Stasera in tv: De Martino apre la sfida, Valentina Persia provoca sul Nove Cosa vedere oggi? Harrison Ford guida il dramma Destini incrociati su La7, mentre la commedia Vi presento i nostri anima Italia 1 e Outlander accende il prime time di Cielo.

IPA

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco il meglio di martedì 30 giugno 2026: una guida compatta che vi aiuta a scegliere tra game, cinema, cronaca, serie e sport.

De Martino scalda la Rai, poi la notte mondiale tra analisi e storie che restano

Rai 1 • 20:30 • Affari tuoi Mundial. Edizione speciale del game dei pacchi: i 20 concorrenti, in rappresentanza delle regioni, tornano in access con il ritmo e le scelte al cardiopalma che hanno reso il formato un classico familiare. Una versione pensata per accompagnare il clima dei Campionati del Mondo.

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Rai 1 • 21:55 • Notti Mondiali. Analisi, commenti e highlights dedicati alla partita appena conclusa del Mondiale FIFA 2026: studio, contributi e interviste "a caldo" per entrare nei temi tattici, nelle decisioni dei CT e nei momenti chiave del giorno.

Rai 2 • 21:20 • Storie al bivio di sera. Personalità di spettacolo, politica, sport e giornalismo si raccontano in interviste sincere e profonde, ripercorrendo legami familiari, successi, errori, delusioni e riscatti, con immagini d’archivio e contributi video. Un talk dal taglio confidenziale che mette in equilibrio sfera privata e carriera.

Rai 3 • 21:15 • Che ci faccio qui. Il viaggio di Domenico Iannacone tra storie di vita, riscatto e resistenza civile: un racconto che interroga scelte e destini, ponendo la domanda che dà il titolo al programma come bussola per capire il presente.

Spielberg fa tremare Rete 4, romance turco su Canale 5, famiglia "allargata" su Italia 1

Rete 4 • 21:30 • Lo squalo. Il capolavoro thriller di Steven Spielberg (1975, 125’): in una cittadina costiera, un grande squalo semina il terrore. Uno sceriffo, un oceanologo e un ruvido pescatore danno il via a una caccia leggendaria. Con Robert Shaw, Roy Scheider, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary.

Canale 5 • 21:20 • Un amore come te. Sentimentale (2015, 115’) diretto da A. Taner Elhan: in una piccola e suggestiva cittadina, una ragazza dal passato travagliato s’innamora di un affascinante giovane. Nel cast Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Selim Bayraktar, Yavuz Bingöl e un ricco ensemble di interpreti turchi.

Italia 1 • 21:30 • Vi presento i nostri. Commedia (2010, 98’) di Paul Weitz: nuovi imbarazzi nella famiglia più "sorvegliata" d’America. Cast all star con Barbra Streisand, Ben Stiller, Jessica Alba, Robert De Niro, Blythe Danner, Harvey Keitel, Owen Wilson e Teri Polo: il "clan" Focker-Gaylord torna tra gaffe, rivalità e affetti.

Harrison Ford tra verità e lutti, Persia senza filtri, la comunità Amish alla prova

La7 • 21:15 • Destini incrociati. Drammatico (1999, 129’) di Sydney Pollack: dopo un tragico incidente aereo, due sconosciuti scoprono l’infedeltà dei rispettivi partner. Con Harrison Ford, Kristin Scott Thomas, Charles S. Dutton, Dennis Haysbert e Richard Jenkins: un’indagine emotiva tra segreti e ricostruzioni impossibili.

Nove • 21:30 • Sinceramente Persia – One Milf Show. Valentina Persia accende il palcoscenico con ironia e provocazione sul desiderio femminile dopo i 50. Con Paolo Ruffini e il sessuologo Nicola Macchione, ospiti speciali Marta e Gianluca, Alba Parietti e Stefano Bettarini per una serata di risate e riflessioni senza pregiudizi.

Real Time • 21:40 • Vita da Amish. Un docureality che racconta una fase delicata: il vescovo Vernon, per contrastare l’esodo dei giovani, invita sei persone esterne a vivere nella comunità e a valutarne valori e regole. Convivenza, riti, lavoro e scelte radicali al centro di un esperimento sociale unico.

Abatantuono & Matano in corsa notturna, nozze all’ultimo voto e fantasy nel tempo

Sky Cinema 1 • 21:15 • Una notte da dottore. Commedia (2021, 85’) di Guido Chiesa: un medico notturno e un rider sono costretti a collaborare durante un turno pieno di (dis)avventure che cambierà le loro vite. Con Diego Abatantuono, Frank Matano, Giorgia Spinelli e Alessandro Betti.

Sky Uno • 21:15 • Quattro matrimoni. Quattro promesse spose giudicano abito, cerimonia e ricevimento delle rivali per conquistare l’ambito premio finale: storytelling, accoglienza e sorpresa sono le chiavi per il "giorno più bello".

TV8 • 21:40 • Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo. Dodici concorrenti affrontano un percorso in un ambiente remoto e ostile, resistendo a continue tentazioni che erodono il jackpot comune. Solo chi taglia il traguardo partecipa alla divisione del montepremi: leadership, morale e strategie si scontrano in un format ad alta tensione.

Cielo • 21:20 • Outlander. Serie TV (2014, S1 E13; ideazione di Ronald D. Moore): Claire Randall, infermiera del 1945, viene catapultata nella Scozia del 1743 tra il clan MacKenzie, l’amore per Jamie Fraser e la minaccia di "Black Jack" Randall. Un’avventura romantica tra epoche, identità e scelte impossibili.

Racchette da leggenda e analisi, poi futsal ad alta intensità

Sky Sport 1 • 22:00 • Sky Tennis Show. Il magazine che segue i tornei più importanti del circuito: analisi, highlights e approfondimenti sui protagonisti, tra tattica, tecnica e storie dal tour.

Sky Sport 1 • 23:00 • Panatta e Bertolucci Tennis Heroes. Il grande tennis raccontato da chi lo ha vissuto: Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, con Stefano Meloccaro, ripercorrono leggende e campioni – da Björn Borg ai giorni nostri – tra ricordi e aneddoti, in una "sfida" a distanza con l’intelligenza artificiale.

Sky Sport Max • 20:30 • Calcio a 5 Maschile, Serie A Futsal. Le partite del massimo campionato italiano di futsal: ritmi altissimi, tecnica sul corto e tattica spinta in una vetrina che esalta intensità e colpi di scena.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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