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Un nuovo guaio per Claudio Amendola: una star TV "gliele suona"

Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, I Cesaroni affrontano lo speciale di Ulisse di Alberto Angela sulla musica di New York. Tutti i programmi in onda in TV

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Redazione

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Un nuovo guaio per Claudio Amendola: una star TV "gliele suona"

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di 4 maggio 2026: proposte forti tra documentari d’autore, talk, grandi film e sport live per convincere ogni pubblico.

New York a tempo di Ulisse, il quiz sprint e l’inchiesta: la Rai alza il livello

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Ulisse, il piacere della scoperta – Sulle note di New York. Un viaggio musicale nella metropoli americana: un percorso sonoro che associa luoghi simbolo a brani e artisti statunitensi, intrecciando racconto, storia e suggestioni visive per un ritratto a ritmo di jazz, rock e pop della città che non dorme mai.

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Su Rai 2 alle 21:20 tocca a The floor – Ne rimarrà solo uno. Un campo‑griglia gigante, 100 concorrenti e 100 categorie: in soli 45 secondi si conquista (o si perde) il proprio tassello verso il montepremi da 100.000 euro. La formula a eliminazione rende ogni duello una sfida di memoria e rapidità; in questa edizione il game è affidato a Paola Perego e Gabriele Vagnato, con ritmo serrato e tensione crescente manche dopo manche.

Su Rai 3 alle 21:15 arriva Newsroom. Un progetto che fonde reportage e tecniche della serialità digitale: racconti, inchieste e analisi sulle grandi questioni globali e di attualità. Il taglio editoriale – guidato da Monica Maggioni – alterna documenti, testimonianze e approfondimenti per dare contesto e chiavi di lettura al presente.

Porro accende il dibattito, la Garbatella scalda i cuori, Butler all’assalto: la notte Mediaset

Su Rete 4 alle 21:33 torna Quarta repubblica. Il talk politico del lunedì – in onda dal 2018 e curato da Videonews – è guidato da Nicola Porro: apertura con servizio giornalistico, dibattiti su politica, società ed economia, e spazi comici firmati Gene Gnocchi. Non manca la rubrica "Il processo di Quarta Repubblica", in cui gli ospiti si schierano pro o contro una tesi calda, arricchita da collegamenti contrapposti.

Su Canale 5 alle 21:21 prosegue I Cesaroni (stagione 7, episodio 7; regia Francesco Vicario e Stefano Vicario). La storica famiglia della Garbatella torna tra nuove dinamiche generazionali, lavoro e sentimenti in un "ritorno‑evento" che intreccia nostalgia e contemporaneità. Nel cast spiccano Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci, Antonello Fassari, Debora Villa e Edoardo Pesce, tra volti amati e nuovi ingressi che spostano gli equilibri.

Su Italia 1 alle 21:29 il film Attacco al potere – Olympus Has Fallen (2013, regia Antoine Fuqua, 115’). Dopo un incidente costato la vita alla First Lady, un ex agente dei servizi segreti si ritrova a fronteggiare un commando nordcoreano che assalta la Casa Bianca per catturare il Presidente. Azione ad alto tasso di adrenalina con Gerard Butler, Aaron Eckhart e Morgan Freeman.

Augias spiega il presente, Panella elegge l’"italiano vero", Melek emoziona: La7 e Discovery raccontano

Su La7 alle 21:15 c’è La torre di Babele. Corrado Augias dialoga con ospiti‑guida, libri e servizi per intrecciare grandi temi storici con politica, economia e cultura, seminando dubbi legittimi e allenando il pensiero critico. Nato nel 2023, il format ha trovato una cifra elegante e insieme popolare, tra memoria e attualità.

Su Nove alle 21:30 torna Little Big Italy. Il ristoratore Francesco Panella viaggia nelle città con grandi comunità di italiani e giudica tre ristoranti tricolori per incoronare, a fine puntata, il migliore: identità, storie personali, ricette di casa e sapori "veri" in una sfida dal gusto autentico.

