Stasera in tv (4 novembre): drammatico accoltellamento al petto, in tre sotto torchio I programmi in onda in TV stasera, martedì 4 novembre 2025: Montalbano indaga su uno strano omicidio e la Fagnani "inchioda" Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 4 novembre 2025: una prima serata ricchissima tra fiction cult, inchieste, comicità, talent e grande calcio europeo.

Zingaretti torna a Vigàta e Fagnani graffia: la notte Rai tra giallo, interviste e storie vere

Rai 1 – 21:30 – Il commissario Montalbano – Il metodo Catalanotti. Carmelo Catalanotti viene trovato morto con una pugnalata al petto: la scena del crimine è anomala, il sangue è quasi assente e la salma appare composta in modo inquietante. Salvo indaga sul doppio volto della vittima – usuraio "equilibrato" e guru teatrale della compagnia Trinacriarte – e scopre che proprio il suo personale e disturbante "metodo" può nascondere la chiave dell’omicidio. A complicare tutto c’è l’incorreggibile Mimì Augello, che inciampa in un cadavere… e poi non lo ritrova più. Regia di Alberto Sironi e Luca Zingaretti; nel cast Cesare Bocci, Sonia Bergamasco, Peppino Mazzotta e Angelo Russo. Durata 117’ (2021).

Rai 2 – 21:20 – Belve. Il talk ideato e condotto da Francesca Fagnani mette di fronte alla sua intervista a distanza ravvicinata personaggi "belve" per carisma e spregiudicatezza. Nella storia recente del programma hanno lasciato il segno protagonisti come Belén Rodríguez, Isabella Rossellini, Rita De Crescenzo e un’inedita presenza di Maria De Filippi: una galleria di ritratti umani dove le domande non fanno sconti e i fuorionda sono un linguaggio a sé. Stasera, sullo scomodo sgabello finiscono Iva Zanicchi, Irene Pivetti e Adriano Pappalardo.

Rai 3 – 21:20 – Amore criminale – Storie di femminicidio. Il racconto di amori deviati in possesso, ossessione e violenza: quando la relazione non segue la parabola naturale della condivisione ma si piega a dominio e annienta l’altro. Un viaggio nella realtà che non risparmia numeri e testimonianze, per restituire dignità alle vittime e strumenti al pubblico.

Berlinguer al megafono, dizi in fiamme e inchieste in giacca nera: la prima serata Mediaset

Rete 4 – 21:33 – È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer guida l’arena del prime time tra faccia a faccia, reportage e dibattiti sui temi che incendiano il Paese. Cronaca, politica, società: un talk che alterna documenti, testimonianze e confronto serrato con ospiti in studio e in collegamento.

Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore. Soap turca ambientata in Cappadocia: da giovane, Sumru abbandona i gemelli Nuh e Melek e sposa l’influente Samet. Cresciuti tra risentimento e voglia di riscatto, i ragazzi scoprono la verità e partono per affrontarla, reclamando ciò che ritengono gli spetti. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar e Burak Tozkoparan; tra i volti più riconoscibili anche Esra Dermancioglu. Dopo l’appuntamento delle 21:21 sono previste altre puntate in seconda serata (22:10 e 23:01).

Italia 1 – 21:20 – Le Iene. Dal 1997 lo storico format di infotainment – creato da Davide Parenti e passato dal pomeriggio alla prima serata – mescola reportage, servizi d’attualità, scherzi e interviste irriverenti. Marchio di fabbrica: inviati in completo nero, linguaggio diretto, domande taglienti. Nel tempo alla guida si sono alternati volti come Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, Luca & Paolo e Nicola Savino; oggi il brand vive tra puntate classiche, speciali monotematici e una squadra di inviati di lunga corsa. In bacheca, un Telegatto e molti riconoscimenti del Premio Regia Televisiva.

Floris all’attacco, risate pop e case-vacanza in sfida: la mappa La7 e Discovery

La7 – 21:15 – Di martedì. Giovanni Floris firma l’approfondimento del martedì con interviste esclusive, reportage e il suo puntuale "punto" di chiusura. Ritmo, numeri e confronto per leggere i fatti della settimana in modo chiaro e serrato.

Nove – 21:30 – Only fun – Comico show. Palco ai monologhisti e alla stand-up per una serata di leggerezza e improvvisazione. Nelle passate edizioni il timone ha visto protagonisti amati della tv, tra cui Belén Rodriguez insieme ai PanPers: qui la comicità si alterna come in un vero club, tra sketch e interazione col pubblico.

Real Time – 21:30 – Turisti per case. La sfida delle holiday home più belle d’Italia, valutate dagli esperti Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi. Ogni puntata mette a confronto due strutture e tre criteri – Posizione, Home Tour e Ospitalità – con giudizi Ok, Ottimo, Top. A fine gara, vince chi riceve più "Top" e ottiene una recensione firmata dalla giuria.

Dakota Johnson vs Jeff Bridges, poi Bastianich e X Factor: la vetrina Intrattenimento Sky (con la Champions su Cielo)

Sky Cinema 1 – 21:15 – Madame Web. Cassandra Webb è una paramedica di New York che scopre doti di chiaroveggenza "a ragnatela": percepisce la realtà come attraverso occhi aracnidi e si ritrova a proteggere tre giovani donne braccate da un nemico oscuro. Regia di S.J. Clarkson; nel cast Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Emma Roberts e Tahar Rahim (117’, 2024).

Sky Cinema 2 – 21:15 – Il grande Lebowski. Commedia cult (1998) diretta da Joel Coen con un terzetto iconico: Jeff Bridges, John Goodman e Steve Buscemi. Un titolo di riferimento della filmografia dei Coen, qui supportati da un cast in stato di grazia.

Sky Uno – 21:15 – Foodish. Un solo piatto meriterà il titolo di "Foodish": quello capace di imprimersi nella memoria di Joe Bastianich e dell’ospite di puntata. La sfida passa da gusto, racconto e identità del piatto: chi lascia l’impronta, vince.

TV8 – 21:30 – X Factor Italia (Stagione 19, Ep. 8). Nuovo appuntamento del talent musicale: squadre, identità sonore e scelte artistiche tornano al centro in un episodio chiave della stagione 2025.

Cielo – 21:30 – Calcio, UEFA Champions League – 4ª giornata: Slavia Praga–Arsenal. La squadra di Mikel Arteta vola a Praga per un crocevia europeo che misura ambizioni e classifica: riflettori sulla sfida in Repubblica Ceca.

Champions League Night: studio live e partite su Sky Sport 1

Sky Sport 1 – 20:45 – Champions League Show. Studio, immagini, interviste e commenti per entrare nel cuore della giornata di UEFA Champions League con gli approfondimenti dei volti Sky e le voci dai campi.

Sky Sport 1 – 21:00 – Calcio, UEFA Champions League. Diretta dalle partite della massima competizione per club in Europa: un prime time tutto internazionale, con cronache e aggiornamenti dai match in programma.

