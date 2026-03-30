Ilary Blasi si libera finalmente di un avversario scomodo: chi è Questa sera, lunedì 30 marzo 2026, il Grande Fratello Vip affronta per l'ultima volta Guerrieri con Alessandro Gassmann (alla puntata finale): chi vincerà?

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Scoprite il meglio disponibile nella sera di lunedì 30 marzo 2026: una prima serata piena di serie d’autore, talk roventi e cinema adrenalinico che saprà accontentare tutti i gusti.

Gassmann guida la serata, Giletti riapre il caso Garlasco e Rai 2 gioca con l’ironia dei più piccoli

Su Rai 1 alle 21:30 arriva Guerrieri. La regola dell’equilibrio. Nei panni dell’avvocato Guido Guerrieri, Alessandro Gassmann affronta nuove indagini sospese tra thriller giudiziario e fragilità personali: dal ritorno di un cliente del passato alla scomparsa di una giovane, fino all’accusa di corruzione che travolge l’amico giudice Larocca. Con lui un cast di spessore che include Anita Caprioli, Stefano Dionisi, Ivana Lotito, Michele Venitucci, Lea Gavino e Michele Ragno. Tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio e diretta da Gianluca Maria Tavarelli, la serie alterna studio legale, ring di boxe e una squadra affiatata (Tancredi, Annapaola, Consuelo e Tony) per un racconto "umanissimo" e avvincente.

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Su Rai 2 alle 21:20 c’è Stasera a letto tardi. Un format leggero e imprevedibile che mette al centro un vivace gruppo di bambine e bambini, protagonisti di gag, candid e micro-interviste dal gusto spiazzante. Domande imprevedibili e risposte irriverenti si intrecciano in uno show che diverte e invita a riflettere sul mondo dei grandi, visto dall’altezza dei piccoli.

Su Rai 3 alle 21:20 torna Lo stato delle cose. Massimo Giletti affronta "la complessità del nostro tempo" con un focus d’attualità sul delitto di Garlasco e gli sviluppi che hanno riacceso il dibattito, senza dimenticare altre storie-chiave come il caso del piccolo Domenico e l’inchiesta su Hydra. Un impianto narrativo che alterna ricostruzioni, testimonianze e analisi in studio per offrire una lettura profonda dei fatti.

Porro punta il dito, il GF Vip racconta il "grande gioco", Statham accende l’adrenalina su Italia 1

Su Rete 4 alle 21:33 spazio a Quarta repubblica. Il talk curato da Videonews e guidato da Nicola Porro mette al centro politica, economia e società con servizi d’apertura, inchieste, un contraddittorio serrato e gli spazi comici di Gene Gnocchi. Nato nel 2018, il programma ha affinato nel tempo il proprio linguaggio, alternando interviste, processi "alla notizia" e un parterre di opinionisti ricorrenti.

Su Canale 5 alle 21:20 arriva Grande Fratello Vip. Il racconto del "padre di tutti i reality" nella sua versione celebrity ripercorre meccanismi e dinamiche che hanno fatto la storia del format: convivenza h24, confessionale, nomination e televoto. Dalla prima edizione del 2016 alle stagioni guidate da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, fino agli opinionisti e ai vincitori che ne hanno segnato l’evoluzione, la sinossi rievoca regolamento, modalità di eliminazione (salvataggi e televoti in positivo/negativo), montepremi e finestre di daytime e dirette.

Su Italia 1 alle 21:31 c’è il film Transporter: Extreme (2005, regia di Louis Leterrier, 90’). Azione senza respiro con Jason Statham alle prese con una scia di inseguimenti ed esplosioni, nel cast anche Amber Valletta, Kate Nauta, Matthew Modine e Alessandro Gassmann. Coreografie adrenaliniche e ritmo alto per il secondo capitolo di una saga che ha ridefinito il cinema action dei primi Duemila.

Augias costruisce ponti, Denzel e Jolie nel buio metropolitano, la svolta di Melek su Real Time

Su La7 alle 21:15 c’è La torre di Babele. Corrado Augias porta in studio ospiti e libri per dialogare di storia, politica, economia e cultura, "dando spessore" ai fatti dell’attualità e cercando – come ricorda citando Virgilio – "il perché delle cose". Ogni puntata ha una guida d’eccezione e un personaggio a sorpresa nel finale, per un viaggio tra idee, memoria e presente.

Su Nove alle 21:30 va in onda Il collezionista di ossa (1999, regia di Phillip Noyce, 118’). In una New York gotica, un geniale agente tetraplegico e una giovane poliziotta formano un’improbabile coppia sulle tracce di un serial killer che sfida la squadra omicidi. Thriller teso con Denzel Washington e Angelina Jolie, un viaggio nei dedali oscuri della metropoli e nella mente dell’assassino.

Su Real Time alle 21:35 prosegue Melek – Il coraggio di una madre (St. 1, Ep. 6 – ANNO 2025). Melek, da anni a Berlino e lontana dalla famiglia d’origine, vive una quotidianità costruita con fatica finché una notizia improvvisa non sconvolge tutto. Una dizi che esplora scelte difficili, identità e seconde possibilità, tra drammi privati e resilienza.

Alta tensione in volo, raddoppia GialappaShow e la notte in chiaro si apre con Germania–Ghana

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 atterra Fight or flight: Tensione ad alta quota (ANNO 2025, regia di James Madigan, 101’). Un mercenario deve individuare un contatto di alto valore a bordo di un volo internazionale, ma scopre che sull’aereo viaggiano killer incaricati di eliminarli entrambi. Con Josh Hartnett, Katee Sackhoff, Julian Kostov, Charithra Chandran e Marko Zaror: azione claustrofobica, colpi di scena e alleanze forzate sopra le nuvole.

Su Sky Uno alle 21:30 torna GialappaShow: la Gialappa’s Band, con il Mago Forest alla conduzione, rilegge la tv con clip, spalla comica e un cast di interpreti pronti a imitazioni e sketch, per una serata di satira e leggerezza.

Su TV8 alle 21:50 GialappaShow raddoppia in chiaro con ospiti e tormentoni, tra commenti alle trasmissioni più note e incursioni dell’inesauribile Mago Forest.

Su Cielo alle 20:45 il calcio in chiaro con Calcio, Amichevole Internazionale – Stoccarda: Germania-Ghana. Dalla MHPArena la squadra di Julian Nagelsmann affronta il Ghana guidato da Otto Addo: l’ultimo incrocio risale ai Mondiali 2014 in Brasile (2-2), per una sfida ricca di spunti tecnici e agonismo.

Serie C in vetrina e notte Superbike: SailGP e lo speciale su Don Bosco completano il menu

Su Sky Sport 1 alle 20:30 appuntamento con Calcio, Serie C: telecronache, finestre e approfondimenti dedicati alla terza serie professionistica italiana.

Sempre su Sky Sport 1 alle 22:30 motori protagonisti con Motociclismo, WorldSBK, il mondiale delle derivate dalla serie: cronache, analisi e immagini delle gare più spettacolari del paddock Superbike.

Su Sky Sport Max alle 20:45 gli highlights di Vela, Highlights SailGP, la competizione internazionale dei catamarani F50: tattica, velocità e manovre spettacolari in formato concentrato.

Segue su Sky Sport Max alle 21:45 lo speciale Don Bosco, il Santo dei giovani e dello Sport (ANNO 2026): il documentario racconta l’opera di Giovanni Bosco nella Torino dell’Ottocento, tra oratori e attività sportive come strumenti di formazione e inclusione che ancora oggi fanno scuola.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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