Stasera in tv (4 settembre), La Notte dei Serpenti su Rai 1 sfida Quarto Grado e L'Erede su Canale 5 Cosa vedere stasera in tv? Tra la serie CIA su Italia 1 e il documentario L’incoronazione di Elisabetta II su La7, spazio anche al giallo Mindcage su Sky Cinema 1 e alle corse di Pechino Express su TV8.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio di 4 settembre 2026: una notte ricca di musica, cronaca e spettacolo che vi terrà incollati allo schermo.

Rai, tra orgoglio abruzzese e azzurro: musica, palla a due e un dramma di Ozon

Rai 1 – 21:30 – La Notte dei Serpenti. Dallo Stadio del Mare di Pescara, il concerto ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi celebra identità, suoni e ritmi d’Abruzzo. Un evento che unisce tradizione popolare e slancio sinfonico, pensato per valorizzare voci, strumenti e repertori della regione in una grande festa collettiva.

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Rai 2 – 20:15 – Basket femminile, Mondiali Germania 2026 – 1a giornata (Gruppo D): Cechia-Italia. Palla a due per l’esordio mondiale delle Azzurre: primo test ad alta intensità contro la Cechia per indirizzare la classifica del Girone D. Serata di tattica, ritmo e difese aggressive, con l’Italia chiamata a iniziare con il piede giusto la rassegna iridata.

Rai 3 – 21:20 – Sotto le foglie (2024). Regia di François Ozon. Con Hélène Vincent, Josiane Balasko, Ludivine Sagnier, Sophie Guillemin. In un paesino della Borgogna, Michelle aspetta il nipote Lucas per qualche giorno di serenità, ma l’arrivo con la figlia Valérie prende una piega inattesa e tutto precipita. Ozon costruisce un dramma domestico in cui piccoli segreti e fratture affettive si allargano fino a incrinare ogni equilibrio.

Mediaset, cronaca e passioni: l’attacco di Nuzzi, l’"erede" conteso e l’esordio della nuova serie action

Rete 4 – 21:33 – Quarto Grado. Il cult dell’inchiesta torna in prima serata con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Nato nel 2010 e prodotto da VideoNews su ideazione di Siria Magri, il talk scandaglia casi di cronaca nera con il supporto di una squadra di esperti (tra cui il criminologo Massimo Picozzi, lo psichiatra Alessandro Meluzzi, l’ex RIS Luciano Garofano e il giornalista Carmelo Abbate) e una rete di inviati sul campo. Quindici edizioni, oltre 530 puntate e uno share medio che ha spesso superato il 10%: un marchio riconoscibile per rigore, dibattiti in studio e dossier approfonditi, capace nel tempo di generare spin-off e un seguito social molto attivo.

Canale 5 – 21:21 – L’erede (Serie TV, Soap). Con Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci, Mazlum Cimen. A Urfa, le potenti famiglie Yelduran e Kordagli provano a chiudere una storica faida con un matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Ma Serhat, stimato chirurgo a Istanbul e riluttante a farsi carico della dinastia, vede cambiare tutto dopo l’incontro con Melek. Quando lei viene ricoverata d’urgenza, l’uomo rinuncia alla partenza per la Germania e corre in sala operatoria: destino, dovere e sentimento si intrecciano in una trama di alleanze e resistenze familiari.

Italia 1 – 21:35 – CIA (S1 E1, Serie TV). Con Tom Ellis, Nick Gehlfuss, Natalee Linez, Necar Zadegan, Dan Bakkedahl. L’impulsivo agente CIA Colin Glass è costretto a fare squadra con Bill Goodman, inflessibile special agent FBI. Metodi opposti, stessa missione: fronteggiare la minaccia del terrorismo interno. Un buddy-action investigativo che punta su ritmo, contrasti di carattere e un nemico sfuggente.

La7 e Discovery, dal trono di Westminster al profumo di zucchero: la memoria della Regina e la sfida dei forni

La7 – 21:15 – L’incoronazione di Elisabetta II (Documentario, 60’). Il 2 giugno 1953 la giovane Elizabeth Alexandra Mary Windsor diventa Elisabetta II. La produzione BBC/FremantleMedia offre uno sguardo esclusivo sugli eventi di quella giornata storica, con un punto di vista inedito: quello della stessa Sovrana. Un racconto che unisce protocollo, simboli e retroscena di un passaggio epocale.

Nove – 21:35 – Bake Off Italia: Dolci in forno (Talent show). Il formato cult nato in BBC e diventato fenomeno globale sforna sfide tra aspiranti pasticceri: prova di creatività, tecnica e – nelle edizioni più recenti – prova sorpresa alzano ogni volta l’asticella. Con la storica conduzione di Benedetta Parodi e la giuria che, stagione dopo stagione, ha visto protagonisti Ernst Knam, Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara e, per un’edizione, anche Csaba Dalla Zorza. Una macchina del talento capace di generare spin-off (Junior, All Stars, Celebrity) e un seguito fedele.

Real Time – 21:35 – Bake Off Italia: Dolci in forno (Talent show). Dalla gara per il grembiule blu alle eliminazioni al fotofinish, la competizione valorizza precisione, estetica e gusto. In palio, tra le varie edizioni, opportunità che hanno spaziato dal libro di ricette a viaggi, masterclass e persino conduzioni su Food Network: la dolce scuola più amata della TV.

Intrattenimento Sky, brividi, wedding-war e avventura: il delitto "firmato" e la corsa verso l’Asia

Sky Cinema 1 – 21:15 – Mindcage – Mente criminale (2022, Giallo). Regia di Mauro Borrelli. Con Martin Lawrence, Melissa Roxburgh, John Malkovich, Robert Knepper, Neb Chupin. Per fermare un emulatore che replica i più efferati modus operandi, i detective Doyle e Kelly si rivolgono all’"Artista", serial killer detenuto: una collaborazione avvelenata che li trascina in un gioco di specchi e manipolazioni mentali.

Sky Uno – 21:15 – Quattro matrimoni (Reality). Quattro spose, quattro nozze, un solo verdetto: location, abito, cibo e intrattenimento vengono passati al setaccio dalle rivali invitate alla cerimonia. Tra colpi di scena, critiche al vetriolo e qualche alleanza tattica, vince chi sa coniugare gusto, emozione e sorpresa.

TV8 – 21:40 – Pechino Express (Reality). Coppie celebri zaino in spalla, pochi spiccioli e tanta strada da fare: lungo tappe spettacolari in Asia, i concorrenti si destreggiano tra autostop, prove culturali e ospitalità locali. Un viaggio-avventura che mette alla prova resistenza, strategia e spirito di adattamento.

Cielo – 21:20 – Rogue – Il solitario (2007, Azione). Regia di Philip G. Atwell. Con Devon Aoki, Jet Li, Jason Statham, John Lone, Luis Guzman, Saul Rubinek, Ryo Ishibashi, Sung Kang. Vendetta, Yakuza e doppi giochi: un agente FBI sulle tracce del killer "Rogue" precipita in una guerra tra clan dove ogni alleanza è fragile e nessuno è davvero chi dice di essere.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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