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Stasera in tv (4 luglio), La promessa su Rete 4 e Bonolis rilancia Ciao Darwin contro Wimbledon: la sfida del sabato

Cosa vedere stasera in tv? La soap La promessa su Rete 4 contro Delitti in famiglia su Nove, e Sky Cinema 1 propone la commedia corale Buona giornata.

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Redazione

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Wmbledon cup
Sky.it

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio del prime time di sabato 4 luglio 2026: una guida compatta con sport, cinema, serie e approfondimenti per accontentare ogni gusto.

Antinelli e il Mondiale in prima serata: brividi ad alta quota e Bud Spencer in Egitto

Rai 121:35Notti Mondiali. Analisi, commenti e approfondimenti sulla partita appena conclusa dei Mondiali FIFA 2026: highlights, letture tattiche e dibattito in studio. Il format – affidato nelle ultime serate ad Alessandro Antinelli – guida il pubblico tra episodi‑chiave e protagonisti del torneo.

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Rai 221:20Veleno in alta quota (2025, 85’, regia di Peter Sullivan). Subito dopo il decollo, l’assistente di volo Nora riceve una telefonata: uno sconosciuto la ricatta, costringendola ad avvelenare un passeggero per salvare la famiglia. Un thriller teso che gioca contro il tempo, con un cast guidato da Alicia S. Mason, Christopher Sky e Sophie Woods.

Rai 321:25Piedone d’Egitto (1980, 107’, regia di Steno). Il commissario Rizzo atterra al Cairo sulle tracce di uno scienziato rapito per i suoi segreti sul petrolio: scazzottate, humour e inseguimenti in un classico con Bud Spencer, Enzo Cannavale, Baldwyn Dakile, Angelo Infanti e Cinzia Monreale.

Intrighi a Palacio e nostalgia pop: La promessa, Ciao Darwin e il viaggio himalayano

Rete 421:35La promessa (Soap, 2023). 1913, Palazzo dei marchesi di Luján. Dopo il rocambolesco salvataggio di Manuel, Jana rifiuta una ricompensa e chiede di essere assunta: vuole scoprire la verità sull’omicidio della madre e sul rapimento del fratellino. Intrighi, segreti e vendette in una saga d’epoca che mescola sentimento e mistero.

Canale 521:21Ciao Darwin. Il varietà cult mette in gara due categorie opposte tra prove, parodie e momenti iconici per delineare l’"uomo del terzo millennio". Storicamente condotto da Paolo Bonolis con la spalla di Luca Laurenti, alterna comicità pop, test "al limite" e sfide a squadre che hanno segnato più generazioni.

Italia 121:28Il ragazzo e la tigre (2022, 94’, regia di Brando Quilici). Nelle valli dell’Himalaya, un giovane orfano salva un cucciolo di tigre del Bengala dai bracconieri e punta al monastero di Taktsang, in Bhutan, dove i monaci proteggono la specie. Con Sunny Pawar e Claudia Gerini: avventura per famiglie tra natura, coraggio e amicizia.

Telese e Aprile scaldano l’access, poi cronaca nera e la sfida del dottor Now

La720:35In onda. Dopo il Tg, l’approfondimento sull’attualità politica e sociale (con Luca Telese e Marianna Aprile) tra analisi, ospiti e collegamenti. Un access serrato che fa da apripista alla prima serata del canale.

Nove21:30Delitti in famiglia. Inchiesta sulla parte più oscura della cronaca nera: quando il focolare domestico diventa teatro di violenza, sopraffazione e omicidio. Testimonianze, dinamiche relazionali e analisi per comprendere l’orrore "in casa".

Real Time21:40Vite al limite (regia di Jonathan Nowzaradan). Dal 2012 il docureality segue persone clinicamente obese lungo percorsi di cura – anche con bypass gastrico – sotto la guida del dottor Younan Nowzaradan. Nata come miniserie e diventata un caso televisivo, la serie ha allungato la durata degli episodi e generato lo spin‑off "Vite al limite: e poi…".

Vanzina guida la notte Sky, poi il bus del mistero, 4 Ristoranti e il cult Karate Kid

Sky Cinema 121:15Buona giornata (2012, 100’, regia di Carlo Vanzina). Sette storie che si intrecciano tra vizi e virtù italiane: un senatore nella bufera, un nobile decaduto, una manager ossessionata da salute e tecnologia, un imprenditore evasore, un notaio con un’escort russa, un rappresentante in crisi e un tifoso scaramantico. Cast all‑star con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Lino Banfi, Teresa Mannino, Christian De Sica, Chiara Francini e Paolo Conticini.

Sky Uno21:15Destination X: Scopri la meta. Dieci concorrenti viaggiano a bordo di un autobus dai vetri oscurati verso mete europee sconosciute: tra prove, strategie e indizi da decifrare, solo chi indovina la posizione geografica si avvicina al montepremi che può cambiare la vita.

TV821:35Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si sfidano valutandosi a vicenda su location, servizio, menu e prezzo, con la celebre categoria "special" legata al territorio. In palio 5.000 euro da reinvestire nel locale: un format che dal 2015 unisce gara, storytelling e ribaltoni di classifica.

Cielo21:20The Karate Kid – Per vincere domani (1984, 123’, regia di John G. Avildsen). L’intramontabile formazione marziale e umana di Daniel LaRusso, interpretato da Ralph Macchio, con Noriyuki "Pat" Morita, Martin Kove ed Elizabeth Shue: disciplina, riscatto e un finale da antologia.

Wimbledon live e il Nations Championship: racchette e placcaggi nella notte Sky Sport

Sky Sport 119:30Tennis, Wimbledon. Il torneo più antico e prestigioso del tennis: due settimane sull’erba di Londra, tra tradizione, pioggia (quando arriva) e grandi sfide. Programmazione in diretta, aggiornamenti e immagini ufficiali dal tempio dell’All England Club.

Sky Sport 122:00Sky Tennis Show. Il magazine che racconta i tornei con analisi tecniche, highlights e focus sui protagonisti del circuito: tattica, dettagli e storie dietro i match più attesi.

Sky Sport Max21:00Rugby, Nations Championship. Debutta il nuovo formato che mette a confronto i due emisferi del rugby mondiale: le Nazionali del Sei Nazioni per il Nord contro le potenze SANZAAR (con Fiji e Giappone) per il Sud. Sei incontri per squadra, distribuiti tra luglio e novembre: fisicità, strategia e rivalità storiche in un’unica competizione globale.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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