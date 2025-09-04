Stasera in tv (4 settembre): la musica di Alessandra Amoroso (col pancione) contro Alessandro Siani I programmi da vedere in tv giovedì 4 settembre 2025: su Rai 1 c'è l'ultimo film del regista napoletano, Canale 5 punta sulla musica della cantante salentina, e poi tanti film

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

A cosa assisteremo in tv, nella prima serata di questo giovedì 4 settembre 2025? Se non sapete cosa scegliere tra le varie proposte delle reti più importanti, rivediamo le serie, i programmi e i film più attesi della serata. Vediamo cosa aspettarsi.

Stasera in tv (4 settembre), cosa vedere: il concerto di Alessandra Amoroso su Canale 5 sfida la commedia di Alessandro Siani su Rai Uno

Una serata ricca di proposte variegate, quella dei palinsesti televisivi di giovedì 4 settembre. A dominare, sulle due reti ammiraglie Rai e Mediaset saranno, da una parte la risata all’italiana firmata da Alessandro Siani di cui Rai Uno propone l’ultimo film "Succede anche nelle migliori famiglie", in cui tre fratelli cercano di sabotare l’imminente nuovo matrimonio della madre vedova, e dall’altra (Canale 5), la musica di Alessandra Amoroso. Arriva infatti questa sera in tv il concertone che la cantante salentina ha tenuto a giugno nel meraviglioso scenario delle Terme di Caracalla: un tuffo nei grandi successi della sua carriera, per la gioia dei fan che ha breve festeggeranno insieme alla all’artista l’arrivo di Penelope, la sua primogenita.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma non finisce qui, perché tra i programmi della prima serata di giovedì 4 settembre, non manca l’approfondimento, con la coppia Aprile- Telese e gli ospiti di In Onda, su La7. Mentre per chi ama il grande cinema, c’è solo l’imbarazzo della scelta, tra l’irresistibile classico di Mario Monicelli "Il Marchese del Grillo" su Rete Quattro, il bellissimo film sci-fy con Tom Cruise, "Minority Report" firmato dal genio di Steven Spielberg, e l’adrenalinico "Fall" su Italia Uno.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

Potrebbe interessarti anche