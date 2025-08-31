Stasera in tv (31 agosto): guerra-talk con Presadiretta di Iaconna e Freedom di Giacobbo, ma attenti ad Amadeus
Coa vedremo nella prima serata del 31 agosto 2025? Ecco il meglio dei palinsesti tra Imma Tataranni, le indagini di Presadiretta e la Corrida di Amadeus.
Una selezione dei migliori appuntamenti televisivi del fine settimana, dalle serie più belle, ai film da non perdere. Scopri cosa seguire stasera, tra le proposte da vedere in chiaro in questa conclusione del weekend di domenica 31 agosto 2025.
Stasera in tv (31 agosto), cosa vedere: Report contro Freedom e La Corrida di Amadeus
Il 31 agosto 2025 la prima serata televisiva offre una scelta piuttosto varia, con proposte che spaziano dalla fiction all’approfondimento giornalistico, passando per lo sport, la soap e la commedia. Partiamo da Rai 3 e Rete 4, che offrono un confronto interessante, messo in crisi dalle proposte di Nove. Su Rai 3 torna PresaDiretta, il programma di Riccardo Iacona che da anni porta in tv inchieste approfondite su temi di attualità, raccontati con un taglio documentaristico. Su Rete 4 invece c’è Freedom – Oltre il confine, con Roberto Giacobbo: un viaggio tra storia, misteri e divulgazione, con il suo stile fatto di curiosità e riprese suggestive. A fare da elemento ‘disturbatore’, sul Nove, ecco La Corrida con Amadeus: fatta di intrattenimento leggero, con dilettanti pronti a tutto e tanto divertimento.
Su Rai 1 prosegue la fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore, un appuntamento fisso per chi ama i gialli italiani e i protagonisti sui generis e pieni di carattere. Rai 2 invece lascia spazio allo sport, con gli Europei maschili di basket: l’Italia affronta la Bosnia-Erzegovina in una partita decisiva della fase a gironi, un’occasione da non perdere per gli appassionati di pallacanestro.
Passando a Mediaset, su Canale 5 va in onda la soap turca La notte nel cuore, ambientata in Cappadocia e segnata da intrighi familiari e passioni trascinanti, mentre Italia 1 punta sulla commedia con Tu la conosci Claudia?, film con Aldo, Giovanni e Giacomo insieme a Paola Cortellesi, una storia di equivoci sentimentali, diventata un piccolo cult.
Poi ci sono i film degli altri canali, che risultano sempre un’ottima scelta. Su Iris viene proposto Michael Collins, su 20 Le regine del crimine, mentre Cine 34 rispolvera un classico della comicità italiana come Il secondo tragico Fantozzi. In sintesi, il 31 agosto offre un ventaglio ampio: dall’informazione pura di PresaDiretta alle atmosfere divulgative di Freedom, fino al divertimento di La Corrida.
