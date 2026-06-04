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Stasera in tv: Golden Gala d'atletica su Rai 2, Enrico Papi riaccende Sarabanda Celebrity

Cosa vedere stasera? La miniserie Montmartre su Canale 5, Formigli con PiazzaPulita su La7 e 007 – No Time to Die su TV8.

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Redazione

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Enrico Papi conduce 'Sarabanda Celebrity'
Ufficio Stampa

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farvi scappare oggi, 4 giugno 2026.

Lucini guida la fiction su Rai 1, il Golden Gala infiamma Rai 2, De Gregori accende il dibattito su Rai 3

Rai 1 • 21:30 • Purchè finisca bene – Diversi come due gocce d’acqua. Commedia (2022, 100’, regia di Luca Lucini) che segue Gaetano, giovane della nobiltà napoletana costretto dal padre a trasferirsi a Francoforte per lavoro: l’incontro con una ragazza spalanca orizzonti inattesi e nuove possibilità di vita. Nel cast Alessio Lapice, Chiara Celotto, Giovanni Esposito, Raiz, Thomas Trabacchi, Susy Del Giudice, Monica Nappo, Gianluca Di Gennaro, Raffaele Esposito, Rosalia Porcaro, Domenico Pinelli: una storia leggera sul coraggio di cambiare e di scegliere se stessi.

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Rai 2 • 21:00 • Atletica Leggera, Diamond League: Roma (Golden Gala Pietro Mennea). Il Golden Gala – nato nel 1980 e dedicato a Pietro Mennea dal 2013 – è una tappa classica della Diamond League (World Athletics): allo Stadio Olimpico sfilano sprint, salti e lanci con star internazionali e rising star a caccia di punti e record. Un appuntamento storico che unisce memoria e spettacolo dell’atletica mondiale.

Rai 3 • 21:20 • Nevergreen – Perfette sconosciute. Serata musicale e riflessiva che, prendendo spunto dalle parole di Francesco De Gregori, scava nel rapporto tra arte, impegno e "virtue signaling" da palco: un percorso tra memoria cantautorale, dibattito civile e riferimenti che toccano anche Springsteen, per interrogarsi su silenzi, prese di posizione e potere delle canzoni.

Nuzzi raddoppia su Rete 4, Montmartre illumina Canale 5, Papi fa Mooseca su Italia 1

Rete 4 • 21:33 • Quarto Grado. Il talk investigativo di VideoNews ideato da Siria Magri torna con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone. In studio criminologi ed esperti (da Massimo Picozzi ad Alessandro Meluzzi e Luciano Garofano) per analizzare i grandi gialli, con reportage, inviati e un archivio di oltre 15 stagioni e 530 puntate. Nella puntata extra del giovedì 4 giugno annunciata da Nuzzi, riflettori accesi sulla cronaca nerissima (attenzione al caso Garlasco e agli sviluppi d’indagine), con il format che nel tempo ha generato spin‑off e campagne social molto seguite.

Canale 5 • 21:20 • Montmartre. Miniserie (2025, regia di Louis Choquette) ambientata nel 1899: Céleste, ballerina di cabaret, si spoglia in scena per finanziare la ricerca dei fratelli scomparsi dopo l’assassinio del padre. Le sue piste s’intrecciano con Arsène, erede ribelle di un impero economico, e Rose, decisa a liberarsi dagli sfruttatori: tre giovani ignari di condividere lo stesso sangue e un segreto comune. Nel cast Victor Meutelet, Hugo Becker, Pablo Pauly, Claire Romain, Alice Dufour, Mathilde Seigner, Nicolas Martinez, Roxane Turmel, Axel Mandron. Genere: miniserie, tinte storiche e mistero.

Italia 1 • 21:27 • Sarabanda Celebrity. Enrico Papi riporta in prima serata il suo game musicale in versione vip: otto celebrità, divise in due squadre, si misurano tra hit da riconoscere, prove di memoria e intuizione, giochi iconici e inediti. Tornano le manche più amate – dall’Asta musicale al 7×30 finale – con jolly strategici e novità come il Cantante misterioso: ritmo, ironia e cultura pop per un varietà competitivo e leggero.

