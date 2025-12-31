Stasera in tv (31 dicembre): Liorni vs Panicucci, Gerry Scotti dilaga e Mattarella a reti (quasi) unificate Cosa vedere stasera? The Palace (Rai 3) e il classico E.T. (Italia 1), mentre La7 rilancia il cult Febbre da cavallo: show, cinema e grandi concerti per festeggiare.

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 31 dicembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti per accompagnarvi fino alla mezzanotte e oltre. La serata televisiva del 31 dicembre 2026 partirà, come di consueto, con il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella trasmesso dai principali canali, dalle tre reti Rai, Rete 4 e Canale 5 (ma non da Italia 1). Poi spazio ai consueti veglioni di fine anno sulle ammiraglie Rai e Mediaset e una valanga di film sulle altre reti. Ecco tutta la programmazione.

Liorni accende l’Anno che Verrà: Disney e Polanski guidano la notte Rai

Su Rai 1 alle 21:00 va in onda L’anno che verrà, lo show in diretta da Catanzaro condotto da Marco Liorni: dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, lo spettacolo porterà in scena performance musicali, ospiti e il countdown verso il nuovo anno. Lo show di fine anno farà saltare la puntata di Affari Tuoi, che tornerà in onda da domani sera.

Su Rai 2 alle 21:20 arriva Lilli e il Vagabondo (1955, 75’), regia di Clyde Geronimi: il classico d’animazione Disney racconta l’amore tra la cagnolina di razza e un randagio dal cuore grande, con una fuga avventurosa e un salvataggio decisivo che cambierà per sempre la loro famiglia.

Su Rai 3 alle 21:00 c’è The Palace (2023, 100’), regia di Roman Polanski, con Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Joaquim De Almeida e Luca Barbareschi: nella notte di Capodanno del 1999 un lussuoso albergo svizzero diventa teatro di segreti, vendette e rivelazioni che esplodono allo scoccare della mezzanotte.

Panicucci e Rovazzi verso la mezzanotte: Scotti scalda l’access e Spielberg torna su Italia 1

Su Rete 4 alle 21:32 c’è Capodanno a New York (2011, 118’), regia di Garry Marshall: un grande racconto corale nella notte più scintillante dell’anno, con un cast stellare che comprende Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Sarah Jessica Parker, Halle Berry, Ashton Kutcher e Jessica Biel: storie che si intrecciano tra amori, seconde possibilità e brindisi in Times Square.

Su Canale 5 alle 20:50 torna La ruota della fortuna: tre concorrenti si sfidano tra consonanti e vocali sul celebre tabellone; il quiz, guidato da Gerry Scotti nell’access, accompagna il pubblico verso la lunga serata di festa con manche serrate fino al gioco finale.

Su Canale 5 alle 21:50 spazio a Capodanno in musica, in diretta da Piazza Libertà a Bari con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi: sul palco si alternano Iva Zanicchi, Raf, The Kolors, Gigi D’Alessio, Umberto Tozzi, Riccardo Fogli, Baby K, Fred De Palma, Mida, Alessio Bernabei, Federica Abbate, Tony Maiello, Petit, Mew, Young Hash, Cioffi, Eddie Brock, I Desideri, Vida Loca e molti altri per una maratona live fino (e oltre) la mezzanotte.

Su Italia 1 alle 21:22 va in onda E.T. – L’extra‑terrestre (1982, 110’), regia di Steven Spielberg, con Dee Wallace, Henry Thomas, Peter Coyote e la giovane Drew Barrymore: il capolavoro di fantascienza familiare che racconta l’amicizia tra un bambino e un alieno rimasto sulla Terra, tra commozione, bici in volo e una fuga indimenticabile.

Proietti cult, Queen in primo piano e le case dei sogni: la svolta pop di La7 e Discovery

Su La7 alle 21:00 torna Febbre da cavallo (1976, 100’), di Steno: con Gigi Proietti, Enrico Montesano e Catherine Spaak, tre amici con il vizio delle scommesse tentano di truccare una corsa per risollevarsi dai debiti. Un cult della commedia italiana che non conosce età.

Su Nove alle 21:30 è la volta di A kind of magic – Queen in concerto: un documentario emozionante che ripercorre la grandezza di Freddie Mercury, tra filmati esclusivi e la potenza scenica della band che ha riscritto la storia del rock.

Su Real Time alle 21:30 torna Casa a prima vista, il docu‑reality italiano (dal 2023) ispirato al format francese Chasseur D’Appart: tre agenti (a Roma Blasco Pulieri, Nadia Mayer e Corrado Sassu; a Milano Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre) si sfidano per trovare la casa perfetta al cliente di puntata, con la voce narrante di Andrea Pellizzari e un premio in denaro per chi indovina l’immobile vincente.

Angelo Duro su Sky Cinema, poi Showcase RDS e vichinghi su Cielo

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 debutta Io sono la fine del mondo (2025, 96’), regia di Gennaro Nunziante, con Angelo Duro, Giorgio Colangeli, Simone Montedoro, Matilde Piana e Simone Montedoro: Angelo, autista notturno, è costretto a prendersi cura dei genitori e decide di regolare i conti con i divieti dell’infanzia in una black comedy familiare dal retrogusto caustico.

Su Sky Uno alle 21:15 c’è RDS Showcase: il format di RDS 100% Grandi Successi che celebra la musica italiana con performance esclusive e storytelling dal vivo dei protagonisti.

Su Cielo alle 21:20 va in onda Outlander – L’ultimo vichingo (2008, 115’), regia di Howard McCain, con James Caviezel, Ron Perlman, Sophia Myles e John Hurt: fantascienza e saga norrena si intrecciano in una caccia a una creatura aliena nell’Europa medievale.

Sinner Maestro e i racconti di Panatta‑Bertolucci: la notte Sky Sport tra onde e parole di Buffa

Su Sky Sport 1 alle 21:00 arriva Panatta e Bertolucci – Tennis Heroes: Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, con Stefano Meloccaro, ripercorrono miti e campioni (da Borg ai giorni nostri) tra aneddoti, tattica e una curiosa "sfida" all’intelligenza artificiale.

Su Sky Sport 1 alle 21:45 prosegue la serata con Tennis, Sinner, Il Maestro: ATP Finals 2025: la settimana trionfale di Torino raccontata con immagini inedite, analisi e interviste esclusive dedicate a Jannik Sinner.

Su Sky Sport Max alle 20:30 appuntamento con Xcat: highlights adrenalinici dedicati alle competizioni offshore ad altissima velocità, tra scie, tecnica e brividi in acqua.

Su Sky Sport Max alle 21:00 c’è Federico Buffa Talks: viaggio nell’epica dello sport con Federico Buffa in dialogo con il direttore di Sky Sport Federico Ferri, tra storie, personaggi e snodi che hanno fatto la storia.

