Bianca Berlinguer si prepara al "disastro": il risultato è già scritto
Stasera, martedì 31 marzo 2026, poco spazio per i programmi alternativi alla partita dell'Italia: a The Jackal, Floris e al talk di Rete 4 restano le briciole
Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di martedì 31 marzo 2026: una notte di finali, film cult e grandi talk per tutti i gusti.
- Azzurri all’ultima curva: la notte di Gattuso su Rai 1, tra show bambino e inchieste senza sconti
- Berlinguer all’attacco, dizi di intrighi e il lato oscuro di Spider‑Man: la notte Mediaset alza i toni
- Floris incalza la politica, cronaca nera da brividi e il cuore in tavola: La7 e Discovery giocano d’identità
- Dal cult di Crowe al check‑in con Barbieri: il cinema incontra i talent e l’action d’assalto
- Eurolega in vetrina e notte UEFA: highlights, storie e pallone a tutto schermo
Azzurri all’ultima curva: la notte di Gattuso su Rai 1, tra show bambino e inchieste senza sconti
Rai 1 • 20:30 • Calcio, Qualificazioni Mondiali 2026 – Playoff (Finale): Bosnia ed Erzegovina-Italia. Dopo il 2‑0 all’Irlanda del Nord (a segno Tonali e Kean), la Nazionale di Gennaro Gattuso si gioca in Bosnia l’accesso alla Coppa del Mondo: una partita da dentro o fuori che vale un quadriennio di sogni e paure. Atteggiamento, nervi saldi e dettagli saranno decisivi in una notte da vivere tutta d’un fiato.
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Rai 2 • 21:20 • Stasera a letto tardi. Uno show che ribalta il punto di vista: protagonisti sono bambine e bambini, tra gag, micro‑interviste e risposte imprevedibili. Il format usa l’ironia per riflettere sul mondo dei grandi, con un ritmo agile e un clima da esperimento sociale che diverte e fa pensare.
Rai 3 • 21:20 • Farwest. Salvo Sottile attraversa i "far west d’Italia": terre di confine dove le regole saltano e i più deboli pagano. Inchieste, collegamenti, testimonianze live e reportage si intrecciano per illuminare cronache complesse e indicare possibili soluzioni, dando voce a disagio, indignazione e richiesta di giustizia.
Berlinguer all’attacco, dizi di intrighi e il lato oscuro di Spider‑Man: la notte Mediaset alza i toni
Rete 4 • 21:30 • È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer guida il faccia a faccia sull’attualità: cronaca, politica e costume in un confronto serrato con ospiti e protagonisti, tra servizi mirati e approfondimenti che incendiano il dibattito.
Canale 5 • 21:21 • Forbidden fruit. Soap turca (2018) ambientata nell’alta società di Istanbul: le sorelle Yıldız e Zeynep, unite ma diversissime, finiscono in un gioco pericoloso quando Ender, decisa a separarsi dal marito Halit senza perdere status e denaro, arruola Yıldız in un piano d’infedeltà costruito a tavolino. Nel cast: Sevval Sam, Eda Ece, Baris Aytac, Vildan Vatansever, Serkan Rutkay Ayikoz, Melisa Dogu, Safak Pekdemir, Talat Bulut, Mehmet Pamukcu.
Italia 1 • 21:26 • Spider‑Man 3 (2007, regia di Sam Raimi, 156’). Il costume nero cambia Peter: sicurezza, arroganza e demoni interiori lo spingono allo scontro con l’Uomo Sabbia e Venom, mentre gli affetti vacillano. Con Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Thomas Haden Church, Topher Grace, Bryce Dallas Howard e James Franco.
Floris incalza la politica, cronaca nera da brividi e il cuore in tavola: La7 e Discovery giocano d’identità
La7 • 21:15 • Di martedì. Giovanni Floris mette in fila i fatti della settimana con interviste, sondaggi e contraddittorio serrato. In chiusura, lo sguardo dei più piccoli per stemperare la tensione con una nota imprevista.
Nove • 21:30 • Crimini italiani. Analisi dei casi di cronaca nera più controversi della storia criminale del Paese: ricostruzioni, documenti e chiavi di lettura per capire ciò che ancora divide l’opinione pubblica.
Real Time • 21:30 • Primo appuntamento. Il dating show ispirato a First Dates accende il "Ristorante Geco" all’Eur: due single che non si sono mai visti cenano, poi il doppio confessionale e la decisione finale (rivedersi o dirsi addio). Nel tempo il format ha generato anche lo spin‑off in crociera; al centro, spontaneità, imbarazzi e seconde possibilità.
Dal cult di Crowe al check‑in con Barbieri: il cinema incontra i talent e l’action d’assalto
Sky Cinema 1 • 21:15 • Jerry Maguire (1996, 135’, regia di Cameron Crowe). Un agente sportivo, licenziato per la sua sincerità, riparte da zero con una giovane vedova e un unico cliente verso una nuova idea di successo e di amore. Con Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renée Zellweger, Kelly Preston, Jonathan Lipnicki.
Sky Uno • 21:15 • Bruno Barbieri – 4 hotel. Spin‑off di "4 ristoranti": quattro albergatori si sfidano ospitandosi a turno per una notte. Check‑in, ispezioni rituali (materasso, topper, cuscini, bagno, minibar), voti su location, servizi, camere, prezzi e – dalle ultime edizioni – colazione. Confronto finale e verdetto dello chef, che può ribaltare la classifica: in palio 5.000 euro da reinvestire.
TV8 • 21:40 • Italia’s Got Talent (St. 14, Ep. 4). Il talent dei "100 secondi" dove tutto è possibile: canto, danza, magia, acrobazia, comicità. Dalla puntata pilota del 2009 a oggi, tra buzzer, golden buzzer e finali da brivido, lo show ha consacrato performer di ogni disciplina, con repliche passate su Cielo e ora su TV8.
Cielo • 21:20 • Black dawn – Tempesta di fuoco (2005, 96’, regia di Alexander Gruszynski). Action ad alta tensione con Steven Seagal, John Pyper‑Ferguson, Julian Stone, Tamara Davies: una corsa contro il tempo tra cospirazioni e fuoco incrociato.
Eurolega in vetrina e notte UEFA: highlights, storie e pallone a tutto schermo
Sky Sport 1 • 20:45 • Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club: finestre live, telecronache dedicate e il meglio della giornata in una vetrina che abbraccia risultati, protagonisti e tattica.
Sky Sport Max • 20:45 • Calcio, SportMax 31/3. Appuntamento di palinsesto dedicato al calcio: focus, aggiornamenti e finestre live sui temi del giorno (informazioni di dettaglio non disponibili in palinsesto).
Sky Sport Max • 22:45 • UEFA Champions League Magazine. Il magazine ufficiale della UEFA Champions League: gol, immagini iconiche, interviste ai protagonisti di ieri e oggi e le storie più belle del torneo per eccellenza.
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02 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
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