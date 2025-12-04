X Factor, la finale di Napoli elegge il vincitore (e Tozzi chiude la carriera) Cosa vedere in TV stasera, giovedì 4 dicembre 2025: grande show in Piazza del Plebiscito, Ore 14 su Garlasco, Gassmann professore e la Coppa Italia

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco una guida rapida e ricca di spunti per scegliere cosa vedere oggi, 4 dicembre 2025.

Gassmann torna in cattedra, Infante sul caso Garlasco, Geppi Cucciari fa show pop

Rai 1 — 21:30 — Un professore. Terza stagione per la fiction diretta (alla prima annata) da Alessandro D’Alatri, con un cast amatissimo: Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi, Francesca Cavallin, Nicolas Maupas e Paolo Conticini. Tra i corridoi del Da Vinci si intrecciano crescita, sentimenti e contrasti, con sguardo contemporaneo su famiglie e adolescenti; dopo la messa in onda la serie è disponibile su RaiPlay.

Rai 2 — 21:20 — Ore 14 Sera. Milo Infante guida l’edizione prime time del talk di attualità: in primo piano i grandi casi di cronaca con focus sul "Delitto di Garlasco", tra nuove perizie sul DNA, ricostruzioni in studio e un confronto serrato fra avvocati, giornalisti e consulenti. Il format alterna collegamenti, testimonianze e analisi, con riflettori sui nodi irrisolti che dividono l’opinione pubblica.

Rai 3 — 21:20 — Splendida Cornice. Geppi Cucciari orchestra uno spettacolo che unisce cultura pop e leggerezza: band in studio, i racconti del professor Andrea Maggi e del divulgatore Roberto Mercadini, ospiti e un pubblico "partecipato" che disegna l’Italia con sondaggi e giochi. Nato nel 2023 (Rai Cultura, in collaborazione con Itv Movie), lo show ha fissato un linguaggio caldo e accessibile, tra humor e divulgazione.

Del Debbio all’attacco, Tozzi in concerto, e la Coppa Italia accende Italia 1

Rete 4 — 21:30 — Dritto e rovescio. Il talk politico di Paolo Del Debbio (Videonews) punta su interviste, piazze in esterna e dibattiti schietti su cronaca, società ed economia. Nato nel 2019, ha consolidato una community affezionata grazie a un ritmo da arena e a ospiti ricorrenti fra giornalisti e politici.

Canale 5 — 21:20 — Umberto Tozzi – L’ultima notte rosa – La grande festa. Un concerto–evento del 2025 per celebrare una carriera di hit entrate nell’immaginario collettivo. Una serata all’insegna di grandi canzoni e pubblico in coro.

Italia 1 — 19:59 — Coppa Italia Live. Studio con highlights e collegamenti per entrare nel clima degli ottavi prima del fischio d’inizio, con ultime di formazione e analisi a bordo campo.

Italia 1 — 21:00 — Calcio, Coppa Italia – Ottavi di Finale: Lazio–Milan. Il big match degli ottavi mette di fronte i biancocelesti e i rossoneri in uno scontro da dentro o fuori: l’obiettivo è il passaggio al turno successivo. La sinossi richiama un duello ad alta intensità su ogni zolla, con ambizioni stagionali in gioco.

Formigli riapre i casi, Aldo Giovanni e Giacomo in tv, la clinica della pelle emoziona

La7 — 21:15 — Piazzapulita. Corrado Formigli, ideatore con Mariano Cirino e Vittorio Zincone, conduce dal 2011 il talk d’approfondimento che alterna inchieste, interviste one-to-one e confronto in studio. Tra le rubriche fisse, "Piazzaselvaggia" di Selvaggia Lucarelli e i racconti di Stefano Massini. Negli anni non sono mancati speciali su pandemia, fake news e fratture sociali.

Nove — 21:30 — Ammutta muddica. Aldo, Giovanni e Giacomo portano in tv lo show teatrale dei record (80 repliche sold out in 5 mesi) diretto in scena da Arturo Brachetti: sketch inediti, gag irresistibili e un grande "tir" scenico da cui prendono vita le situazioni più esilaranti, con Silvana Fallisi in compagnia del trio.

Real Time — 21:30 — SOS acne. La dottoressa Ines Mordente affronta i casi più complessi della pelle (non solo acne, ma anche cisti, lipomi e macchie), raccontando diagnosi, percorsi terapeutici ed esiti, tra empatia e rigore clinico.

Keanu Reeves e Tom Cruise accendono la notte: X Factor raddoppia, Seagal in azione

Sky Cinema 1 — 21:15 — John Wick 4. L’ultimo viaggio di John Wick: la Gran Tavola affida pieni poteri al Marchese de Gramont per ristabilire l’ordine nelle enclave, e l’occasione per la vendetta è servita. Con Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada; regia di Chad Stahelski; 169’.

Sky Cinema 2 — 21:15 — Cuori ribelli. Ron Howard dirige l’epopea di Joseph e Shannon, due giovani irlandesi in fuga verso l’America alla fine dell’Ottocento: inseguimenti familiari, amori negati e il sogno di una terra in Oklahoma coronano una storia d’avventura e sentimenti. Con Tom Cruise e Nicole Kidman; 140’.

Sky Uno — 21:00 — X Factor Italia (St. 19, Ep. 13). È la sera della grande finale in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli: chi vincerà tra eroCaddeo, Delia, PierC e Rob.

TV8 — 21:00 — X Factor Italia. L’appuntamento in chiaro accompagna il pubblico nel viaggio finale dei talenti. Conduce Giorgia con la giuria di Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro.

Cielo — 21:20 — Belly of the Beast – Ultima missione. Action diretto da Ching Siu-tung: un ex agente affronta un complotto in Estremo Oriente. Con Steven Seagal, Monica Lo, Sarah Malakul Lane, Byron Mann; 91’.

Cielo — 21:20 — Ruslan – Guidato per uccidere. Un ex mafioso diventato scrittore è costretto a tornare alla violenza per proteggere la figlia e vendicare la moglie. Con Steven Seagal; 98’.

Premier e motori d’acqua: la notte di Sky Sport tra campo e paddock

Sky Sport 1 — 21:00 — Calcio, Premier League. Appuntamento live con il massimo campionato inglese: intensità, pressing e ritmo britannico, con cronache multicanale e aggiornamenti in tempo reale.

Sky Sport 1 — 23:00 — Reload. Il riepilogo all-sports per rivivere in pochi minuti i momenti chiave della serata: highlights, immagini e numeri a chiudere la programmazione live.

Sky Sport Max — 19:00 — Basket, Eurocup. La competizione europea organizzata dal 2002 (erede di Coppa Korać e Saporta): una finestra dedicata ai match di giornata con club e prospetti in rampa di lancio.

Sky Sport Max — 21:45 — The Boat Show. Il magazine per chi ama la nautica: prove in mare tra motoscafi e vela, i grandi eventi e le storie dei protagonisti.

Sky Sport Max — 22:15 — Motonautica On Board. Dietro le quinte del mondo motonautico: piloti, imbarcazioni, moto d’acqua e località iconiche, con focus su passione e preparazione.

Il presente articolo è stato redatto con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

