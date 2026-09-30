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Stasera in tv (30 settembre), Carlo Conti lancia le imitazioni, Gerry Scotti gioca la carta speciale

Cosa vedere stasera in tv? Il thriller Doppia colpa su Rai 2 sfida lo squalo preistorico di Shark 2 su Italia 1, mentre La7 riaccende l’indagine storica con Una giornata particolare.

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Redazione

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Carlo Conti presenta Tale E Quale Show
ANSA

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, scoprite il meglio di mercoledì 30 settembre 2026: una prima serata ricchissima di show, inchieste e cinema che può convincere ogni tipo di pubblico.

Conti rilancia la sfida del mercoledì, tra metamorfosi e inchieste

Rai 121:30Tale e quale Show. Carlo Conti conduce la seconda puntata della nuova stagione con un cast di undici protagonisti e la novità del "quarto giudice" a rotazione: questa sera il ruolo è ricoperto da Ubaldo Pantani, mentre la giuria vede Cristiano Malgioglio affiancato da Elettra Lamborghini e Alessandro Siani. Trasformazioni, vocal coach, trucco e costumi per esibizioni che uniscono spettacolo e tecnica, con i voti della giuria e i punti social a pesare sulla classifica.

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Rai 221:20Doppia colpa. Thriller morale diretto da Simon Kaijser: un professore di filosofia stimato (con un cast che include Guy Pearce, Minnie Driver e Pierce Brosnan) finisce al centro di un’indagine quando una studentessa scompare. Mentre il detective Malloy scava nel suo passato, il docente affronta dilemmi etici che minacciano carriera e vita. Anno 2018, durata 94’.

Rai 321:15Chi l’ha visto?. Storia di un programma nato nel 1989 e diventato patrimonio di utilità sociale: appelli in diretta, ricostruzioni, testimonianze e segnalazioni del pubblico. La trasmissione — premiata nel tempo con Telegatti e Premio Regia Televisiva — apre una nuova fase editoriale, proseguendo l’indagine sui grandi casi irrisolti e sulle persone scomparse, mantenendo la missione di servizio e la forte interazione con i telespettatori.

Talk roventi, game stellare e adrenalina dagli abissi

Rete 421:30È sempre CartaBianca. Bianca Berlinguer guida il confronto su attualità e cronaca con servizi, ospiti e un faccia a faccia centrale. Un talk che alterna analisi e dibattiti serrati sui temi che dividono l’opinione pubblica.

Canale 520:40La ruota dei campioni… e delle stelle. Serata-evento del game show: in studio nove Campioni e i tre componenti de Il Volo si sfidano tra tabelloni, prove speciali e l’accesso alla Ruota delle Meraviglie fino a 300.000 euro. Una manche vip destina l’eventuale vincita a Mediafriends per l’Orchestra Giovanile Quattro Ottavi: intrattenimento e beneficenza per uno speciale ad alto tasso di spettacolo.

Italia 121:26Shark 2 – L’abisso. Azione e fantascienza con Jason Statham: una spedizione nelle profondità oceaniche incrocia il Megalodonte, scatenando una corsa contro il tempo per la sopravvivenza. Regia di Ben Wheatley, anno 2023, durata 116’.

Indagini che fanno storia, matrimoni al buio e risate dal palco

La721:15Una giornata particolare. Un viaggio nel "giorno-chiave" di grandi personaggi storici: immagini, testimonianze e ricostruzioni per raccontare l’attimo che ha cambiato biografie e, talvolta, la storia collettiva.

Nove21:30Roberto Lipari – L’ultimo spettacolo. Teatro e comicità d’autore in prima serata: monologhi e sguardo satirico sull’attualità con la cifra ironica del comico siciliano.

Real Time21:40Matrimonio a prima vista Italia. L’esperimento sociale che unisce tre coppie di sconosciuti: casting, test di compatibilità (a cura di sociologo, sessuologa e life-coach), nozze "al buio", luna di miele e tre settimane di convivenza prima della scelta definitiva. Un racconto di dinamiche di coppia tra emozioni, conflitti e possibili nuove consapevolezze.

Cinema, talent e sfide tra ristoratori: la maratona dell’Intrattenimento Sky

Sky Cinema 121:15Notte prima degli esami 3.0. Commedia corale diretta da Tommaso Renzoni: una classe romana a un passo dalla maturità tra passioni nascoste, lealtà in crisi e colpi di scena sentimentali, con la prof temuta della scuola a rendere tutto più incandescente. Nel cast Sabrina Ferilli e Gianmarco Tognazzi, insieme ad Adriano Moretti, Tommaso Cassissa e Alice Maselli. Durata 95’, anno 2026.

Sky Uno21:15X Factor Italia (St. 20, Ep. 3). Terzo appuntamento di audizioni: originalità, scrittura e presenza scenica per strappare il pass e avvicinarsi alla squadra dei Live.

TV821:40Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si giudicano su location, servizio, menù e prezzo, con la categoria "special" che premia un elemento identitario del territorio. Voti segreti, classifica ribaltabile e 5.000 € da reinvestire nel locale vincente.

Cielo21:20X Factor Italia (St. 20, Ep. 1). L’appuntamento in chiaro con le selezioni: storie, brani e sogni che puntano dritti al palco principale.

Sky Sport 120:00Basket, Eurocup. La competizione europea per club erede di Korac e Saporta: ritmo alto, fisicità e tattica in una cornice internazionale che valorizza talenti e sistemi di gioco.

Sky Sport 122:30UEFA Champions League Magazine. Le immagini dei grandi match, gol e interviste ai protagonisti, con le storie che accompagnano le notti europee più attese.

Sky Sport Max20:00Basket, Eurocup. Altra finestra live sulla seconda coppa europea: partite, format e ambizioni dei club in corsa verso la fase calda della stagione.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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