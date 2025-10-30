Stasera in tv (30 ottobre), la Ventura tenta un gesto disperato: la missione è disperata I programmi della serata di oggi, giovedì 30 ottobre 2025: il Grande Fratello in crisi raddoppia ma deve affrontare Ore 14, Noi del Rione Sanità e Valentina Persia "milf"

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Scoprite il meglio disponibile nella sera di giovedì 30 ottobre 2025: una griglia ricchissima tra fiction civile, talk d’inchiesta, reality e grande cinema, pensata per accontentare tutti i gusti.

Carmine Recano guida il Rione, Milo Infante incalza su Garlasco, Geppi Cucciari rilancia lo show

Rai 1, 21:30 — Noi del rione Sanità (2025). Il sacerdote visionario Don Giuseppe Santoro, ispirato all’opera reale di Don Antonio Loffredo, trasforma un quartiere difficile puntando su arte e lavoro. Regia di Luca Miniero, con Carmine Recano, Nicole Grimaudo, Ludovica Nasti, Caterina Ferioli e cammeo di Maurizio Aiello. Storia di riscatto, funerali di comunità, una scuola di teatro e giovani che scelgono la bellezza per curare le ferite del rione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rai 2, 21:20 — Ore 14 Sera. Milo Infante porta in prime time il suo talk di cronaca e attualità: in studio ricostruzioni, documenti e testimonianze sui grandi casi, con focus sul delitto di Garlasco, intercettazioni discusse e nuovi dettagli sull’alibi dello scontrino. Un racconto serrato che alterna inchieste, consulenze tecniche e confronto tra ospiti.

Rai 3, 21:20 — Splendida Cornice. Geppi Cucciari orchestra uno spettacolo che mescola cultura, ironia e attualità con band dal vivo, il divulgatore Roberto Mercadini e il prof. Andrea Maggi. Il pubblico in studio (120 persone) diviso per "categorie" fotografa con leggerezza e intelligenza i costumi del Paese, tra libri, arte, tv e performance.

Del Debbio alza il tono, Simona Ventura riaccende il GF, Bruce Willis cerca giustizia

Rete 4, 21:34 — Dritto e rovescio. Il talk politico curato da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio torna con interviste e reportage dalle piazze. Storia del programma: nato nel 2019, ha ereditato il pubblico dell’approfondimento del giovedì su Rete 4 e negli anni ha consolidato un parterre di opinionisti e politici pronti al confronto diretto.

Canale 5, 21:20 — Grande Fratello. Reality cult basato sul format Big Brother: in Casa si alternano scontri, nomination, amori e televoti. L’edizione guidata da Simona Ventura promette scintille tra dinamiche di gioco e storie personali. Tra i nomi più citati nelle ultime puntate: Rasha Younes, Benedetta Stocchi e Matteo Azzali, al centro di nomination e strategie. Confronti, sorprese e un televoto sempre aperto pesano sugli equilibri della Casa.

Italia 1, 21:25 — Vendetta (2022, Azione; 96’). Regia di Jared Cohn. Cast: Bruce Willis, Thomas Jane, Theo Rossi. Dopo l’omicidio di moglie e figlia per mano di una gang, William imbocca la strada della vendetta, innescando una spirale di violenza senza ritorno. Un revenge-movie teso che mette al centro l’ossessione di un uomo e i suoi demoni.

Formigli accende il confronto, Valentina Persia senza filtri, storie estreme su Real Time

La7, 21:15 — PiazzaPulita. Corrado Formigli guida il talk d’approfondimento nato nel 2011: interviste one-to-one, scontri di idee, reportage e rubriche come "Piazzaselvaggia" (Selvaggia Lucarelli) e i racconti di Stefano Massini. Speciali e inchieste hanno segnato la storia del programma su attualità, politica e grandi crisi.

Nove, 21:30 — Sinceramente Persia – One Milf Show. Valentina Persia porta sul palco comicità e provocazione per esplorare desiderio femminile e confronto tra i sessi dopo i 50. Con Paolo Ruffini e il sessuologo Nicola Macchione, più tre ospiti speciali: Ignazio Moser, Paola Barale e Vanessa Minotti. Autoironia e ritmo per uno show che invita a guardarsi senza pregiudizi.

Real Time, 21:30 — Vite al limite. Il docureality (tit. orig. My 600-lb Life) segue, con il dottor Younan Nowzaradan, percorsi difficili di pazienti clinicamente obesi verso il bypass gastrico: dieta, psicologia, ricadute e rinascite. Dal 2012 è diventato un long running con spin-off "Vite al limite: e poi…" dedicato al dopo-intervento.

Clint Eastwood in aula, Pupi Avati al cuore, X Factor verso i Live

Sky Cinema 1, 21:15 — Giurato numero 2 (2024, Thriller; 114’). Regia di Clint Eastwood. Con Zoey Deutch, Nicholas Hoult, J.K. Simmons, Toni Collette, Kiefer Sutherland. Justin Kemp, padre di famiglia, entra in una giuria popolare per un caso di omicidio mediatico e si scontra con un conflitto morale capace di orientare il verdetto. Un legal-thriller sul peso delle coscienze.

Sky Cinema 2, 21:15 — La quattordicesima domenica del tempo ordinario (2023, Drammatico; 98’). Regia di Pupi Avati. Con Edwige Fenech, Massimo Lopez, Lodo Guenzi. A Bologna negli anni ’70, tre amici inseguono musica, sogni e sentimenti; trentacinque anni dopo si ritrovano a fare i conti con scelte e rimpianti. Un romanzo di formazione sulle seconde possibilità.

Sky Uno, 21:15 — X Factor Italia Seconda puntata dei Live con la conduzione di Giorgia e lo sguardo severo della giuria composta da Paola Iezzi, Achille Lauro, Francesco Gabbani e Jake La Furia. Chi sarà eliminato stasera?

TV8, 21:30 — Chase (2022, Thriller; 95’). Regia di Brian Goodman. Con Gerard Butler, Jaimie Alexander. La futura ex‑moglie di Will scompare in una stazione di servizio: tra criminalità e fuga dalle autorità, parte una corsa contro il tempo in una città piena di ombre.

Cielo, 21:20 — Code of Honor (2015, Azione; 106’). Regia di Michael Winnick. Con Steven Seagal, Craig Sheffer, Helena Mattsson. Un colonnello reduce di guerra torna in città per "fare pulizia" contro criminalità e corruzione, mentre un ex pupillo – divenuto agente – prova a fermarlo. Vigilantismo e resa dei conti in un adrenalinico action.

Eurolega in prima serata e URC a tutto impatto: la notte adrenalinica di Sky Sport

Sky Sport 1, 20:30 — Basket, Eurolega. La massima competizione europea per club maschili mette in vetrina tecnica, fisicità e atmosfere da grandi notti. Studio, telecronache e approfondimenti accompagnano la palla a due e i duelli che contano per la classifica continentale.

Sky Sport Max, 20:30 — Rugby, United Rugby Championship. Il campionato transnazionale che unisce club di Italia, Irlanda, Galles, Scozia e Sudafrica. Impatti, set‑piece e fasi dinamiche in diretta, con focus tattico e ritmo da vera serata ovale.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche