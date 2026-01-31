Stasera in tv (31 gennaio), Maria De Filippi riapre la busta: C’è posta per te sfida The Voice Kids Programmi tv stasera, cosa vedere oggi (sabato 31 gennaio 2026): tra il classico Bud Spencer-Terence Hill su Rete 4, MasterChef Italia su Sky Uno e il talk In altre parole su La7.

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco alcune proposte in prima serata da non farsi scappare oggi, 31 gennaio 2026.

Clerici guida i Kids, l’FBI entra in azione e Ossini sogna la città del futuro

Rai 1 • 21:30 • The Voice Kids — La versione junior del talent ideato da John de Mol torna con le Blind Auditions: i coach si girano solo se convinti dalla voce. In cattedra Antonella Clerici e la squadra formata da Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. Nella storia del format, l’audizione al buio è il cuore del racconto: timbro, interpretazione e personalità prima dell’immagine; il pubblico può rivedere tutto su RaiPlay.

Rai 2 • 21:20 • F.B.I. (2022, 44’) — Procedural ambientato a New York, tra indagini, pedinamenti e blitz coordinati dall’ufficio federale. Nel cast spiccano Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Alana de la Garza, Jeremy Sisto, John Boyd, Katherine Renee Turner, Ebonée Noel e Sela Ward. Un ritmo serrato e casi ad alta tensione per la task force.

Rai 3 • 21:25 • La città ideale — Massimiliano Ossini conduce un viaggio divulgativo tra innovazione, architetture visionarie e sostenibilità: un racconto che intreccia sviluppo urbano, qualità della vita e rispetto della natura per immaginare davvero la "città ideale".

Bud & Terence scatenati, De Filippi riapre la busta, Stiller anima il museo

Rete 4 • 21:33 • Io sto con gli ippopotami (1979, 109’, regia di Italo Zingarelli) — Il cult con la coppia d’oro Bud Spencer e Terence Hill: avventura, scazzottate a volontà e un’irresistibile intesa comica sullo sfondo dell’Africa.

Canale 5 • 21:20 • C’è posta per te — Il people show ideato e guidato da Maria De Filippi (con Alberto Silvestri) racconta ricongiungimenti e sorprese con i postini, la celebre busta e storie di famiglie, amori e amicizie. Dalla prima puntata del 12 gennaio 2000, una lunga narrazione popolare che alterna emozioni, ospiti e colpi di scena.

Italia 1 • 21:22 • Una notte al museo (2006, 108’, regia di Shawn Levy) — Commedia per tutta la famiglia: lo strambo custode Larry (interpretato da Ben Stiller) scopre che, di notte, il museo prende vita. Nel cast anche Dick Van Dyke, Pierfrancesco Favino e Robin Williams.

Gramellini accende il dibattito, confronto serrato sul Nove, forni in gara e un medico geniale

La7 • 20:35 • In altre parole — Il rotocalco di Massimo Gramellini nasce come erede del suo storico spazio sulle "parole" della settimana. In studio ospiti fissi, libri, musica e attualità: un dialogo critico con leggerezza, in diretta dallo studio romano della rete.

Nove • 21:30 • Accordi e disaccordi — Un tema, due ospiti con posizioni opposte e un’ora di confronto senza filtri. Un’arena agile che punta su ritmo, argomentazioni e sguardo sul costume.

Real Time • 20:15 • Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara — Fulvio Marino guida la competizione tra panettieri: quattro prove (salato, dolce, "meraviglia" e valutazione complessiva del forno) tra materie prime d’eccellenza, lieviti e creatività.

Real Time • 21:45 • Dottor Hekim – Medico geniale (St. 2, Ep. 12) — Ates, specialista in malattie infettive e nefrologia, è un primario anticonformista che affronta casi complessi e mette in competizione il team. Nel cast Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz e Damla Colbay.

MasterChef al pressure, Borghese giudica i ristoranti, Gomorra torna in chiaro

Sky Cinema 1 • 21:15 • Tre uomini e una gamba (1997, 100’, regia di Aldo, Giovanni e Giacomo, Massimo Venier) — La mitica commedia on the road con Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti e Marina Massironi: risate, amicizia e situazioni assurde in un viaggio che è già classico.

Sky Uno • 21:15 • MasterChef Italia (St. 15, Ep. 15) — Barbieri, Locatelli e Cannavacciuolo alzano l’asticella fra Mystery, Invention e Pressure Test, con un’attenzione marcata alla sostenibilità e alla cucina d’autore.

TV8 • 21:30 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti — Il reality culinario che mette quattro ristoratori della stessa area a confronto su location, servizio, menù, prezzo e "categoria special": voti segreti, giudizio finale di Borghese e 5.000 euro per il vincitore da reinvestire nel locale.

Cielo • 21:20 • Gomorra – La serie (2014, St. 4, Ep. 1) — Il potente racconto dei clan, fra alleanze e tradimenti, diretto da Claudio Cupellini, Francesca Comencini e Stefano Sollima. Nel cast Marco D’Amore, Fortunato Cerlino e Salvatore Esposito: un cult italiano duro e senza filtri.

Sky Sport 1 • 20:45 • Calcio, Serie A — Palinsesto dedicato alle partite del massimo campionato italiano: dirette e approfondimenti per una serata a tinte calcistiche.

Sky Sport 1 • 22:45 • Super Atleti — La serie che racconta il lungo cammino dei campioni dello sport olimpico italiano: sacrifici, sliding doors e i momenti decisivi di carriere indimenticabili.

Sky Sport Max • 20:45 • Rugby, Speciale Rugby Pre 6 Nazioni — Appuntamento d’avvicinamento alla grande rassegna continentale: analisi, focus tecnici e voci dal campo per entrare nel clima del torneo.

Sky Sport Max • 21:00 • Rugby, United Rugby Championship — Il campionato transnazionale a 15 che unisce club gallesi, irlandesi, italiani, scozzesi e sudafricani (ex Pro14): fisicità, tattica e rivalità storiche.

