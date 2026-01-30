Stasera in tv (30 gennaio), Tali e Quali di Savino chiude i battenti: cosa succede stasera Il talent degli imitatori è arrivato alla puntata finale: ecco dove vederlo per scoprire il vincitore (e tutti i programmi alternativi in onda venerdì 30 gennaio)

Scoprite il meglio disponibile nella sera di venerdì 30 gennaio 2026. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Savino allo showdown di Tali e Quali, Blomkamp corre in Rai 2 e Rai 3 accende il caso Regeni

Rai 1 • 21:30 • Tali e quali. Versione "nip" del celebre talent di trasformazioni: concorrenti non professionisti si calano, rigorosamente dal vivo, nei panni di star della musica. Un appuntamento che unisce trucco, timbri e interpretazioni in una gara che valorizza coraggio ed esibizione live.

Rai 2 • 21:20 • Gran Turismo – La storia di un sogno impossibile (2023, 135’, regia di Neill Blomkamp). L’incredibile vicenda vera di un gamer di umili origini, un ex pilota e un manager visionario che sfidano uno degli sport più elitari. Nel cast David Harbour, Orlando Bloom (Orlando Bloom), Darren Barnet, Emelia Hartford, Josha Stradowski: una corsa che parla di talento, seconde occasioni e riscatto.

Rai 3 • 21:25 • Un giorno in Pretura – Speciale Verità per Giulio Regeni. Serata d’inchiesta (2026) dedicata al dossier Regeni: documenti, testimonianze e analisi per ripercorrere i passaggi chiave e le ombre ancora aperte, con la cifra civile che ha reso il marchio "Un giorno in Pretura" sinonimo di approfondimento giudiziario.

Nuzzi riapre i gialli, Garko incendia la fiction e Jack Sparrow all’arrembaggio

Rete 4 • 21:30 • Quarto grado. Il talk investigativo di Videonews ideato da Siria Magri, guidato da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero, torna sui casi di cronaca nera tra servizi, nuove piste e confronto con esperti (criminologi, psichiatri, polizia scientifica, legali). Un cult con oltre 15 edizioni e spin‑off, da anni riferimento per chi cerca ricostruzioni rigorose e attenzione alle iniziative social.

Canale 5 • 21:20 • Colpa dei sensi. Miniserie (regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi) con Gabriel Garko, Anna Safroncik, Tommaso Basili, Francesco Venditti e Giorgia Würth. La vita di Laura ed Enrico viene sconvolta dal ritorno di Davide, ex di lei ed ex migliore amico di lui: insieme riapriranno ferite e segreti legati a un delitto mai davvero pacificato. Un intreccio di passioni, verità taciute e scelte che cambiano i rapporti.

Italia 1 • 21:22 • Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma (2006, 150’, regia di Gore Verbinski). Nuovo capitolo della saga con il magnetico Capitan Jack Sparrow: nel cast Bill Nighy, Jack Davenport, Johnny Depp, Jonathan Pryce, Keira Knightley, Orlando Bloom, Stellan Skarsgård. Avventura a tutto ritmo, ironia e meraviglia visiva per un cult del grande pubblico.

Zoro racconta l’Italia, Crozza fa centro e Fulvio Marino mette i forni alla prova

La7 • 21:15 • Propaganda Live. Diego Bianchi "Zoro" orchestra reportage originali e rassegna social con Makkox, affiancato in studio da Marco Damilano, Francesca Schianchi e Paolo Celata. Una diretta lunga e coinvolgente che mescola politica, costume e musica live in un racconto dal taglio narrativo.

Nove • 21:30 • I migliori Fratelli di Crozza. Il best of dello one‑man show di Maurizio Crozza: personaggi, monologhi e parodie che hanno segnato le ultime stagioni, in un montaggio serrato di satira e attualità.

Real Time • 20:50 • Cortesie per gli ospiti. Storico game culinario (dal 2005): due coppie si sfidano su menù, mise en place e accoglienza. Valutazione su tre categorie (casa, tavola, cibo) e un’alternanza di giurati che ha fatto scuola, da Alessandro Borghese a Roberto Valbuzzi, con spin‑off come "Cortesie… Ristorante".

