio: bianconeri e Blues si misurano in amichevole estiva per rodare schemi, condizione e nuovi innesti in vista della stagione.

Real Time — 21:40 — Case a 1 euro… o poco più! Sicilia. A Sambuca di Sicilia, acquirenti da tutto il mondo ristrutturano immobili per ritrovare le radici o inseguire il "sogno italiano": il docureality racconta l’iniziativa anti-spopolamento che valorizza i centri storici e il recupero del patrimonio locale.

Brividi, chef vip e pallottole: l’Intrattenimento Sky tra thriller, fornelli e azione

Sky Cinema 1 — 21:15 — Mindcage – Mente criminale. Due detective chiedono aiuto a "l’Artista", serial killer detenuto, per fermare un emulatore che replica delitti celebri: un gioco mentale a specchi in cui nulla è come sembra. Regia di Mauro Borrelli (2022) con Martin Lawrence, Melissa Roxburgh e John Malkovich. Durata 96 minuti.

Sky Uno — 21:15 — Alessandro Borghese – Celebrity Chef. Due volti noti di musica, sport o spettacolo si sfidano ai fornelli preparando un menù degustazione in tre portate. Padrone di casa è Alessandro Borghese nel suo ristorante "Il Lusso della Semplicità", con brigata dedicata tra cucina e sala.

TV8 — 21:40 — Cani sciolti. Due agenti sotto copertura, costretti a collaborare dopo un’operazione finita male, si muovono tra doppi giochi e nemici anche tra i superiori. Regia di Baltasar Kormákur (2013), con Mark Wahlberg e Denzel Washington. Durata 109 minuti.

Cielo — 21:15 — Maneater. Una vacanza su un’isola si trasforma in incubo: Jesse e gli amici vengono braccati da un grande squalo bianco e uniscono le forze con un capitano locale per fermare il predatore prima che colpisca ancora. Regia di Justin Lee (2022), con Trace Adkins, Nicky Whelan, Shane West, Porscha Coleman. Durata 89 minuti.

Tuffi e acque libere: Europei di Parigi in diretta su Sky Sport

Sky Sport 1 — 19:45 — Tuffi, Europei Parigi 2026. Dalla capitale francese, la 38ª edizione continentale: serata tra trampolini e piattaforme, precisione millimetrica e nervi saldi fino al 6 agosto.

Sky Sport Max — 19:45 — Tuffi, Europei Parigi 2026. Copertura estesa con finali ed eliminatorie: i verdetti della rassegna prendono forma gara dopo gara.

Sky Sport Max — 21:30 — Nuoto in acque libere, Europei Parigi 2026. Dalle prove endurance in open water: strategia, resistenza e lettura della corrente sul palcoscenico europeo (4–8 agosto 2026).

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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