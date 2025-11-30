Stasera in tv (30 novembre), la 'talpa' di Report e la grande sera di Giacomo Giorgio Cosa vedere stasera in tv? Il meglio della prima serata di domenica 30 novembre 2025: Report su Rai 3 indaga sul caso Garante della Privacy

Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio della domenica 30 novembre 2025: una prima serata ricchissima, tra cinema d’autore, inchieste, comicità, motori e calcio.

Carosello in love accende Rai1, poi l’adrenalina di Russell Crowe e le inchieste di Report

Rai 1 – 21:30 – Carosello in love (2025, Commedia). Regia di Jacopo Bonvicini. Con Ludovica Martino, Giacomo Giorgio, Alessandro Tedeschi, Federico Tocci, Alberto Astorri. La televisione entra nelle case dell’Italia del dopoguerra e nasce il fenomeno Carosello: tra cortili, bar affollati e set pubblicitari, la creativa Laura e il regista Mario rincorrono sogni e compromessi per vent’anni, dietro le quinte dello show che ha riscritto l’immaginario collettivo.

Rai 2 – 21:00 – Il giorno sbagliato (2020, Azione). Un action ad alta tensione diretto da Derrick Borte con Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson: un incontro casuale in strada si trasforma in un incubo urbano dal ritmo serrato.

Rai 3 – 21:00 – Report. Lo storico programma d’inchiesta ripercorre scandali e poteri con documenti esclusivi e testimonianze sul campo. Nella puntata di stasera, il programma di Sigfrido Ranucci denuncia presunte intrusioni negli uffici del Garante della Privacy per scoprire una presunta "talpa" del programma di Rai 3. Sindacati segnalano disordine e possibile sottrazione di dati. La procura di Roma apre un’indagine per accesso abusivo al sistema informatico, mentre il segretario Fanizza si dimette dopo le polemiche sollevate dall’inchiesta.

Giordano all’attacco, la resa dei conti di Sumru e la fucina Zelig: Mediaset alza il volume

Rete 4 – 21:33 – Fuori dal coro. Ideato e condotto da Mario Giordano, il talk nasce nel 2018 e approda in prima serata con puntate fiume, sagome in studio e un linguaggio diretto "di pancia". Tra politica, cronaca ed economia, la regia alterna dibattiti, inviati, dossier e la storica rubrica "Il punto". La cifra è combattiva: diritti dei cittadini, casi irrisolti e inchieste che fanno discutere.

Canale 5 – 21:21 – La notte nel cuore (2024, Soap). La dizi turca ambientata in Cappadocia: Sumru, da giovane, abbandona i gemelli Nuh e Melek e si ricostruisce la vita sposando il potente Samet. Anni dopo i figli tornano a chiederle conto del passato. Nel cast Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancioglu, Burak Sergen, Genco Ozak, Ilker Aksum. Tra segreti e resa dei conti familiari, la saga promette nuovi colpi di scena (in palinsesto anche un ulteriore episodio in seconda serata).

Italia 1 – 21:34 – Zelig On. Area Zelig diventa un laboratorio creativo: Paolo Ruffini e Lodovica Comello, affiancati dall’inconfondibile duo Ale & Franz, presentano una parata di giovani comici con sketch inediti, personaggi nuovi e punti di vista taglienti. Tradizione e sperimentazione in un banco di prova "live" per le prossime voci della risata.

Brad Pitt sul fronte di Fury, poi holiday home e amori-lampo: La7 e Discovery tra guerra, sogni e countdown

La7 – 21:15 – Fury (2014, Guerra). Di David Ayer. Con Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf, Jon Bernthal, Michael Peña. Aprile 1945: un sergente al comando di uno Sherman guida l’equipaggio in una missione dietro le linee nemiche. Un viaggio di fango, acciaio e scelte impossibili nella fase finale della Seconda guerra mondiale.

Real Time – 20:35 – Turisti per case. Docureality sull’ospitalità "perfetta": Ida Di Filippo, Gianluca Torre e Tommaso Zorzi mettono a confronto due holiday home su Posizione, Home Tour e Ospitalità, assegnando giudizi "Ok, Ottimo, Top". Al termine, l’host con più "Top" conquista una recensione firmata: storytelling, stile e accoglienza al centro della sfida.

Real Time – 21:45 – 90 giorni per innamorarsi. Amore a tempo: coppie alla prova del visto K-1 negli Stati Uniti. Tra barriere linguistiche, shock culturali e famiglie scettiche, scatta un conto alla rovescia implacabile: entro 90 giorni bisogna sposarsi o tornare a casa. Convivenze lampo, decisioni definitive e colpi di scena senza filtri.

Tarantino e i troni in fiamme, GP Qatar in chiaro e Gialappa’s: la notte "Intrattenimento Sky" è un pieno di cult e live

Sky Cinema 1 – 21:15 – Le belve (2012, Azione). Regia di Oliver Stone. Un action dal cast stellare (tra cui Benicio Del Toro, Blake Lively, John Travolta, Salma Hayek): cartelli, alleanze e tradimenti in una spirale ad alta tensione firmata da un maestro del genere.

Sky Cinema 2 – 21:15 – Provaci ancora, Sam (1972, Commedia). Di Herbert Ross. Con Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts. Sam, fan maldestro di Bogart, rialza la testa dopo l’abbandono della moglie grazie agli amici Dick e Linda. Satira brillante che punzecchia divismo e psicoanalisi con la verve del miglior Allen.

Sky Uno – 21:15 – GialappaShow. Il nuovo show della Gialappa’s Band, condotto da Mago Forest: commenti corrosivi alla tv, sketch, un grande cast comico e ospiti a sorpresa per una "moviola" del piccolo schermo dal ritmo altissimo.

TV8 – 20:00 – F1 Paddock Live Pre Gara. Atmosfera da griglia: analisi del weekend, interviste e giri di riscaldamento per entrare nel vivo del Gran Premio.

TV8 – 21:30 – Automobilismo, F1: GP Qatar (Gara). La corsa in chiaro: sfide, strategie e passo gara sotto i riflettori del deserto.

TV8 – 23:25 – F1 Podio. A fine GP, le premiazioni e le voci dei protagonisti: highlights a caldo e il racconto della notte del Qatar.

Cielo – 21:25 – Il Trono di Spade (2018, Serie – St. 8 Ep. 6). Con Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington, Lena Headey, Sophie Turner. Ultimo atto della lotta per il potere: grandi casate al confronto, alleanze fragili e forze oscure in un epilogo epico per Westeros.

Serie C in primo piano e i racconti di Buffa: la notte Sky Sport si gioca e si narra

Sky Sport 1 – 20:30 – Calcio, Serie C. Finestra in diretta sul campionato degli stadi caldi: intensità, duelli e giovani in rampa di lancio nel palcoscenico "pro" italiano.

Sky Sport 1 – 22:30 – Reload. Il riepilogo all-sports: immagini, aggiornamenti e i momenti chiave per riavvolgere la serata.

Sky Sport Max – 20:45 – Reload. Apertura di palinsesto con il meglio dei campi: highlights, statistiche e ritmo serrato.

Sky Sport Max – 21:30 – Federico Buffa Talks (2023, Rubrica). Un viaggio nella storia e nelle storie dello sport: Federico Buffa dialoga con il direttore di Sky Sport Federico Ferri, intrecciando narrazione, memoria e mito.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

