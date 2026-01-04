Stasera in tv (4 gennaio), Gerry Scotti tra La Ruota e Il Milionario sfida Ranucci e il rombo di Le Mans ’66 Cosa vedere stasera in tv? Su Rai 1 la saga Prima di noi, su Rete 4 torna Zona Bianca, mentre Sky lancia Le Mans ’66 contro Alessandro Borghese – 4 ristoranti e la fiaba La Bella e la Bestia su TV8.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di domenica 4 gennaio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

La saga familiare Rai attacca la prima serata: Luchetti guida "Prima di noi", poi Moccia e Ranucci

Su Rai 1 alle 21:30 arriva Prima di noi, una grande saga familiare diretta da Daniele Luchetti e Valia Santelli che attraversa il Novecento italiano dal Friuli rurale alla Torino operaia. Tre generazioni della famiglia Sartori inseguono sogni e riscatto tra ideali, colpe e amore, fino alla voce guida di Nadia, capostipite che ispira l’emancipazione dei più giovani. Nel ricchissimo cast figurano Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Diane Fleri e molti altri: tra i volti con approfondimenti dedicati, Maurizio Lastrico, Matteo Martari e Ginevra Francesconi.

Su Rai 2 alle 21:00 tocca al film Mamma, qui comando io di Federico Moccia: una commedia famigliare in cui un giudice assegna la casa al figlio di 9 anni, costringendo i genitori separati ad alternarsi ogni settimana. Il "furbo" bambino, però, prenderà presto il controllo della situazione. Nel cast, tra gli altri, Simone Montedoro e Maurizio Mattioli, con Daniela Virgilio, Corinne Cléry e il giovane Alessio Di Domenicantonio.

Su Rai 3 alle 21:00 torna Report, lo storico programma d’inchiesta nato nel 1994: documenti, testimonianze e lavoro sul campo per indagare poteri, appalti e scandali. Alla conduzione Sigfrido Ranucci, erede di una tradizione televisiva rigorosa e "scomoda", che continua a incidere sul dibattito pubblico.

Brindisi cavalca i casi caldi, Scotti raddoppia con "La Ruota" e "Il Milionario", Zemeckis firma il cult su Italia 1

Su Rete 4 alle 21:33 va in onda Zona bianca, il talk di approfondimento ideato e condotto da Giuseppe Brindisi. Nato nel 2021 (in diretta dallo Studio 7 di Cologno Monzese), il programma ha ampliato il raggio d’azione dalla pandemia a politica, cronaca e società, alternando ospiti, reportage e focus sui casi più discussi (tra cui l’indagine sul delitto di Garlasco, con novità e ricostruzioni medico–legali).

Su Canale 5 alle 20:37 l’access è firmato La ruota della fortuna: il quiz con Gerry Scotti, la band Fortuna Five e l’inevitabile complicità di Samira Lui ripropone il meccanismo delle frasi da svelare tra consonanti e vocali, fino alla "Ruota delle Meraviglie". Nelle ultime settimane non sono mancati colpi di scena, record personali dei campioni e speciali di fine anno.

Su Canale 5 alle 21:55 prosegue Chi vuol essere milionario – Il torneo, versione ad alta adrenalina del celebre quiz: tre qualificati si giocano la scalata al montepremi tra aiuti e gestione del tempo. La formula a "torneo" mantiene la tensione fino all’ultima domanda e ha già incoronato nuovi campioni.

Su Italia 1 alle 21:19 il capolavoro Forrest Gump (1994) di Robert Zemeckis: l’America del secondo Novecento attraversata dal candore di Forrest (interpretato da Tom Hanks), tra incontri storici, amori e imprese inattese. Nel cast Robin Wright Penn, Gary Sinise, Sally Field e Mykelti Williamson. Durata 140’.

Cazzullo racconta, Fazio in pausa con il "Best of", a Real Time la reggia pop del Boss

Su La7 alle 21:15 appuntamento con Una giornata particolare presenta: Il Grande Romanzo della Bibbia, uno speciale divulgativo che intreccia il racconto delle Scritture con la memoria e lo sguardo sul presente.

Su Nove alle 21:30 spazio a Che tempo che fa – Best of: il meglio delle conversazioni "one to one" di Fabio Fazio con protagonisti di politica, cultura, spettacolo e sport, in attesa del ritorno in diretta di metà gennaio (annunciata anche una puntata speciale "Ornella senza fine").

Su Real Time alle 21:10 torna Il castello delle cerimonie, il docureality ambientato al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate: dalle origini come "Il boss delle cerimonie" con Antonio Polese alla gestione di Donna Imma e Antonio Jr., il programma mostra feste sfarzose e folcloristiche, fra matrimoni, battesimi e diciottesimi che hanno fatto scuola nel racconto pop del Sud.

Su Real Time alle 21:50 nuovo episodio di Il castello delle cerimonie: la serata prosegue tra kermesse extralarge, ospiti neomelodici e l’inesauribile "teatro" della famiglia Polese, simbolo di un’epopea televisiva tra culto e kitsch.

Motori in alto regime su Sky: "Le Mans ’66" apre, poi Borghese giudica; su TV8 fiaba e su Cielo misteri in mare

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 va in onda Le Mans ’66 – La grande sfida (2019, 152’): James Mangold dirige l’epopea della Ford contro la Ferrari a Le Mans, tra officine, circuiti e rivalità leggendarie. Protagonisti Matt Damon (Carroll Shelby) e Christian Bale (Ken Miles), con Caitriona Balfe, Jon Bernthal e Josh Lucas.

Su Sky Uno alle 21:15 Alessandro Borghese – 4 ristoranti: quattro locali della stessa zona si sfidano giudicandosi su location, servizio, menù e prezzo (più la categoria "special"). I voti finali di Borghese possono ribaltare la classifica: in palio 5.000 euro da reinvestire nel ristorante.

Su TV8 alle 21:35 la fiaba live action La Bella e la Bestia (2014) di Christophe Gans, con Léa Seydoux e Vincent Cassel: estetica sontuosa e cast internazionale per un classico senza tempo rivisitato.

Su Cielo alle 21:15 l’action–disaster Il Triangolo delle Bermuda – Mare del Nord (2011, 127’): misteri e fenomeni inspiegabili in mare aperto, con Bettina Zimmermann, Hannes Jaenicke e Karoline Eichorn.

Pallone e futsal: la corsa della Serie C su Sky Sport 1, Supercoppa di calcio a 5 su Sky Sport Max

Su Sky Sport 1 alle 20:30 Calcio, Serie C: diretta dedicata al campionato di terza serie italiana. Nel palinsesto di giornata la rete segnala anche finestre e speciali sul calcio nazionale e internazionale, con ampi spazi a risultati e analisi.

Su Sky Sport Max alle 20:45 la finale di Calcio a 5 Maschile, Supercoppa Italiana Futsal: spettacolo ad alta intensità tra tecnica, tattica e giocate in spazi strettissimi per il primo trofeo della stagione di futsal.

