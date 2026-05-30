Stasera in tv (30 maggio), dallo spin-off estivo de I migliori anni, a Gigi D’Alessio al Maradona e Mario Tozzi con Sapiens
Cosa vedere oggi in prima serata: il western cult …Continuavano a chiamarlo Trinità su Rete 4, il survival‑game Money Road su Sky Uno.
Se siete indecisi sul programma da scegliere questa sera, ecco il meglio del prime time di oggi, 30 maggio 2026: musica live, cinema, talk e la finale di Champions per una serata da non perdere.
Tormentoni live, giallo delle Antille e il viaggio dei Sapiens: la notte Rai alza il volume
Rai 1 • 21:30 • I migliori anni dell’estate. Una serata‑show interamente dedicata ai tormentoni che hanno fatto ballare generazioni di italiani: due ore e mezzo di spettacolo dal vivo per risentire evergreen estivi e rievocare ricordi di vacanze, amori e amicizie. La scaletta costruisce un vero salto nel tempo, tra brani iconici e momenti corali.
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Rai 2 • 21:20 • Omicidio a Les Saintes (2023, 90’, regia di Marc Barrat). Il cadavere di Caroline Boissaux, proprietaria dell’Hotel Tourment d’Amour, viene rinvenuto ai piedi di una scarpata. L’indagine guidata dal capitano Gaëlle Boissaux scoperchia leggende locali, vecchi risentimenti e scheletri nell’armadio di famiglia, fino a inseguire una mano animata da una spietata sete di vendetta. Nel cast: Anne Dècis, Gaelle Denis Maréchal, Ludovic Audrey Postel. Genere: giallo.
Rai 3 • 21:30 • Sapiens – Un solo pianeta. Mario Tozzi, primo ricercatore CNR, guida un viaggio divulgativo che intreccia uomo, natura, spazio e Terra. Dall’evoluzione dell’Homo sapiens ai terremoti, dai fiumi dimenticati al Mediterraneo, fino a Luna, città del passato e del futuro e al metodo scientifico: otto puntate che pongono domande e offrono risposte chiare con rigore e capacità narrativa. Genere: documentario.
Gigi D’Alessio conquista il Maradona, Spencer & Hill tornano a scazzottare e Belle e Sébastien emozionano: la serata Mediaset
Rete 4 • 21:30 • … Continuavano a chiamarlo Trinità (1972, 94’, regia di E. B. Clucher/Enzo Barboni). Il cult western‑comico con Bud Spencer e Terence Hill torna a divertire tra scazzottate, ironia e carisma. Nel cast anche Enzo Fiermonte, Enzo Tarascio, Jessica Dublin, Yanti Somer. Genere: western.
Canale 5 • 21:20 • Gigi D’Alessio, Stadio Maradona – Una notte a Napoli (2026). Dal Diego Armando Maradona, un grande evento musicale in cui Gigi D’Alessio ripercorre le tappe della carriera attraverso i suoi brani più celebri. Ospiti annunciati: Clementino, Geolier, Amoroso, Elodie. Genere: concerto.
Italia 1 • 21:23 • Belle e Sebastien – L’avventura Continua (2015, regia di Christian Duguay). Nuovo capitolo della storia di amicizia tra il piccolo Sébastien e la grande Belle, tra montagne, coraggio e legami che resistono alle prove. Nel cast: Félix Bossuet, Margaux Chatelier, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Thylane Blondeau, Urbain Cancelier. Genere: drammatico (film).
Gramellini guida il dibattito, il confronto di Accordi e disaccordi e le vite estreme del docureality: La7–Discovery senza filtri
La7 • 20:35 • In altre parole. Il talk‑rotocalco ideato e condotto da Massimo Gramellini nasce come erede di "Le parole": ogni settimana il giornalista sceglie lemmi‑chiave per rileggere notizie e storie con ospiti fissi (tra cui Roberto Vecchioni, Saverio Raimondo, Jacopo Veneziani, e le giornaliste Cecilia Sala, Alessandra Sardoni e Laura Bonasera) e volti della cultura e dello spettacolo. In diretta dagli studi romani, regia di Piergiorgio Camilli. Genere: rubrica.
