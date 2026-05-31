Che tempo che fa, Virginia Raffaele rimpiazza Fazio e Sigfrido Ranucci punta al botto: cosa succede Cosa vedere stasera in tv? Su Canale 5 il thriller turco Racconto di una notte sfida il talk di Mario Giordano su Rete 4, mentre su Nove brilla Virginia Raffaele.

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Raffaele: Raiplay; Fazio: Nove

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio di domenica 31 maggio 2026: una prima serata ricchissima tra fiction, inchieste, cinema e sport per soddisfare ogni gusto.

Rai: Richelmy nel carcere di Bassano, Ranucci scava, Fillion torna in divisa

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Purchè finisca bene – Meglio tardi che mai (2026, regia di Giuseppe Curti). Marco, attore egocentrico travolto dalle polemiche, accetta di insegnare teatro nel carcere di Bassano del Grappa come percorso di redenzione: qui ritrova la zia Tina, assistente sociale, e un gruppo di detenute tutt’altro che impressionabili. Tra loro c’è Arianna, il grande amore giovanile: per entrambi, dimostrare che per amare non è mai troppo tardi diventa una sfida di vita. Nel cast Lorenzo Richelmy, Mariana Lancellotti, Emanuela Grimalda, Camilla Filippi, Gabriele Cirilli, Claudio Corinaldesi, Sergio Assisi.

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Su Rai 2 alle 21:00 prosegue The Rookie (2025, 43’). John Nolan, 45 anni, dopo aver aiutato la polizia durante una rapina cambia vita e si arruola nel LAPD: il più "vecchio rookie" del dipartimento affronta casi imprevedibili, scelte etiche e addestramenti serrati fra strada e famiglia. Nel cast Nathan Fillion, Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Titus Makin, Mercedes Mason, Melissa O’Neil, Afton Williamson, Eric Winter, Mekia Cox.

Su Rai 3 alle 21:00 appuntamento con Report. Nato nel 1994 con la guida di Milena Gabanelli e oggi condotto da Sigfrido Ranucci, il programma propone inchieste che illuminano poteri, responsabilità e scandali italiani e internazionali, con ricostruzioni documentate, testimonianze e analisi capaci di incidere nel dibattito pubblico. Tra i servizi in programma stasera, un reportage da Cuba messa sotto scacco dall’embargo USA e l’inchiesta "Domenico nel cuore" dedicata alla morte del piccolo Domenico Caliendo, il bambino campano di due anni morto lo scorso febbraio in seguito al trapianto di un cuore prelevato a Bolzano e rimasto danneggiato durante il trasporto. Stasera Ranucci non avrà la concorrenza del ‘rivale’ Fazio, visto che Che tempo che fa è andato in ferie. Una variabile che potrebbe portare Report a un ottimo risultato di share.

Mediaset: Giordano attacca, thriller turco su Canale 5, Matt Damon riaccende l’azione

Su Rete 4 alle 21:33 torna Fuori dal coro. Ideato e condotto da Mario Giordano, il talk in prima serata mette sotto pressione politica, cronaca ed economia con servizi, reportage e ospiti in studio e in collegamento. Iconiche le sagome e le scenografie "didattiche" usate per rendere immediati temi e numeri, oltre alla rubrica "Il punto". Un’impronta fortemente pop che punta a dare voce alle "ragioni dei cittadini".

Su Canale 5 alle 21:21 c’è Racconto di una notte (2024, Serie TV). A vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir torna a Denizli per ottenere giustizia: l’incontro con Canfeza, legata ai nemici di un tempo, lo trascina in una rete di segreti, rituali antichi e alleanze infrante, fino a una notte destinata a cambiare tutto. Cast: Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad, Kerem Arslanoglu, Emel Colgecen, Deniz Gurkan, Tutku Karadayi, Pinar Hamzaoglu.

