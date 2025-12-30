Stasera in tv (30 dicembre): Giuseppe Brindisi fa gli straordinari, Chiara Francini sfida Ficarra e Picone Cosa vedere stasera in tv? Il cult Mamma, ho perso l’aereo (Italia 1, commedia) contro La casa dei fantasmi (Rai 2, commedia). Spazio anche all’approfondimento con Zona bianca (Rete 4).

Scoprite il meglio disponibile nella sera di 30 dicembre 2025. Una serata ricchissima di proposte e spunti interessanti in grado di convincere ogni tipo di pubblico.

Francini on the road, fantasmi e riscatto eco-comico: la notte Rai va all’attacco

Rai 1 – 21:30 – Purchè finisca bene – La voce di Cupido: Paola, camionista ruvida ma dal cuore sensibile, è a un passo da una gara nazionale quando un incidente la mette sulla strada di Lucio, voce del podcast che ascolta durante i viaggi. Con lei c’è anche Carlo, Ncc educato e preciso: partirà un viaggio rocambolesco alla ricerca del pezzo per riparare il camion e, soprattutto, per ricomporre i frammenti del suo cuore. Nel cast Chiara Francini, Giorgio Marchesi, Michele Rosiello. Genere sentimentale, regia di Ago Panini (2025), durata 100’.

Rai 2 – 21:30 – La casa dei fantasmi: una madre e suo figlio arruolano un variegato gruppo di presunti esperti del paranormale per liberare la loro abitazione da ospiti… non invitati. Regia di Justin Simien (2023). Nel cast LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Owen Wilson, Danny DeVito, Rosario Dawson, Dan Levy, Jamie Lee Curtis e Jared Leto; tra i volti, spiccano Danny DeVito e Jamie Lee Curtis. Commedia a tinte spooky, durata 120’.

Rai 3 – 21:20 – Un anno difficile: Albert e Bruno, scrocconi sempre al verde, si intrufolano in un aperitivo e finiscono tra eco-attivisti. Tra truffe, azioni dimostrative maldestre e sorprendenti possibilità di riscatto, l’incontro potrebbe cambiare le loro vite. Commedia di Olivier Nakache ed Éric Toledano (2023) con Noémie Merlant, Mathieu Amalric, Luàna Bajrami, Jonathan Cohen, Pio Marmaï. Durata 120’.

Brindisi sul caso, Farah tra scelte impossibili e il cult di Kevin: la notte Mediaset

Rete 4 – 21:30 – Zona bianca: il talk di attualità ideato e condotto da Giuseppe Brindisi (in onda dal 2021) analizza politica, cronaca e società con ospiti e dibattiti serrati in lunghe dirette dallo Studio 7 di Cologno Monzese. Nato per raccontare l’emergenza Covid e la ripartenza del Paese, ha esteso lo sguardo ai grandi dossier dell’attualità. Nella puntata di stasera – 30 dicembre – Brindisi punterà i riflettori sui temi caldi dell’attualità e della cronaca, dalle trattative di pace tra Russia e Ucraina alle ultime news sul caso di Garlasco. Al momento, Zona Bianca è l’unico talk rimasto in onda sui principali canali tv italiani: tutti gli altri competitor sono in pausa invernale e torneranno dopo l’Epifania.

Canale 5 – 21:25 – Io sono Farah: Farah, laureata in Medicina e arrivata clandestinamente a Istanbul con il figlio Kerim affetto da una rara malattia, mette da parte la vocazione e accetta un lavoro da domestica per Tahir, piccolo criminale. Tra minacce, omicidi e segreti, ogni scelta diventa cruciale. Cast: Demet Özdemir, Engin Akyürek, Feyyaz Duman, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar. Serie turca (2023), genere soap.

