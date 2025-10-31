Trova nel Magazine
Stasera in tv (31 ottobre), a Quarto Grado cambia l'orario dell'omicidio di Garlasco: cosa succede ora

I programmi della serata di venerdì 31 ottobre 2025: Carlo Conti con Tale e Quale affronta Tradimento, Propaganda e le novità clamorose di Gianluigi Nuzzi

Stasera in tv (31 ottobre), a Quarto Grado cambia l'orario dell'omicidio di Garlasco: cosa succede ora

Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 31 ottobre 2025: una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Carlo Conti accende la Rai, Poirot indaga a Venezia, Farwest racconta l’Italia irregolare

Su Rai 1 alle 21:30 arriva Tale e Quale Show, la gara live che trasforma i vip nelle grandi star della musica. Tra preparazione vocale, trucco e coreografie, le performance vengono giudicate dalla storica giuria per uno show di puro intrattenimento guidato da Carlo Conti.

Su Rai 2 alle 21:20 tocca a Assassinio a Venezia (2023, regia di Kenneth Branagh, 107’): Hercule Poirot, ritiratosi nella laguna, accetta di partecipare a una seduta spiritica che finisce nel sangue. Un delitto e un universo di ombre tra palazzi e canali, con un cast che comprende Michelle Yeoh, Kelly Reilly, Jamie Dornan, Tina Fey e lo stesso Branagh.

Su Rai 3 alle 21:25 c’è Farwest, viaggio nei "far west" d’Italia dove le regole saltano e pagano i più deboli. Inchieste, collegamenti e testimonianze live in studio per dare voce a disagio, indignazione e possibili soluzioni, con un racconto che alterna reportage e confronto civile.

Nuzzi riapre i casi, la dizi turca incalza, Hemsworth sotto il fuoco: la notte Mediaset

Su Rete 4 alle 21:33 torna Quarto Grado, talk investigativo prodotto da VideoNews e ideato da Siria Magri, condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Nella puntata di stasera una novità sconvolgente sul caso di Garlasco: l’orario dell’omicidio potrebbe essere diverso da quello dichiarato nel 2007. In più, è attesa per i risultati della perizia fonica sulla morte di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023: una ricostruzione delle urla della donna durante l’aggressione. È scontro tra chi accusa e chi difende l’unico indagato, Louis Dassilva.

Su Canale 5 alle 21:21 prosegue Tradimento (2023): la vita impeccabile della stimata giudice Guzide Yenersoy vacilla tra bugie e segreti di famiglia. Soap di successo con un cast che include Vahide Percin, Ercan Kesal, Mustafa Ugurlu, Cem Bender e Yusuf Cim; la seconda stagione porta la tensione al massimo tra Tarik, Ozan e Oylum.

Su Italia 1 alle 21:22 adrenalina con Land of Bad (2024, regia di William Eubank; 113’). In missione nelle Filippine, una squadra Delta Force si affida al capitano "Reaper" che dall’hub di Las Vegas pilota un drone; un imprevisto stravolge tutto e la giungla diventa una trappola mortale. Nel cast Liam Hemsworth, Russell Crowe (link), Luke Hemsworth, Ricky Whittle e Milo Ventimiglia.

Zoro racconta il Paese, Crozza punge i potenti, Knam serve il verdetto: La7 e Discovery al completo

Su La7 alle 21:15 Propaganda Live porta in scena il racconto della settimana con Diego Bianchi (Zoro), la matita di Makkox, reportage originali, ospiti e band live. Erede di "Gazebo", il talk unisce satira, politica e costume in tre ore di diretta dal Teatro 2 Studios di Roma.

Sul Nove alle 21:30 l’appuntamento è con Fratelli di Crozza, one man show di Maurizio Crozza: satira e imitazioni per leggere l’attualità politica, mediatica e sociale, tra personaggi cult e nuove maschere che fotografano tic e contraddizioni del Paese.

Su Real Time alle 21:35 torna Bake Off Italia: Dolci in forno, talent per aspiranti pasticceri: prove creative, tecniche e "lampo", giudicate da Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Nato nel 2013 dal format BBC, è tra i titoli più amati di Discovery con spin-off e special celeb.

Ariana Grande è Glinda, Indy torna in missione, Barbieri ispeziona: la costellazione Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Wicked (2024, 160’, regia di Jon M. Chu): molto prima di Dorothy, Elphaba e Glinda stringono un’amicizia destinata a essere sconvolta da rivalità e corruzione nel Regno di Oz. Cast stellare con Cynthia Erivo, Ariana Grande, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum e Jonathan Bailey.

Su Sky Cinema 2 alle 21:15 classico d’avventura con Indiana Jones e l’ultima crociata (1989, regia di Steven Spielberg; 127’): in scena Harrison Ford (link) e Sean Connery (link) per un capitolo iconico della saga.

Su Sky Uno alle 21:15 Bruno Barbieri – 4 hotel mette in gara quattro albergatori: check-in, notte e colazione, ispezioni "chirurgiche" del super‑ospite Barbieri (topper, cuscini, bagni e minibar), voti su location, servizi, camere e prezzi e un premio da 5.000 euro da reinvestire.

Su TV8 alle 21:30 nuova tappa di Pechino Express (Stagione 12, Ep. 10): Costantino Della Gherardesca, con Fru dei The Jackal, guida le coppie lungo la rotta "Fino al tetto del mondo" tra Filippine, Thailandia e Nepal, tra autostop, prove e strategia.

Su Cielo alle 21:20 il visionario La favorita (2018, 120’, regia di Yorgos Lanthimos): triangolo di potere e rivalità alla corte inglese del XVIII secolo, con Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz.

Serie C in prima serata, i miti del tennis con Panatta & Bertolucci, Di Canio racconta la Premier

Su Sky Sport 1 alle 20:30 Calcio, Serie C: appuntamento live con la terza serie italiana, tra analisi, aggiornamenti e telecronaca dal campo.

Su Sky Sport 1 alle 22:45 Panatta e Bertolucci Tennis Heroes: Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, accompagnati da Stefano Meloccaro, ripercorrono figure leggendarie come Borg fino ai giorni nostri, tra ricordi, aneddoti e una sfida a distanza con l’intelligenza artificiale.

Su Sky Sport Max alle 20:30 Basket, Eurolega: la massima competizione europea per club maschili, con palla a due, intensità e telecronache dedicate.

Su Sky Sport Max alle 23:00 Di Canio Premier Special: Paolo Di Canio racconta storie e rivalità che hanno reso unica la Premier League, tra tattica, aneddoti e fascino del campionato inglese.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Programmi

