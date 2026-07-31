Stasera in tv, 31 luglio: duello tra Tim Summer Hits e L’erede, torna l'ispettore Coliandro Cosa vedere stasera in tv? Cronaca e comicità con I legnanesi su Rete 4 contro i pompieri di Chicago Fire su Italia 1, mentre su La7 scende negli scavi Pompeii’s secret underground.

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 31 luglio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Hit estive e il ritorno di Coliandro: la Rai accende la sfida

Rai 1 – Tim Summer Hits alle 21:30. Il festival musicale dell’estate 2026 trasforma Piazza del Popolo a Roma in una grande arena all’aperto con i big della musica nostrana. Una maratona tra tormentoni e performance live per scandire il ritmo della bella stagione.

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Rai 2 – L’ispettore Coliandro – Il ritorno alle 21:20. Diretto dai Manetti Bros, il poliziotto più pasticcione e incorruttibile della tv torna con il suo mix di noir e comicità involontaria: testardo, goffo e "eroe a sua insaputa", si caccia nei guai pur di assicurare i colpevoli alla giustizia. Protagonista Giampaolo Morelli, con Paolo Sassanelli, Giuseppe Solari e Veronika Logan.

Rai 3 – À l’ancienne – Come una volta alle 21:15. Commedia francese firmata Hervé Mimran: su una piccola isola della Bretagna, due amici scoprono che un abitante ha vinto alla lotteria. Quando lo trovano morto col biglietto in mano, coinvolgono l’intero villaggio in una grande truffa per riscuotere la vincita. Nel cast Didier Bourdon, Gérard Darmon, Paloma Coquant, Chantal Lauby.

Mediaset tra teatro popolare, soap d’amore e sirene in azione

Rete 4 – I legnanesi alle 21:32. Pillole dagli spettacoli della storica compagnia dialettale lombarda: sketch, caratteri popolari e quell’umorismo di costume che ha reso celebre la saga teatrale della famiglia Colombo.

Canale 5 – L’erede alle 21:21. A Urfa, la faida tra gli Yelduran e i Kordagli conosce una tregua con il matrimonio combinato tra Serhat e Yildiz. Serhat, chirurgo stimato a Istanbul, rifiuta il ruolo di "erede" e il legame con Yildiz, ma l’incontro con Melek e un incidente che lo riporta d’urgenza in sala operatoria cambiano piani e destino. Tra onore e sentimenti, il medico sfida le aspettative della dinastia. Con Ilhan Sen, Aybuke Pusat, Biran Damla Yilmaz, Birgul Ulusoy, Vural Tantekin, Veda Yurtsever Ipek, Onur Bilge, Sezin Bozaci, Mazlum Cimen.

Italia 1 – Chicago Fire alle 21:23. Al Chicago Firehouse 51, pompieri e paramedici vivono l’equilibrio tra missioni al limite e fragilità personali: le tensioni tra Matthew Casey e Kelly Severide si riaccendono, ma sul campo la squadra fa fronte comune per salvare vite. Cast: Jesse Spencer, Taylor Kinney, Eamonn Walker, David Eigenberg, Kara Killmer, Alberto Rosende, Hanako Greensmith (Stagione 14, Episodio 7).

Scavi e verità, satira e dolci duelli: La7 e Discovery alzano il ritmo

La7 – Pompeii’s secret underground alle 21:15. Documentario diretto da Oscar Chan: un viaggio nelle viscere nascoste di Pompei, tra indagini archeologiche e nuove scoperte che illuminano riti, abitudini e misteri sepolti dal tempo.

Nove – I migliori Fratelli di Crozza alle 21:30. Il best of dello show di Maurizio Crozza: galleria di personaggi, parodie e stoccate all’attualità, tra politica, costume e tic del presente, per una satira affilata e riconoscibile.

Real Time – Cake Star – Pasticcerie in sfida alle 21:40. Dal 2018 il talent elegge la miglior pasticceria cittadina: tre locali si confrontano su cabaret delle paste, estetica e "pezzo forte". Dalla quarta edizione il "cliente di fiducia" può assegnare 5 punti bonus, un twist che ha reso la gara ancora più avvincente. Direzione di Tommaso Deboni, produzione Banijay Italia; una delle punte di diamante dell’offerta Discovery in prima serata.

Sky tra colpi di scena, matrimoni in gara e gialli da Pineta

Sky Cinema 1 – The deadly game – Gioco pericoloso alle 21:15. Thriller di George Isaac: Riley, rapinatore d’élite, resta intrappolato tra un capo della polizia dai metodi spregiudicati e un boss locale senza scrupoli. Un colpo "perfetto" diventa una trappola mortale. Con Gabriel Byrne, Leo Gregory, Ralph Brown, Rufus Sewell, James Frain, Toby Stephens.

Sky Uno – Quattro matrimoni alle 21:15. Quattro spose si giudicano su abito, cerimonia e ricevimento per conquistare l’ambito premio finale: organizzazione, ospitalità ed effetto wow fanno la differenza, tra strategie e sorprese.

TV8 – I delitti del BarLume – Sasso carta forbici alle 21:40. A Pineta torna il mix di giallo balneare e ironia corrosiva: nuove indagini, battute al vetriolo e il bar più famoso della costa. Nel cast Corrado Guzzanti, Filippo Timi, Stefano Fresi, con Alessandro Benvenuti, Enrica Guidi, Lucia Mascino, Massimo Paganelli, Atos Davini, Michele Di Mauro.

Cielo – Anatomia di una caduta alle 21:20. Dramma giudiziario di Justine Triet: una donna è sospettata di aver ucciso il marito; il figlio, non vedente, è l’unico testimone e fronteggia un dilemma morale tra memoria e verità. Con Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado-Graner.

Sky Sport Max – Nuoto artistico, Europei Parigi 2026 alle 20:10. Dalla capitale francese gli eventi della 38ª edizione continentale: routine e tecnica per le specialità del sincronizzato fino al 5 agosto.

Sky Sport Max – Tuffi, Europei Parigi 2026 alle 21:30. Le gare europee dai trampolini e dalle piattaforme: precisione, coraggio e stile in pedana fino al 6 agosto.

Sky Sport, attesa e adrenalina: il palinsesto si prepara al clou

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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