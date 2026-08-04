Stasera in tv (4 agosto), l’omaggio a Franco Battiato illumina Rai 3, gli Europei di nuoto infiammano Rai 2 Cosa vedere stasera in tv? European Aquatics su Rai 2 sfida Bruno Barbieri – 4 Hotel su Sky Uno e il romance epico di Outlander su Cielo. Spazio anche all’esperimento sociale di Matrimonio a prima vista Italia su Real Time.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

ANSA

CONDIVIDI

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco le proposte più interessanti del 4 agosto 2026: tra cinema, grandi documentari, reality e sport in diretta, la prima serata promette sorprese per tutti.

Rai, tra risate e poesia: Battiato emoziona, la commedia accende Rai 1

Rai 1 — 21:30 — Un matrimonio di troppo. Due matrimoni finiti per errore nella stessa location innescano una gara all’ultimo dettaglio tra famiglie rivali: tra equivoci e sfide per "conquistare" gli spazi, un padre e una futura cognata faranno di tutto per salvare le rispettive cerimonie. Nel cast Will Ferrell, Reese Witherspoon, Jack McBrayer, Geraldine Viswanathan, Meredith Hagner.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 — 21:20 — European Aquatics Parigi 2026. Dalla capitale francese, la 38ª edizione dei campionati continentali: calendario dal 31 luglio al 16 agosto 2026, con il racconto di gare, medaglie e storie in corsia. Un prime time dedicato a disciplina, talento e adrenalina del grande nuoto europeo.

Rai 3 — 21:15 — Il coraggio di essere Franco. Il documentario-ritratto ripercorre la vita e la ricerca artistica di Franco Battiato: materiali inediti dagli archivi di famiglia, Rai, Cineteca di Bologna e Universal Music, riprese nelle case di Milano e Milo e nei luoghi della sua spiritualità. La voce narrante di Alessandro Preziosi guida un viaggio intimo che comprende anche testi autografi del 1966, le foto del duo "Gli ambulanti" con Gregorio Alicata e un brano mai ascoltato prima.

Mediaset, serata a tutta verità: Brignano spiazza, la curiosità viaggia e Freedom indaga

Rete 4 — 21:30 — Le grandi domande di Freedom. Un itinerario tra avventura, indagine e scoperta: dall’ignoto alle meraviglie della natura e del passato, un percorso televisivo pensato per stimolare curiosità e sguardo critico davanti ai grandi misteri.

Canale 5 — 21:20 — Volevo un figlio maschio. Alberto, padre di tre figlie, desidera un maschio: un incontro con una figura misteriosa capovolge la quotidianità di tutta la famiglia, costringendolo a rivedere convinzioni e priorità. Commedia degli equivoci firmata Neri Parenti con Giulia Bevilacqua, Enrico Brignano, Mariano Rigillo, Clizia Fornasier e Giovanni Guardiano. Tra gag e conseguenze imprevedibili, il prezzo dei desideri diventa il cuore del racconto.

Italia 1 — 21:30 — Yoga Radio Estate. La kermesse musicale porta in tv i successi dell’estate con gli artisti più noti italiani e internazionali. Il racconto sul palco si intreccia con l’energia del pubblico: nelle anticipazioni, spazio anche a Noemi, che in una recente intervista ha ripercorso con autoironia l’incidente avvenuto a San Salvo Marina, confermando la voglia di tornare alla musica. Il programma, registrato prima dell’episodio, è condotto insieme a Enrico Papi e promette ritmo e leggerezza da prime time estivo.

La7 e Discovery al contrattacco: attualità sul ring, dating-show spericolato e amori al buio

La7 — 20:35 — In onda. Appuntamento dopo il Tg con approfondimenti sui temi caldi del giorno: analisi, ospiti e confronto serrato per leggere l’attualità politica con ritmo e chiarezza.

Nove — 21:30 — Save the dating – Amori in corso. Marta e Gianluca, il duo rivelazione di "Only fun", guidano uno show originale che fonde stand-up e dating: i single in platea salgono sul palco per giochi interattivi e abbinamenti "dal vivo", tra colpi di scena e compatibilità tutte da scoprire.

Real Time — 21:40 — Matrimonio a prima vista Italia. La versione italiana del format danese che fa sposare perfetti sconosciuti "al buio": test psicologici e sessuologici, tre settimane di convivenza e la scelta finale se restare insieme o separarsi. Dalla prima edizione 2016 a oggi, un vero esperimento sociale sotto la guida di un team di esperti e la voce narrante di Francesco Cavuoto.

Intrattenimento Sky, tra sfide e fughe: Cage in meta-cinema, Barbieri giudice implacabile e Bond ad alta tensione

Sky Cinema 1 — 21:15 — Il talento di Mr. C. Commedia metacinematografica con Nicolas Cage e Pedro Pascal: tra citazioni e ironia sul mestiere d’attore, una serata che gioca con i generi e con l’immaginario delle star di Hollywood.

Sky Uno — 21:15 — Bruno Barbieri – 4 hotel. Lo spin-off di "4 ristoranti": quattro albergatori si giudicano a vicenda su location, servizi, camere, prezzi e colazione. Le ispezioni di Bruno Barbieri (materassi, topper, cuscini, minibar) e i suoi voti finali possono ribaltare la classifica e decretare il vincitore del premio da investire nella propria struttura. Dal 2018 un cult della tv factual, con puntate anche fuori dall’Italia.

TV8 — 21:40 — Quantum of Solace. Dopo Casino Royale, James Bond (Daniel Craig) insegue una rete criminale globale tra tradimenti e vendette. Nel cast anche Giancarlo Giannini, Judi Dench e Olga Kurylenko, per un capitolo teso e adrenalinico della saga 007 diretto da Marc Forster.

Cielo — 21:20 — Outlander (St. 2, Ep. 7). Claire Randall, infermiera del 1945, viene catapultata nella Scozia del 1743 attraverso il cerchio di pietre di Craigh na Dun: tra clan, pericoli e il legame con Jamie Fraser, la sua storia sfida tempo e destino. Un episodio che intreccia amore, identità e sopravvivenza nell’Europa del XVIII secolo.

Sky Sport, tuffi a Parigi: medaglie europee in gioco tra tecnica e coraggio

Sky Sport 1 — 19:30 — Tuffi, Europei Parigi 2026. Diretta dalla capitale francese della 38ª edizione continentale: eliminatorie e finali dai trampolini e dalle piattaforme fino al 6 agosto, tra coefficiente di difficoltà e nervi saldi.

Sky Sport 1 — 21:20 — Tuffi, Europei Parigi 2026. Sessione serale con i sincronismi che valgono il podio: precisione millimetrica e splash factor al minimo per restare in zona medaglie.

Sky Sport Max — 19:30 — Tuffi, Europei Parigi 2026. Copertura estesa con finali ed eliminatorie: il pubblico vive in tempo reale i verdetti della rassegna e le storie degli azzurri.

Sky Sport Max — 21:20 — Tuffi, Europei Parigi 2026. In prima serata, piattaforme e trampolini sotto i riflettori parigini: equilibrio, tecnica e coraggio per centrare il metallo europeo.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche