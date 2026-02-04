Anna Valle, il vero nemico ce l'ha in casa: cosa succede stasera La fiction Una nuova vita con l'ex Miss Italia non deve sfidare solo Lino Guanciale in cerca di Messina Denaro ma anche la partita di Coppa Italia

Scoprite il meglio disponibile nella sera di mercoledì 4 febbraio 2026: tra grande fiction, inchieste, calcio di Coppa e cinema, una guida rapida per scegliere la vostra prima serata.

Guanciale all’assalto con L’Invisibile, Sciarelli riapre i casi e l’amore secondo Lily James accende Rai 2

Su Rai 1 alle 21:30 tocca a L’invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, la miniserie diretta da Michele Soavi che ricostruisce i giorni decisivi della caccia al boss. Nel cast spiccano Lino Guanciale, Levante, Leo Gassmann e Ninni Bruschetta: un racconto teso tra pedinamenti, pizzini, pressioni istituzionali e un blitz preparato al millimetro che porta all’arresto. La produzione, firmata Rai Fiction e CamFilm, sceglie il punto di vista dello Stato e del ROS, evitando ogni mitizzazione e riportando la storia ai fatti e alle persone che li hanno resi possibili.

Su Rai 2 alle 21:20 arriva What’s love? (2022), commedia romantica che segue Zoe e Kazim: lei documenta il matrimonio tradizionale indiano dell’amico d’infanzia e, tra appuntamenti online maldestri e l’ingombrante influenza familiare, entrambi iniziano a interrogarsi su cosa significhi davvero "seguire il cuore". Nel cast Emma Thompson, Lily James, Shazad Latif, Rob Brydon e Asim Chaudhry.

Su Rai 3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?: il programma nato nel 1989 mette al centro scomparse e inchieste con telefonate in diretta, testimonianze e ricostruzioni, guidato dalla conduzione di Federica Sciarelli. Nel tempo, accanto agli appelli, il format ha affiancato grandi dossier di cronaca, diventando un presidio di servizio pubblico capace di riaccendere i riflettori su casi rimasti al buio.

Labate incalza l’attualità, Anna Valle in prima serata e Inter–Torino infiamma la Coppa Italia

Su Rete 4 alle 21:34 torna Realpolitik, lo spazio di approfondimento di Tommaso Labate: sondaggi, retroscena e analisi in tempo reale per raccontare i fatti "senza filtri", con ospiti e confronto serrato in studio.

Su Canale 5 alle 21:21 prosegue Una nuova vita (regia di Fabrizio Costa): dopo sette anni di carcere per l’omicidio del marito Leonardo, l’innocente Vittoria Greco torna a San Martino di Castrozza per riconquistare il figlio e scoprire una verità più complessa del previsto. Con Anna Valle e Daniele Pecci, affiancati da un cast ricchissimo che comprende Kaspar Capparoni, Anna Favella, Francesca Valtorta e Luca Capuano. Tra melodramma familiare, indizi inattesi e suspense giudiziaria, la fiction mette in scena un intreccio di segreti e colpi di scena.

Serata di calcio su Italia 1: alle 20:29 Coppa Italia Live introduce la notte con servizi e aggiornamenti, poi alle 21:00 riflettori su Calcio, Coppa Italia – Quarti di Finale: Inter–Torino, match ad eliminazione diretta dopo il turno che ha visto i nerazzurri superare agevolmente il Venezia e i granata sorprendere la Roma. A seguire, alle 22:56, ancora Coppa Italia Live con highlights e commenti a caldo di tutte le partite della competizione.

Aldo Cazzullo racconta la "giornata", Panella elegge il migliore e gli sposi si conoscono all’altare

Su La7 alle 21:15 Una giornata particolare porta Aldo Cazzullo a scandagliare 24 ore chiave nella vita di un personaggio o in un evento storico: un racconto che intreccia fonti, memorie e conseguenze, per capire perché quel giorno abbia cambiato tutto.

Su Nove alle 21:30 Francesco Panella viaggia tra città del mondo con Little Big Italy: in ogni episodio visita tre ristoranti italiani guidati da espatriati in cerca di autenticità, sapori e spirito d’impresa prima del verdetto finale.

Su Real Time alle 21:30 Matrimonio a prima vista Italia propone l’ormai celebre esperimento sociale: sconosciuti selezionati da un team di esperti (sociologi, psicologi e sessuologi) si sposano "al buio" e convivono tre settimane, tra luna di miele, prime tensioni e decisione finale. Dalla prima edizione del 2016 la formula racconta compatibilità, conflitti e rinascite, seguendo le coppie fino all’ultimo confronto in studio.

Bisio e Siani tornano "al Sud", Joe Bastianich cerca il "Foodish" e J.Lo sogna l’altare

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 commedia italiana con Benvenuti al Sud (2010) di Luca Miniero: nel cast Alessandro Siani, Claudio Bisio e Valentina Lodovini, per una serata all’insegna dei luoghi comuni ribaltati e delle risate di culto.

Su Sky Uno alle 21:15 c’è Foodish: solo un piatto sarà proclamato "memorabile", quello capace di lasciare un segno nella mente di Joe Bastianich e dell’ospite di puntata, tra creatività, tecnica ed emozione.

Su TV8 alle 21:30 la commedia romantica Prima o poi mi sposo (2000) di Adam Shankman con Jennifer Lopez e Matthew McConaughey: cast stellare per un classico da rivedere in poltrona.

Su Cielo alle 21:20 il western Jane Got a Gun (2015) di Gavin O’Connor: Jane, determinata a proteggere la sua famiglia da un criminale che la perseguita, chiede aiuto all’ex fidanzato Dan Frost. Nel cast Natalie Portman, Ewan McGregor, Joel Edgerton, Rodrigo Santoro e Noah Emmerich.

Volley da Champions, Eurocup di basket e storie di campioni: la notte Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:00 Pallavolo Femminile, CEV Champions League: la massima competizione europea per club al femminile, con top team e schemi ad alta intensità. A seguire, alle 22:00, Super Atleti ripercorre il cammino, i sacrifici e i momenti decisivi di protagonisti che hanno scritto pagine indelebili dello sport olimpico italiano.

Su Sky Sport Max alle 20:45 appuntamento con Basket, Eurocup, la competizione internazionale che ha raccolto l’eredità di Coppa Korac e Saporta, seguita alle 22:45 da un nuovo episodio di Super Atleti e, alle 23:00, da Icarus Ultra, il magazine che esplora imprese outdoor, avventure estreme e storie al limite con sguardo "ultra".

