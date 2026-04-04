Stasera in tv (4 aprile), Milly Carlucci accende Canzonissima, De Filippi guida Amici e arriva il film d’autore su Sky Cosa vedere stasera? Don Camillo (commedia classica) su Rete 4, la brillante Morgane su Rai 2 e la corsa on the road di Pechino Express su Sky Uno: generi e reti per ogni gusto.

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Raiplay, Mediaset Infinity

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di sabato 4 aprile 2026: una prima serata ricca di show, cinema, serie e sport in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Carlucci in scena, Morgane indaga, la Terra racconta: la notte Rai

Su Rai 1 alle 21:30 Canzonissima: il grande varietà musicale in cui noti artisti si esibiscono dal vivo accompagnati da un’orchestra di 24 elementi tra vocalist e musicisti. Il repertorio spazia tra brani della tradizione italiana, cover e cavalli di battaglia scelti per raccontare passione, identità e percorso artistico dei protagonisti, fino all’elezione della "canzonissima" di puntata.

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Su Rai 2 alle 21:00 Morgane – Detective geniale: la madre 38enne dal QI di 160, nata come donna delle pulizie in commissariato, diventa consulente grazie a un intuito fuori scala e a metodi tanto irriverenti quanto efficaci. Nel cast spicca Audrey Fleurot, con Mehdi Nebbou e Bruno Sanches: tra casi da risolvere e il mistero del suo passato, un crime brillante e anticonformista.

Su Rai 3 alle 21:30 La pelle del Mondo: un viaggio divulgativo nella biosfera e nel ruolo cruciale delle piante per il nostro futuro. Ogni puntata affronta un tema specifico con rigore scientifico e linguaggio accessibile, alternando approfondimenti, immagini dal campo e riflessioni sui grandi nodi ambientali contemporanei.

Fernandel sfida il prime time, De Filippi guida i suoi talenti su Mediaset

Su Rete 4 alle 21:33 Don Camillo (1952, commedia, 85’). Regia di Julien Duvivier, con Fernandel, Gino Cervi, Franco Interlenghi e Leda Gloria: l’iconico braccio di ferro tra il vulcanico parroco di Brescello e il sindaco Peppone torna a scaldare la prima serata, tra humour e umanità d’antan.

Su Canale 5 alle 21:20 Amici di Maria: il talent di prima serata in cui canto e danza si intrecciano con sfide, preparazione artistica, confessionali e momenti decisivi per la corsa verso il serale. Centralità alla crescita dei ragazzi e ai colloqui con Luca Zanforlin, imprescindibile "confessore" della scuola: emozioni, prove e scelte che segnano il percorso.

Su Italia 1 alle 21:18 Cattivissimo me 3 (2017, animazione, 96’). Regia di Kyle Balda e Pierre Coffin: terzo capitolo della saga di Gru e dei Minions, tra gag, ritmo pop e divertimento per tutta la famiglia.

Gramellini amplia lo sguardo, Sommi fa scuola, il Dr. Hekim scuote Real Time: La7 e Discovery

Su La7 alle 20:35 In altre parole di più…: il programma che approfondisce l’attualità e interpreta il presente attraverso storie e punti di vista non scontati, con l’obiettivo di raccontare la complessità con parole nuove.

Su Nove alle 21:30 Lezioni private: Luca Sommi rilegge i grandi temi universali usando il linguaggio dell’arte e dialogando con autorevoli protagonisti della cultura italiana. Un viaggio che intreccia attualità e classici per decifrare l’oggi.

Su Real Time alle 21:40 Dottor Hekim – Medico geniale (St.2 Ep.19). Ates, specialista in infettivologia e nefrologia, guida con piglio antisociale e anticonformista un team competitivo che affronta casi clinici ad alta complessità e dinamiche personali incandescenti. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

Pechino Express riparte, Borghese giudica e Cielo lancia lo Sciacallo: la notte Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 Father Mother Sister Brother (2025, drammatico, 111’), regia di Jim Jarmusch. Tre racconti esplorano i legami familiari tra fratelli e i rapporti tra figli adulti e genitori distanti, sullo sfondo di Nord‑Est USA, Dublino e Parigi. Nel cast Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Indya Moore e altri.

Su Sky Uno alle 21:15 Pechino Express: gara a coppie lungo una rotta esotica con zaini leggeri e budget ridotti. Tra missioni, autostop e ospitalità dei locali, il road‑reality alterna strategia, resistenza e scoperta culturale.

Su TV8 alle 21:30 Alessandro Borghese – 4 ristoranti: il format (dal tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal") in cui quattro ristoratori della stessa area si sfidano valutandosi a vicenda su location, servizio, menù e prezzo. Con la categoria "special" – dedicata a un ingrediente/preparazione del territorio – e il verdetto di Borghese che può ribaltare la classifica. In palio, 5.000 euro da reinvestire nel locale.

Su Cielo alle 21:20 The day of the jackal (serie TV, 2024, Ep.1): lo Sciacallo, killer solitario e spietato (nel cast Eddie Redmayne), entra nel mirino di Bianca, agente dell’MI6 (Lashana Lynch), per una caccia all’uomo feroce in giro per l’Europa. Con Úrsula Corberó, Charles Dance, Richard Dormer e un ampio ensemble internazionale.

Serie C, Ligue 1 e highlights: la maratona live di Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:45 Calcio, Serie C: appuntamento dedicato alle partite della terza serie professionistica italiana, tra intensità, giovani e storie di provincia che inseguono la scalata.

Su Sky Sport Max alle 21:05 Calcio, Ligue 1: il massimo campionato di calcio francese in vetrina, con tecnica, talento e un parterre di stelle emergenti. A seguire, alle 20:30 (in palinsesto serale) Reload: magazine di highlights e "best of" per rivivere immagini, numeri e momenti chiave della settimana sportiva.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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