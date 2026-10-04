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Stasera in tv (4 ottobre), De Martino sparisce e Roberto Benigni emoziona con San Francesco

Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di domenica 4 ottobre: su Rai 1 Benigni presenta "Francesco, il Cantico", Canale 5 risponde con Racconto di una notte.

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Redazione

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stasera in tv domenica 4 ottobre 2026
Raiplay

Se siete indecisi sul programma da scegliere nella serata del 4 ottobre 2026, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi: tra eventi speciali, serie di culto, inchieste e grande calcio, la domenica promette colpi di scena per ogni gusto.

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Benigni emoziona Assisi, salta De Martino

Rai 120:35Francesco, il Cantico. Questa sera, 4 ottobre, Rai 1 cambia volto e affida a Roberto Benigni una serata speciale con "Francesco – Il Cantico", un appuntamento dedicato a San Francesco d’Assisi e alla straordinaria attualità del suo messaggio.

Attraverso il suo linguaggio inconfondibile, capace di unire ironia, emozione e riflessione, Benigni ripercorre la vita del santo e si sofferma sul Cantico delle Creature, una delle opere più importanti della tradizione italiana e spirituale.

Una serata diversa dal consueto, pensata per riportare al centro parole come pace, fratellanza, povertà, amore e rispetto per il creato. E per lasciare spazio a questo evento, Rai 1 modifica la programmazione: questa sera salta infatti "Affari Tuoi" con Stefano De Martino, lasciando la prima serata interamente a Francesco e al racconto di Roberto Benigni.

Rai 121:55Francesco, il Santo di tutti. Serata evento in diretta da Perugia e in collegamento con la Basilica Superiore di Assisi per celebrare il Patrono d’Italia nella nuova festività nazionale: ospiti, performance e testimonianze per raccontare l’attualità di un messaggio capace di unire arte, riflessione e spiritualità.

Rai 221:00The rookie. John Nolan, 45 anni, divorzio alle spalle e un sogno in tasca, lascia la Pennsylvania per diventare agente del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Il più "grande" delle reclute deve navigare un mondo imprevedibile e spesso pericoloso, tra addestramento duro, casi sul campo e humor tagliente.

Rai 221:50The rookie. Secondo episodio in prima serata: prosegue la corsa di Nolan e colleghi tra nuove responsabilità, imprevisti e scelte difficili che mettono alla prova professionalità e vita privata.

Rai 320:30Presa diretta. Il programma di inchiesta guidato da Riccardo Iacona (ideato con Maria Cristina De Ritis) torna con reportage sul campo e molteplici punti di vista: politica, sanità, clima, conti pubblici, giustizia e grandi questioni che toccano da vicino i cittadini, con lo sguardo civile che ha reso il format un riferimento.

Le Iene alzano il velo sui misteri e la notte turca di Canale 5 sfida il talk senza filtri

Canale 521:21Racconto di una notte. Venti anni dopo l’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per cercare giustizia. L’incontro con Canfeza lo trascina dentro una rete di segreti, antichi rituali e alleanze infrante: l’indagine diventa un viaggio nel passato verso una notte capace di cambiare ogni equilibrio. Nel cast: Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu, Emel Colgecen, Deniz Gurkan, Tutku Karadayi, Pinar Hamzaoglu.

Italia 121:13Le Iene presentano: Inside. Truffe, raggiri e inganni raccontati attraverso storie vere e inchieste sotto copertura. Nella nuova puntata di "Le Iene presentano: Inside", Luigi Pelazza entra nel mondo delle truffe affettive, dei falsi produttori televisivi e soprattutto del trading online, seguendo le tracce di una rete di call center illegali tra Italia e Albania. Un viaggio nei meccanismi della frode e nelle storie delle vittime.

Rete 421:34Fuori dal coro. Il talk di Mario Giordano nato nel 2018 torna con il suo sguardo diretto su politica, società ed economia: storie di cittadini, denunce, reportage e confronto sui temi che dividono l’opinione pubblica, con la cifra scenica "inconfondibile" che caratterizza lo studio.

Attualità tagliente, matrimoni al buio e comic match: la domenica che non fa sconti

La720:35In onda. Subito dopo il Tg La7, analisi e confronto sui temi politici e sull’attualità calda: diretta, sguardo critico e lettura della giornata per orientarsi tra fatti e opinioni.

Real Time20:35Matrimonio a prima vista Italia. Tre coppie di sconosciuti si dicono "sì" all’altare per un esperimento sociale lungo tre settimane. Selezioni severe, test di compatibilità (tra sociologo, sessuologa e life coach), luna di miele e convivenza: alla fine, restare sposati o separarsi?

Nove21:30Comedy Match. In attesa della ripartenza di Che tempo che fa di Fabio Fazio (che scatterà domenica prossima), il Nove propone Comedy Match: due squadre di comici professionisti si sfidano a colpi di improvvisazione e giochi esilaranti. Battute fulminanti, ritmo alto e colpi di scena per una serata all’insegna della risata.

Gioli tra risate e verità, Barbieri setaccia gli hotel e la Nations in chiaro su TV8

Sky Cinema 121:15Fatti vedere. Sandra (Matilde Gioli), fresca di assunzione in un sito di psicoterapia online, torna a casa e trova il compagno di dieci anni pronto ad andarsene senza spiegazioni. Decisa a scoprire il perché, intraprende un’indagine personale tra verità non dette e identità da ricostruire. Con Matilde Gioli, Asia Argento, Pierpaolo Spollon, Francesco Centorame.

Sky Uno21:15Bruno Barbieri – 4 hotel. Quattro albergatori si ospitano e si giudicano su location, servizi, camere, prezzi (e colazione). Il "check" implacabile di Bruno Barbieri passa al setaccio topper, cuscini, bagni e minibar prima del verdetto con premio da reinvestire nella struttura.

TV820:45Calcio, UEFA Nations League – Lega A (4a giornata, Gruppo 4): Portogallo–Norvegia. Ritorno a campi invertiti a pochi giorni dall’andata: i 50mila dell’Estádio do Dragão spingono i lusitani contro i "vichinghi" guidati da Erling Haaland.

Cielo21:15Reazione a catena. Azione e fuga in corsa contro il tempo: un giovane inventore e una fisica finiscono nel mirino di Fbi, polizia e del loro stesso professore dopo la scoperta di una formula rivoluzionaria per l’energia dall’idrogeno. Con Keanu Reeves, Morgan Freeman, Joanna Cassidy.

Dal calcio di Lega Pro alla notte MotoGP, con Nations League sul canale Max

Sky Sport 120:30Calcio, Serie C. La terza serie italiana in primo piano tra rivalità storiche, giovani in vetrina e racconti dal territorio.

Sky Sport 122:30Motociclismo, MotoGP. Highlights, approfondimenti e immagini cardine della classe regina del Motomondiale: analisi, assetti e duelli che hanno scritto la domenica in pista.

Sky Sport Max20:45Calcio, UEFA Nations League. La seconda competizione UEFA per Nazionali porta in dote big match, aggiornamenti live e analisi in tempo reale.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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