Formigli all’attacco su La7, Valentina Persia provoca sul Nove, i borghi rinascono su Real Time

La7 • 21:15 • PiazzaPulita. Dal 2011 Corrado Formigli orchestra interviste e confronti con politici, giornalisti ed esperti, alternando dibattiti a reportage originali. Un talk di approfondimento che negli anni ha firmato speciali (Crack, Corpo a corpo, L’inganno) e ospita rubriche riconoscibili, con uno sguardo tagliente sull’attualità.

Nove • 21:30 • Sinceramente Persia – One Milf Show. Valentina Persia mette al centro desiderio femminile e sguardo sui rapporti dopo i 50, tra autoironia e provocazione. Con lei Paolo Ruffini e il sessuologo Nicola Macchione; ospiti della serata Ignazio Moser, Paola Barale e Vanessa Minotti per un flusso di sketch e confidenze che invita a divertirsi senza pregiudizi.

Real Time • 21:40 • Case a 1 euro… o poco più! Sicilia. A Sambuca di Sicilia, acquirenti dall’estero e dall’Italia ristrutturano immobili simbolici per ritrovare radici o vivere il "sogno italiano". Il docureality racconta come l’iniziativa delle case a 1 euro contrasti lo spopolamento dei borghi, tra cantieri, storie familiari e rinascite architettoniche.

Action su Sky Cinema 1, la tentazione di Money Road su Sky Uno, 007 su TV8 e test Francia‑Costa d’Avorio su Cielo

Sky Cinema 1 • 21:15 • The Internship. Action (2026, 91’, regia di James Bamford): una killer addestrata dalla CIA raduna ex compagni del programma clandestino "The Internship" per abbattere l’Agenzia con un’azione coordinata. I servizi rispondono con una forza altrettanto letale. Nel cast Lizzy Greene, Megan Boone, Sky Katz: cospirazioni, contro‑operazioni e colpi di scena ad alta tensione.

Sky Uno • 21:15 • Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Dodici concorrenti in un ambiente remoto e ostile, con risorse ridotte all’osso: ogni "richiamo" (anche segreto) erode il jackpot comune. Leadership, morale e strategia si scontrano fino al traguardo, dove solo chi resiste partecipa alla divisione del montepremi.

TV8 • 21:40 • No Time to Die. Thriller di spionaggio (2021, 163’, regia di Cary Fukunaga). James Bond torna in azione contro un nemico dotato di tecnologia letale, tra passati irrisolti e scelte definitive. Con Daniel Craig, Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Rory Kinnear: ultimo capitolo dell’era Craig, adrenalinico e conclusivo.

Cielo • 21:10 • Calcio, Amichevole Internazionale – Nantes: Francia‑Costa d’Avorio. Con il Mondiale alle porte, test di lusso allo Stade de la Beaujoire di Nantes: Francia e Costa d’Avorio rifiniscono piani, gerarchie e condizione in vista della rassegna iridata. Ritmi da gara vera per misurare moduli, alternative e stato di forma.

Serie A e NBA in campo, Panatta e Bertolucci raccontano i miti: serata Sky Sport tra parquet, motori e Champions

Sky Sport 1 • 20:00 • Basket, Serie A. Finestra dedicata al massimo campionato italiano: analisi, immagini e cronache dai campi, tra lotte per la vetta e corse salvezza. Lente puntata su tattiche, possessi pesanti e protagonisti del momento.

Sky Sport 1 • 22:15 • Panatta e Bertolucci Tennis Heroes. Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, accompagnati da Stefano Meloccaro, ripercorrono con ironia e arguzia il grande tennis – da Borg ai giorni nostri – tra ricordi, aneddoti e una curiosa "sfida" a distanza con l’intelligenza artificiale. Ritratto dei campioni, dentro e fuori dal campo.

Sky Sport Max • 19:30 • Basket, NBA. Il campionato professionistico americano in diretta: highlights, approfondimenti e big match che scrivono la stagione oltreoceano, tra superstar e panchine caldissime.

Sky Sport Max • 21:30 • WorldSBK Magazine. Il magazine Superbike tra una tappa e l’altra: novità, analisi tecniche, voci dai box e anticipazioni che accendono i weekend delle derivate di serie.

Sky Sport Max • 22:30 • UEFA Champions League Magazine. Storie, gol e interviste dai protagonisti della massima competizione europea: frame iconici, dietro le quinte e approfondimenti per respirare l’atmosfera delle grandi notti di coppa.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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