Nove • 21:30 • Accordi e disaccordi. Un tema, due ospiti con visioni opposte e un’ora di faccia a faccia senza filtri: domande, repliche e controrepliche per scandagliare l’attualità con punti di vista divergenti. Genere: talk show.
Real Time • 21:35 • Vite al limite (regia: Jonathan Nowzaradan). Dal 2012 il docu‑reality (My 600‑lb Life) segue persone clinicamente obese nel percorso verso un’esistenza più sana, spesso passando per il bypass gastrico eseguito dal chirurgo Younan Nowzaradan. Nel tempo il format ha esteso durata e focus, generando lo spin‑off "Vite al limite: e poi…". Tra curiosità storiche: in Italia le prime 8 stagioni hanno avuto il doppiaggio del dottore affidato a Giorgio Lopez, poi a Gianni Giuliano. Genere: docureality.
Finale di Champions su TV8, tentazioni di Money Road e Tina Fey su Sky Cinema 1: la notte Intrattenimento Sky corre veloce
Sky Cinema 1 • 21:15 • Admission – Matricole dentro o fuori (2013, regia di Paul Weitz). Una severa addetta alle ammissioni universitarie vede sconvolgersi la vita quando riaffiora la possibilità di aver ritrovato il figlio dato in adozione: tra scelte personali e rischi professionali, spunta anche un’improbabile storia d’amore. Con Tina Fey, Paul Rudd, Michael Sheen, Wallace Shawn. Genere: commedia.
Sky Uno • 21:15 • Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Dodici persone, un ambiente remoto e ostile, risorse minime: a ogni "tentazione" il jackpot comune si assottiglia. Meccanismi anche segreti mettono alla prova leadership, coesione e scelte tra interesse individuale e bene del gruppo. Genere: gioco/survival‑strategy.
TV8 • 20:30 • Tv8 Champions Night. Analisi, collegamenti e ultimi aggiornamenti nel pre‑partita dell’evento di Champions League trasmesso in chiaro.
TV8 • 21:00 • Calcio, UEFA Champions League – Finale: PSG-Arsenal (2026). Budapest ospita l’ultimo atto: i francesi puntano al secondo trionfo consecutivo, gli inglesi tornano in finale a 20 anni dalla sconfitta col Barcellona. Genere: calcio (evento).
Cielo • 21:20 • Men in black II (2002, 82’, regia di Barry Sonnenfeld). Tornano gli agenti speciali contro le minacce aliene: ma Kay ha perso la memoria e la sicurezza del pianeta è in bilico. Con Tommy Lee Jones, Will Smith, Rosario Dawson, Lara Flynn Boyle. Genere: fantascienza.
Italia‑Belgio a Verona, Champions League Show e notte di vela: Sky Sport tra volley e mare
Sky Sport 1 • 20:00 • Champions League Show. Immagini dei match, interviste ai protagonisti e commenti della giornata: il magazine per entrare nel clima dell’Europa che conta.
Sky Sport 1 • 21:00 • Pallavolo Maschile, Amichevole – Verona: Italia-Belgio (2026). Test internazionale in serata: intensità, rotazioni e intese da verificare in vista dei prossimi impegni ufficiali. Genere: volley (sport).
Sky Sport Max • 21:00 • The Boat Show. Il magazine per gli appassionati di nautica: prove in mare di motoscafi e vela, attenzione alle grandi regate ed eventi, con focus su design, performance e storie dei protagonisti. Genere: sportivo.
Sky Sport Max • 21:30 • Vela, SailGP. La spettacolare competizione internazionale dedicata ai catamarani F50 con foil: velocità, manovre millimetriche e strategia in acqua. Genere: vela (sport).
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