Su Real Time alle 21:45 appuntamento con Melek – Il coraggio di una madre (stagione 1, ep. 11). A Berlino, la vita di Melek – moglie e madre di tre figli – viene sconvolta da una notizia drammatica che la riporta alle radici e alle scelte più intime. Nel cast Nehir Erdoğan, Kutsi e Şerif Sezer per una dizi che mescola sentimenti, appartenenza e rinascita.

Amori pericolosi e risate taglienti: Fogliati seduce, la Gialappa’s ruggisce, Pitt & Jolie in missione

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 il film Breve storia d’amore (2025, regia Ludovica Rampoldi, 98’). Lea incontra Rocco e ne diventa l’amante: la relazione clandestina, consumata in una stanza d’albergo, prende una piega sinistra quando lei inizia a insinuarsi nella vita dell’uomo. Cast di livello con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino.

Su Sky Uno alle 21:30 spazio a GialappaShow. Il varietà della Gialappa’s Band, con Mago Forest al timone, alterna commenti ai programmi più noti, clip, parodie e un cast comico ricchissimo, tra ospiti e sketch dal ritmo travolgente.

Su TV8 alle 21:50 GialappaShow raddoppia in chiaro: best of, ospiti e ironia pop per una coda di serata leggera e irresistibile, tra tormentoni e nuove gag.

Su Cielo alle 21:20 il cult Mr. & Mrs. Smith (2005, regia Doug Liman, 120’). John e Jane, coppia sposata ormai in crisi, scoprono di essere assassini professionisti per agenzie rivali e ricevono l’ordine di eliminarsi a vicenda: azione e humour con Brad Pitt e Angelina Jolie, tra sparatorie, seduzione e scambi di identità.

Premier, tennis d’autore e padel: magazine Champions, Panatta & Bertolucci e adrenalina outdoor

Su Sky Sport 1 alle 20:10 Panatta e Bertolucci Tennis Heroes. Il grande tennis raccontato da chi lo ha vissuto: Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, accompagnati da Stefano Meloccaro, ripercorrono leggende da Björn Borg ai giorni nostri con ricordi, aneddoti e ironia, mettendo alla prova – e superando – l’intelligenza artificiale a colpi di esperienza.

Su Sky Sport 1 alle 21:00 Calcio, Premier League. Il massimo campionato inglese in vetrina: intensità, ritmo e tradizione in un appuntamento che porta in prima serata il grande calcio internazionale.

Su Sky Sport 1 alle 23:00 ancora Panatta e Bertolucci Tennis Heroes: ulteriore immersione nei ritratti e nelle storie dei campioni, tra campo e vita fuori dal rettangolo di gioco.

Su Sky Sport Max alle 20:30 UEFA Champions League Magazine. Immagini dei grandi match, gol, interviste ai protagonisti di ieri e di oggi e le storie più belle della massima competizione europea per club.

Su Sky Sport Max alle 21:00 Panatta e Bertolucci Tennis Heroes. I due ex campioni tornano con nuove pagine di storia del tennis: figure leggendarie, ricordi di rivalità epiche e retroscena raccontati con arguzia.

Su Sky Sport Max alle 21:45 This is padel. Rubrica dedicata al mondo del padel: highlights dei tornei principali, interviste, curiosità e consigli pratici per chi gioca e vuole migliorare tecnica e strategia.

Su Sky Sport Max alle 22:15 Rugby Femminile, Highlights Sei Nazioni. Il meglio del torneo europeo: mete, gesti tecnici e momenti chiave in un condensato che restituisce ritmo e fisicità dell’ovale femminile.

Su Sky Sport Max alle 22:30 Icarus Ultra. Avventure, imprese e storie dagli sport outdoor: dopo 15 anni alla ricerca del limite, il format alza l’asticella tra sfide estreme, curiosità e panorami mozzafiato.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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