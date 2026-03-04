Trova nel Magazine
De Martino si allena per Sanremo ma deve affrontare le prime difficoltà

Il conduttore di Affari Tuoi torna con Stasera tutto è possibile in prima serata. Contro di lui Cocciante, la Sciarelli, Giusy Buscemi e anche la Coppa Italia

De Martino si allena per Sanremo ma deve affrontare le prime difficoltà

Scoprite il meglio disponibile nella sera di mercoledì 4 marzo 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Cocciante protagonista su Rai 1, De Martino fa giocare il pubblico, Sciarelli riapre i dossier

Rai 121:30Il mio nome è Riccardo Cocciante. Il docufilm racconta l’artista dall’infanzia ai progetti più recenti con immagini d’archivio e foto inedite; per la prima volta l’uso di elaborazioni grafiche e contenuti generati da intelligenza artificiale valorizza i materiali giovanili, accanto alle numerose testimonianze raccolte.

Rai 221:20Stasera tutto è possibile. Niente gara e nessuna giuria: lo show mette al centro il divertimento con prove irriverenti per un cast diverso a ogni puntata. Nel tempo, il programma ha valorizzato l’imitazione e il gioco teatrale (tra i volti più amati, gli imitatori e gli ospiti comici), in uno spirito da grande festa televisiva.

Rai 321:20Chi l’ha visto?. Nato nel 1989, il programma è dedicato alle persone scomparse e alle inchieste di cronaca: ricostruzioni filmate, servizi giornalistici e appelli dei familiari coinvolgono i telespettatori, con aggiornamenti continui e documenti che illuminano storie ancora irrisolte.

Coppa Italia ad alta tensione su Italia 1, Labate all’attacco su Rete 4, Buscemi è Vanina su Canale 5

Rete 421:33Realpolitik. Tommaso Labate guida un nuovo spazio d’approfondimento tra sondaggi, retroscena e analisi in diretta: uno sguardo senza filtri sull’attualità politica ed economica, con ospiti e collegamenti per leggere il presente in tempo reale.

Canale 521:20Vanina – Un vicequestore a Catania. Dopo una brillante carriera nell’antimafia, Vanina Guarrasi prova a lasciarsi alle spalle i traumi del passato trasferendosi alla Sezione Omicidi di Catania. Tra indagini, squadra e affetti, la poliziotta affronta il peso di antichi legami. Con Giusy Buscemi, Corrado Fortuna, Dajana Roncione; regia di Davide Marengo.

Italia 120:30Coppa Italia Live. Studio e highlights per rivivere gol e momenti-chiave della coppa nazionale, con immagini e sintesi delle gare.

Italia 121:00Calcio, Coppa Italia – Semifinali (Andata): Lazio-Atalanta. La Lazio di Maurizio Sarri punta la finale nell’andata in casa contro l’Atalanta di Raffaele Palladino, reduce dall’exploit contro la Juventus nel turno precedente: novanta minuti ad alta intensità tra strategie e ambizioni.

Italia 122:59Coppa Italia Live. A caldo, il racconto della serata con sintesi, interviste e analisi post-partita per chiudere la lunga notte di coppa.

San Francesco raccontato da La7, enigmi e simboli con Tom Hanks, case e amori "al buio" su Real Time

La721:15Speciale Una giornata particolare – San Francesco, il primo italiano. Un viaggio nel giorno che ha cambiato per sempre la storia e l’eredità di San Francesco d’Assisi: narrazione appassionata, contesto storico e conseguenze universali del suo esempio.

Nove21:30Il codice Da Vinci (2006, 149’). Thriller di Ron Howard con Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Jean Reno, Paul Bettany e Alfred Molina: un mistero tra simboli, arte e segreti millenari in una corsa contro il tempo tra Parigi e Londra.

Real Time20:45Cortesie per gli ospiti. Dal 2005 il cult che mette a confronto due coppie su casa, mise en place e cucina: i giudici valutano arredamento, tavola e qualità dei piatti, con un format che ha generato spin-off e varianti tematiche nel corso degli anni.

Real Time21:50Matrimonio a prima vista Italia. Versione italiana del format danese: tre coppie di sconosciuti si sposano "al buio" e vivono tre settimane insieme prima della scelta. A seguire l’esperimento un team di esperti tra sociologia, sessuologia e psicologia di coppia.

Zac Efron nell’incubo dell’outback, Bastianich elegge il "piatto memorabile", Borghese e Butler completano la serata

Sky Cinema 121:15Gold (2022, 90’). Thriller di Anthony Hayes con Zac Efron, Anthony Hayes, Susie Porter. Nell’outback australiano due uomini trovano la pepita più grande di sempre, ma sospetto e avidità sgretolano l’alleanza mentre cercano di estrarla.

Sky Uno21:15Foodish. Joe Bastianich assegna un solo titolo: il piatto più memorabile della puntata. Creatività, tecnica e identità si sfidano sotto il giudizio del padrone di casa e dell’ospite della serata.

TV821:30Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro locali della stessa area si contendono il verdetto su location, servizio, menù, prezzo e la "categoria special" del territorio; voti segreti con possibile ribaltone finale e premio da investire nell’attività.

Cielo21:20Attacco al potere – Olympus Has Fallen (2013, 115’). Action di Antoine Fuqua con Gerard Butler e Morgan Freeman: un ex agente dei servizi segreti affronta un commando nordcoreano che assalta la Casa Bianca per salvare il Presidente degli Stati Uniti.

Premier a raffica e Champions del volley: la maratona Sky Sport

Sky Sport 120:30Calcio, Premier League. Il massimo campionato inglese in diretta: ritmo alto, palcoscenici iconici e giocate decisive per aprire la notte "british".

Sky Sport 122:30Calcio, Premier League. Seconda finestra live con un altro match dal campionato più seguito al mondo: cronaca, highlights e aggiornamenti continui.

Sky Sport Max20:30Pallavolo Maschile, CEV Champions League. La massima competizione europea per club: sfide ad alta intensità, tecnica sopraffina e tattiche al servizio di una serata da dentro o fuori.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Programmi

