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Stasera in tv (31 agosto): Il giovane Montalbano indaga, si ride con Scherzi a parte

Cosa vedere stasera in tv? Azione con Dave Bautista in The killer's game su Italia 1 contro l’approfondimento di Zona bianca su Rete 4, mentre su Sky Cinema 1 arriva la commedia Notte prima degli esami 3.0 con Sabrina Ferilli.

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Quando Michele Riondino quasi disse no al prequel del cult con Luca Zingaretti su RaiPlay
RaiPlay

Se siete indecisi su cosa seguire nella sera di 31 agosto 2026, ecco la guida ragionata per scegliere il meglio della prima serata: film d’autore, inchieste e grande intrattenimento per accontentare tutti i gusti.

Tom Hanks tra enigmi e Riondino in ascesa: Rai tra thriller, fiction cult e inchiesta

Rai 121:30Il giovane Montalbano – La stanza numero 2. Il prequel ambientato a Vigàta rimette al centro il carisma investigativo di Michele Riondino, sostenuto dal fido Mimì di Alessio Vassallo e dal burbero ma leale questore di Andrea Tidona. Un caso che profuma di Sicilia, tra indizi minimi e umanità dolente, diretto da Gianluca Maria Tavarelli.

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Rai 221:20Inferno. Dalla regia di Ron Howard, il professor Langdon si risveglia senza memoria e, con l’aiuto di una dottoressa, decifra una minaccia legata all’Inferno dantesco: un thriller globale tra simboli, arte e corse contro il tempo, guidato dal magnetismo di Tom Hanks.

Rai 321:15Filorosso. Interviste, reportage e inchieste dall’Italia e dal mondo per un prime time che illumina i nodi caldi dell’attualità: un taglio rigoroso, domande dirette e collegamenti sul campo per non perdere bussola e contesto.

Brindisi riaccende il dibattito, Max beffa i vip, Bautista all’ultima pallottola: notte calda su Mediaset

Rete 421:33Zona bianca. Il talk di lungo corso firmato Giuseppe Brindisi mette in fila politica, società e cronaca con ospiti e dossier, mantenendo il confronto serrato come cifra di riconoscibilità del programma.

Canale 521:20Scherzi a parte. Lo storico show delle beffe torna con candid spietati e trappole millimetriche ai danni dei personaggi famosi: risate corrosive e colpi di scena orchestrati per sorprendere vittime e pubblico.

Italia 121:28The killer’s game. Azione esplosiva: il sicario Joe Flood, convinto di essere malato terminale, assolda colleghi per farsi eliminare, ma scopre che la diagnosi è sbagliata. Adesso deve disinnescare la caccia contro di lui e proteggere Maize. Nel cast spiccano Dave Bautista e un cammeo di classe di Ben Kingsley.

Tra pensiero critico, sfide ai fornelli e una madre coraggio: La7 e Discovery alzano l’asticella

La721:15La torre di Babele – Album. Il meglio del salotto che scompone grandi temi storici, culturali, politici ed economici per intrecciarli con l’attualità quotidiana, tra libri, servizi e ospiti capaci di seminare dubbi fecondi.

Nove21:30Little Big Italy. Francesco Panella vola dove batte forte il cuore degli italiani all’estero: tre ristoranti a confronto, piatti della memoria e identità nel piatto per incoronare la vera "italianità".

Real Time21:50Melek – Il coraggio di una madre. Lontano dalle radici, a Berlino, Melek ha costruito una nuova vita con tre figli: una notizia sconvolgente manda in frantumi equilibri e certezze. Una soap che scava nella responsabilità, nell’amore e nelle scelte difficili.

Ferilli guida la classe, misteri d’estate e viaggi di gusto: l’intrattenimento Sky mescola emozioni

Sky Cinema 121:15Notte prima degli esami 3.0. Alla maturità tutto può cambiare: amori, lealtà, colpi di scena e l’ombra della prof temutissima. Commedia corale con Sabrina Ferilli e Gianmarco Tognazzi, tra emozioni a fior di pelle e quell’ansia che tutti ricordiamo.

Sky Uno21:15Un’estate fa. Tra ricordi e segreti, una miniserie che intreccia adolescenza e resa dei conti con un cast di volti amati: Claudia Pandolfi, Ginevra Francesconi, Lino Guanciale e Nicole Grimaudo guidano un mystery dal sapore nostalgico.

TV821:40Dinner Club. Carlo Cracco firma un diario gastronomico tra territori, prodotti e storie: un viaggio d’autore che racconta l’Italia con forchetta, ironia e grandi ospiti.

Cielo21:20Ambush – L’imboscata. Vietnam, un avamposto crolla sotto l’attacco: una squadra USA entra nel vivo di una missione ad altissimo rischio. Action bellica tesa con Jonathan Rhys Meyers e Aaron Eckhart.

Sky Sport, la corsa ricomincia

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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