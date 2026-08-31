Stasera in tv (31 agosto): Il giovane Montalbano indaga, si ride con Scherzi a parte Cosa vedere stasera in tv? Azione con Dave Bautista in The killer's game su Italia 1 contro l’approfondimento di Zona bianca su Rete 4, mentre su Sky Cinema 1 arriva la commedia Notte prima degli esami 3.0 con Sabrina Ferilli.

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Se siete indecisi su cosa seguire nella sera di 31 agosto 2026, ecco la guida ragionata per scegliere il meglio della prima serata: film d’autore, inchieste e grande intrattenimento per accontentare tutti i gusti.

Tom Hanks tra enigmi e Riondino in ascesa: Rai tra thriller, fiction cult e inchiesta

Rai 1 — 21:30 — Il giovane Montalbano – La stanza numero 2. Il prequel ambientato a Vigàta rimette al centro il carisma investigativo di Michele Riondino, sostenuto dal fido Mimì di Alessio Vassallo e dal burbero ma leale questore di Andrea Tidona. Un caso che profuma di Sicilia, tra indizi minimi e umanità dolente, diretto da Gianluca Maria Tavarelli.

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Rai 2 — 21:20 — Inferno. Dalla regia di Ron Howard, il professor Langdon si risveglia senza memoria e, con l’aiuto di una dottoressa, decifra una minaccia legata all’Inferno dantesco: un thriller globale tra simboli, arte e corse contro il tempo, guidato dal magnetismo di Tom Hanks.

Rai 3 — 21:15 — Filorosso. Interviste, reportage e inchieste dall’Italia e dal mondo per un prime time che illumina i nodi caldi dell’attualità: un taglio rigoroso, domande dirette e collegamenti sul campo per non perdere bussola e contesto.

Brindisi riaccende il dibattito, Max beffa i vip, Bautista all’ultima pallottola: notte calda su Mediaset

Rete 4 — 21:33 — Zona bianca. Il talk di lungo corso firmato Giuseppe Brindisi mette in fila politica, società e cronaca con ospiti e dossier, mantenendo il confronto serrato come cifra di riconoscibilità del programma.

Canale 5 — 21:20 — Scherzi a parte. Lo storico show delle beffe torna con candid spietati e trappole millimetriche ai danni dei personaggi famosi: risate corrosive e colpi di scena orchestrati per sorprendere vittime e pubblico.

Italia 1 — 21:28 — The killer’s game. Azione esplosiva: il sicario Joe Flood, convinto di essere malato terminale, assolda colleghi per farsi eliminare, ma scopre che la diagnosi è sbagliata. Adesso deve disinnescare la caccia contro di lui e proteggere Maize. Nel cast spiccano Dave Bautista e un cammeo di classe di Ben Kingsley.

Tra pensiero critico, sfide ai fornelli e una madre coraggio: La7 e Discovery alzano l’asticella

La7 — 21:15 — La torre di Babele – Album. Il meglio del salotto che scompone grandi temi storici, culturali, politici ed economici per intrecciarli con l’attualità quotidiana, tra libri, servizi e ospiti capaci di seminare dubbi fecondi.

Nove — 21:30 — Little Big Italy. Francesco Panella vola dove batte forte il cuore degli italiani all’estero: tre ristoranti a confronto, piatti della memoria e identità nel piatto per incoronare la vera "italianità".

Real Time — 21:50 — Melek – Il coraggio di una madre. Lontano dalle radici, a Berlino, Melek ha costruito una nuova vita con tre figli: una notizia sconvolgente manda in frantumi equilibri e certezze. Una soap che scava nella responsabilità, nell’amore e nelle scelte difficili.

Ferilli guida la classe, misteri d’estate e viaggi di gusto: l’intrattenimento Sky mescola emozioni

Sky Cinema 1 — 21:15 — Notte prima degli esami 3.0. Alla maturità tutto può cambiare: amori, lealtà, colpi di scena e l’ombra della prof temutissima. Commedia corale con Sabrina Ferilli e Gianmarco Tognazzi, tra emozioni a fior di pelle e quell’ansia che tutti ricordiamo.

Sky Uno — 21:15 — Un’estate fa. Tra ricordi e segreti, una miniserie che intreccia adolescenza e resa dei conti con un cast di volti amati: Claudia Pandolfi, Ginevra Francesconi, Lino Guanciale e Nicole Grimaudo guidano un mystery dal sapore nostalgico.

TV8 — 21:40 — Dinner Club. Carlo Cracco firma un diario gastronomico tra territori, prodotti e storie: un viaggio d’autore che racconta l’Italia con forchetta, ironia e grandi ospiti.

Cielo — 21:20 — Ambush – L’imboscata. Vietnam, un avamposto crolla sotto l’attacco: una squadra USA entra nel vivo di una missione ad altissimo rischio. Action bellica tesa con Jonathan Rhys Meyers e Aaron Eckhart.

Sky Sport, la corsa ricomincia

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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