Italia 1 – 21:23 – Mamma, ho perso l’aereo: nella confusione della partenza per Parigi, la famiglia McCallister dimentica a casa il piccolo Kevin. Tra trappole ingegnose e gag irresistibili, il bimbo difende la sua casa dai maldestri ladri Harry e Marv fino al ritorno dei genitori. Regia di Chris Columbus (1990) con Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, John Heard. Durata 106’.

Ben Affleck nell’incubo, Battista festeggia e case invase dal Natale: il tris La7–Discovery

La7 – 21:15 – Deep water – Acque profonde: Vic accetta l’idea che la moglie Melinda abbia un amante pur di evitare il divorzio. Quando l’amante scompare, i sospetti convergono su di lui. Un thriller di Adrian Lyne (2022) con Ben Affleck, Ana de Armas, Rachel Blanchard, Tracy Letts, Lil Rel Howery. Durata 153’.

Nove – 21:30 – Maurizio Battista – Risate sotto l’albero: il comico romano ripropone lo spettacolo celebrando 30 anni di carriera. Tra ironia e leggerezza, la sua personale radiografia dell’Italia e delle sue abitudini natalizie. Genere show.

Real Time – 21:40 – Hoarding for the Holidays: dentro le case di accumulatori seriali che hanno trasformato ogni stanza in un labirinto di decorazioni: alberi ovunque, luci, villaggi in miniatura e centinaia di Babbi Natale. Una squadra di esperti prova a restituire funzionalità e serenità agli ambienti. Docureality.

Ficarra & Picone guidano Sky Cinema, Borghese giudica e Reynolds spara: Intrattenimento Sky a tutto ritmo

Sky Cinema 1 – 21:15 – Santocielo: commedia natalizia diretta da Francesco Amato (2023) con Barbara Ronchi, Giovanni Storti, Maria Chiara Giannetta, Valentino Picone e Salvo Ficarra: humour, buoni sentimenti e un’atmosfera da favola contemporanea. Durata 120’.

Sky Uno – 21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti: il cult del food‑entertainment nato nel 2015 dal format tedesco "Mein Lokal, Dein Lokal". Quattro ristoratori della stessa area si sfidano giudicandosi su location, servizio, menù e prezzo; la "categoria special" celebra un ingrediente/preparazione locale. I voti di Borghese, svelati solo alla fine, possono ribaltare tutto: in palio 5.000 euro da reinvestire nel locale. Nelle stagioni, il regolamento ha introdotto bonus e la celebre categoria extra.

Cielo – 21:20 – Come ti ammazzo il bodyguard: action ad alto tasso di battute con il miglior bodyguard del mondo incaricato di proteggere un killer: inseguimenti, sparatorie e botta e risposta velenosi. Regia di Patrick Hughes (2017) con Ryan Reynolds, Salma Hayek, Samuel L. Jackson, Gary Oldman, Elodie Yung. Durata 111’.

Cielo – 23:25 – Sky Sport 24 Night: appuntamento di seconda serata con risultati, collegamenti e highlights per ripercorrere i fatti principali della giornata sportiva.

Premier e racconti di Di Canio, poi Eurolega e avventure outdoor: la maratona Sky Sport

Sky Sport 1 – 20:30 – Calcio, Premier League: la diretta del massimo campionato inglese tra ritmo, fisicità e atmosfera unica. Studio e telecronaca accompagnano la serata di grande calcio.

Sky Sport 1 – 23:15 – Di Canio Premier Special: Paolo Di Canio racconta storie, rivalità e il fascino della Premier League, il campionato "più bello del mondo", con aneddoti e chiavi tattiche maturate in prima persona.

Sky Sport Max – 20:30 – Basket, Eurolega: la massima competizione europea per club mette in vetrina roster d’élite, intensità e letture tecniche, in clima da grande palazzetto.

Sky Sport Max – 22:30 – Icarus Ultra: avventure, sfide e storie dagli sport outdoor: dopo 15 anni di ricerca del limite, il magazine si spinge oltre, tra curiosità e imprese al confine.