Su Italia 1 alle 21:25 arriva Jason Bourne (2016, regia di Paul Greengrass, 123’). L’ex agente più ricercato torna in azione quando un nuovo programma segreto minaccia di esporre la sua identità e travolge l’Europa tra inseguimenti e complotti: protagonista Matt Damon, con Julia Stiles, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel.

La7 e Discovery: politica in diretta, la magia di Virginia Raffaele, vacanze da giudicare

Su La7 alle 20:35 l’approfondimento di In onda entra nel vivo dei temi caldi del giorno dopo il TgLa7, con analisi, ospiti e commenti per leggere l’attualità politica con uno sguardo agile e chiaro.

Su Nove alle ore 21:30 Virginia Raffaele – Samusà: Virginia Raffaele porta in scena "Samusà", uno spettacolo teatrale dal forte carattere autobiografico che affonda le radici nella sua infanzia trascorsa tra giostre, roulotte e attrazioni del luna park romano dove è cresciuta. Attraverso racconti, personaggi e suggestioni, l’artista accompagna il pubblico in un viaggio tra memoria e fantasia, trasformando esperienze personali in una narrazione universale. Lo show prende il posto di Che tempo che fa di Fabio Fazio, che la scorsa settimana ha chiuso i battenti con l’ultima puntata stagionale: il talk riprenderà a ottobre 2026 dopo la pausa estiva.

Su Real Time alle 20:45 appuntamento con Turisti per case. Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi mettono a confronto due holiday home per puntata: Posizione, Home Tour e Ospitalità vengono valutate con i giudizi "Ok", "Ottimo", "Top". Al termine, l’host che ottiene più "Top" vince una recensione firmata: uno scouting d’Italia tra concept, accoglienza e storie di proprietari.

Intrattenimento Sky: Di Gregorio stravolge la quiete, sfida nuziale su Sky Uno, Queen in chiaro e palla a due su Cielo

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Come ti muovi, sbagli (2025, 97’, regia di Gianni Di Gregorio). Un docente in pensione vive sereno finché la figlia, tradita, torna a casa con i bambini: la quotidianità si ribalta fra affetto, caos e nuovi equilibri da trovare. Con Greta Scarano, Tom Wlaschiha, Iaia Forte.

Su Sky Uno alle 21:15 tocca a Quattro matrimoni. Quattro spose si giudicano a vicenda tra abito, cerimonia e ricevimento per conquistare il premio finale: uno sguardo senza filtri su scelte, stile e colpi di scena del "giorno più bello".

Su TV8 alle 21:40 in chiaro Bohemian Rhapsody (2018, 106’, regia di Bryan Singer). Rami Malek dà corpo e voce a Freddie Mercury nel biopic dedicato ai Queen: sullo schermo, ascesa, cadute e l’energia travolgente del Live Aid. Con Ben Hardy, Gwilym Lee, Joseph Mazzello, Lucy Boynton.

Su Cielo alle 20:00 palla a due con Basket, Serie A – Semifinali (Gara 2): Germani Brescia–EA7 Emporio Armani Milano (2026). Clima da playoff e posta altissima nella seconda sfida della serie: intensità, tattica e gestione dei possessi pesanti per inseguire la finale.

Sky Sport: notte ad alta intensità tra parquet, motori, sabbia e placcaggi

Su Sky Sport 1 alle 20:00 si parte con Basket, Serie A: finestre live, analisi e highlights del massimo campionato italiano di pallacanestro, tra grandi firme e lotte per il titolo.

Su Sky Sport 1 alle 23:00 i motori ruggiscono con Motociclismo, WorldSBK: il mondiale delle derivate di serie fra velocità, duelli e strategie box‑to‑box per piloti e costruttori.

Su Sky Sport Max alle 20:45 spazio a Beach Soccer LND: il meglio del campionato della Lega Nazionale Dilettanti, con spettacolo, acrobazie e gol sulla sabbia.

Su Sky Sport Max alle 21:05 il grande ovale con Rugby, Top 14: le migliori squadre di Francia si affrontano in uno dei tornei più competitivi d’Europa, tra fisicità, tecnica e calci decisivi.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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