Real Time • 21:55 • Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara. Fulvio Marino guida una competizione in quattro prove: salato, dolce, "la meraviglia" (specialità della casa) ed esperienza complessiva al forno. Materie prime d’eccellenza, lieviti, grani e creatività in primo piano per esaltare tecnica e tradizione.

Vin Diesel a tutta adrenalina, Borghese ribalta i voti e Cannavacciuolo salva cucine; noir di Skarsgård su Cielo

Sky Cinema 1 • 21:15 • xXx – Il ritorno di Xander Cage (2017, 107’, regia di D.J. Caruso). L’ex atleta estremo Xander Cage torna in azione per recuperare il "vaso di Pandora". Nel cast Vin Diesel, Nina Dobrev, Ice Cube, Ruby Rose, Toni Collette, Donnie Yen, Tony Jaa, Conor McGregor e Samuel L. Jackson: action esplosiva tra complotti e colpi di scena.

Sky Uno • 21:15 • Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Quattro ristoratori della stessa area si valutano su location, servizio, menù, prezzo e categoria "special". I voti finali dello chef possono ribaltare la classifica; in palio 5.000 euro da reinvestire nel locale. Un cult che racconta territorio e impresa con ritmo da gara.

TV8 • 21:30 • Cucine da incubo. La versione italiana del format di Gordon Ramsay con Antonino Cannavacciuolo: ispezione del locale (igiene, cucina e sala), assaggi, osservazione del servizio, confronto col team, restyling e nuovo menù, quindi la prova del "primo servizio" per rimettere in carreggiata l’attività.

Cielo • 21:20 • In ordine di sparizione (2014, 116’, regia di Hans Petter Moland). Un uomo comune, devastato dalla morte del figlio per mano della malavita, scatena una guerra tra clan usando il suo spazzaneve come copertura. Con Stellan Skarsgård, Bruno Ganz, Pål Sverre Valheim Hagen, Jakob Oftebro, Birgitte Hjort Sørensen, Kristofer Hivju, Anders Baasmo Christiansen: gelido, ironico e spiazzante.

Sinner-Djokovic nel mirino: Super Atleti scalda la semifinale degli Australian Open, poi Eurolega e notti UEFA; tocca anche agli Europei di pallamano

Sky Sport 1 • 19:30 • Basket, Eurolega. Studio, cronache e analisi per la vetrina della massima competizione europea dei club di basket maschile: aggiornamenti in tempo reale e finestre live sulla grande notte continentale.

Sky Sport 1 • 21:30 • Super Atleti. Il lungo cammino di campioni che hanno segnato lo sport olimpico italiano, tra sacrifici, successi e sliding doors. Nella giornata odierna i riflettori vanno anche sulla semifinale degli Australian Open di Jannik Sinner contro Novak Djokovic prevista nella mattinata di venerdì 30 gennaio 2026: diretta sui canali Eurosport (e in streaming su HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels), con voci di una trasmissione in chiaro sul Nove; slot orario probabile non prima delle 9:00 italiane.

Sky Sport 1 • 21:45 • After Party Best of Europe. I momenti più spettacolari dei tre giorni di calcio europeo: Champions, Europa e Conference League condensate in highlights, giocate e immagini imperdibili.

Sky Sport 1 • 22:45 • Calcio, UEFA Champions League Remix. Il meglio dell’ultima tornata di gare della massima competizione per club: gol, azioni e voci dei protagonisti in un racconto serrato della serata.

Sky Sport 1 • 23:15 • Calcio, UEFA Europa e Conference League Remix. Tutto ciò che è accaduto nella giornata di Europa e Conference League: reti decisive, interviste e curiosità dai campi principali.

Sky Sport Max • 20:30 • Pallamano maschile, Europei 2026. Appuntamento con la rassegna continentale: ritmo, contatti e tattica per gli appassionati della palla a mano in un torneo ad altissima intensità.

