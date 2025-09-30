Stasera in tv (30 settembre), due migranti speciali arrivano dal Senegal e il Real scappa a 8.000 km da Madrid I programmi di stasera, martedì 30 settembre 2025: Io Capitano di Matteo Garrone illumina la serata e su Tv8 c'è la Champions. In onda anche Montalbano, Freeze, Floris e il discusso Raoul Bova

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera del 30 settembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Montalbano guida la notte Rai, Savino lancia Freeze, Garrone commuove con Io capitano

Rai 1 – 21:30 – Il Commissario Montalbano – La piramide di fango: il film tv del 2016 (120’) diretto da Alberto Sironi riporta in prima serata il commissario interpretato da Luca Zingaretti, affiancato da Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e Sonia Bergamasco. Un capitolo della saga tratta da Camilleri che intreccia indagine e umanità nei luoghi simbolo di Vigàta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2 – 21:20 – Freeze: format giapponese in versione italiana, guidato da Nicola Savino. Otto celebrità devono restare immobili al comando "Freeze" mentre il "Grande Freezer" (Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e un giudice ospite diverso ogni puntata) valuta la loro capacità di non reagire tra gag, provocazioni e situazioni imprevedibili. Meccanismo semplice, adrenalina assicurata.

Rai 3 – 21:20 – Io capitano: il film di Matteo Garrone (2023, 121’) con Moustapha Fall e Seydou Sarr racconta il viaggio di due adolescenti da Dakar verso l’Europa, tra deserto e mare, in una odissea che mette alla prova corpi e speranze. Un racconto potente e necessario.

Berlinguer accende il confronto, Campbell firma l’adrenalina: la notte Mediaset si scalda

Rete 4 – 21:33 – È sempre CartaBianca: Bianca Berlinguer conduce il talk di approfondimento su attualità e cronaca, con faccia a faccia, dibattiti e ospiti dal mondo della politica e dello spettacolo. Sguardo critico sui temi che dividono l’opinione pubblica e interviste dirette per alimentare il confronto.

Canale 5 – 20:40 – La ruota della Fortuna: nuova puntata del programma rivelazione della stagione, con Gerry Scotti e la splendida Samira Lui a mettere alla prova le capacità enigmistiche dei concorrenti. Alle 21:47 Buongiorno, Mamma! con il discusso Raoul Bova alle prese con una famiglia complicata.

Italia 1 – 21:24 – The protegè: thriller (2021, 109’) diretto da Martin Campbell. Nel cast Maggie Q, Samuel L. Jackson e Michael Keaton. Una killer addestrata fin da bambina cerca vendetta dopo l’assassinio del suo mentore e finisce in un gioco mortale con un enigmatico avversario. Azione tesa e duelli psicologici.

Albanese nel "giorno che non finisce", poi la forza di Baylen: la serata Discovery tra commedia e realtà

La7 – 21:15 – Di Martedì: Giovanni Floris ci guida alla comprensione dell’attualità e della politica con il suo programma, aperto come di consueto dalla copertina di Luca e Paolo.

Nove – 21:30 – È già ieri: commedia di Giulio Manfredonia (2003, 90’) con Antonio Albanese e Fabio De Luigi. Un giornalista e il suo operatore, su un isolotto delle Canarie, entrano in un loop temporale che li costringe a rivivere sempre lo stesso giorno. Un "giorno senza fine" all’italiana, tra ironia e seconde possibilità.

Real Time – 21:30 – La mia vita con la Tourette: docureality che segue Baylen Dupree, giovane donna con la sindrome di Tourette. Tra famiglia, relazione e quotidianità, un racconto sincero su resilienza ed energie per affrontare ostacoli e pregiudizi.

Downey Jr. e James Dean in vetrina, Barbieri ispeziona, il Real vola in Kazakistan: la notte "Intrattenimento Sky"

Sky Cinema 1 – 21:15 – Sherlock Holmes: azione firmata Guy Ritchie (2009, 128’) con Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams e Mark Strong. Dopo l’arresto di Lord Blackwood, Holmes e Watson si ritrovano in un intrigo tra magia nera e politica. Il carisma di Downey Jr. e il dottor Watson di Jude Law danno ritmo e ironia al classico investigativo.

Sky Cinema 2 – 21:15 – Gioventù bruciata: il cult di Nicholas Ray (1955, 111’) con Ann Doran, James Dean, Jim Backus, Natalie Wood e Sal Mineo. Ribellione, amicizia e disorientamento esistenziale in un’icona del cinema che ha segnato generazioni.

Sky Uno – 21:15 – Bruno Barbieri – 4 hotel: lo spin-off di "4 ristoranti" mette in gara quattro albergatori. Check-in, notte in struttura, ispezioni maniacali di Bruno Barbieri (materassi, topper, cuscini, minibar, bagni) e voti su location, servizi, camere, prezzi e colazione. Confronto finale e 5.000 euro al vincitore per investimenti in hotel: format di viaggio e hospitality che dal 2018 racconta l’Italia (e non solo).

TV8 – 21:30 – X Factor Italia (stagione 19, episodio 3): il talent musicale "made in Sky" prosegue la costruzione delle squadre verso i Live. Tra audizioni e scelte decisive, artisti emergenti cercano voce, stile e identità per convincere giuria e pubblico.

Cielo – 21:20 – Calcio, UEFA Champions League – 2a giornata: Kairat Almaty-Real Madrid: i Galacticos volano oltre 8mila km a est per sfidare il Kairat ai confini del Kazakistan. Notte europea in chiaro, tra fascino dell’impresa e lunga trasferta.

Champions a tutto schermo: dallo studio a Diretta Gol, l’arena di Sky Sport

Sky Sport 1 – 20:45 – Champions League Show: immagini, approfondimenti e interviste ai protagonisti per entrare nel clima della serata europea. Studio, collegamenti e analisi tecnico-tattiche aprono la notte di coppa.

Sky Sport 1 – 21:00 – Calcio, UEFA Champions League: le partite della massima competizione per club in diretta. Grande calcio internazionale con cronache, aggiornamenti e racconti dal campo.

Sky Sport Max – 20:45 – Highlights Calcio: il meglio del calcio internazionale con gol, sintesi e protagonisti dai principali campionati europei.

Sky Sport Max – 21:00 – Calcio, Diretta Gol Champions League: giro dai campi e aggiornamenti in tempo reale per non perdere una rete. Tutti i gol e i risultati, in contemporanea.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche