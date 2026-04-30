Lo sbirro e le accuse ad Andrea Sempio: serata ad alta tensione in TV Questa sera, giovedì 30 aprile 2026, Claudio Bisio riporta il suo poliziotto in Appennino e Ore 14 sviscera le novità del caso Garlasco. Tutta la programmazione

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Se siete indecisi sul programma da scegliere in questa serata, ecco una guida rapida e aggiornata a cosa vedere oggi, 30 aprile 2026: dalla fiction di Rai 1 ai talk, passando per cinema, reality e grande sport.

Bisio torna "sbirro" e Geppi fa scuola: la serata Rai tra fiction, cronaca e cultura

Su Rai 1 alle 21:30 va in onda Uno sbirro in Appennino. Dopo aver risolto un caso con metodi non convenzionali, il commissario Vasco Benassi rientra nel suo paese d’origine sull’Appennino bolognese per fare i conti con ferite e legami del passato. Nel cast spiccano Claudio Bisio, Chiara Celotto, Elisa Di Eusanio e Valentina Lodovini; regia di Renato De Maria.

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Su Rai 2 alle 21:20 c’è Ore 14, lo spin-off serale del talk quotidiano nato nel 2020 e guidato da Milo Infante. Il programma propone reportage dal campo, collegamenti live e dibattiti con avvocati, magistrati e criminologi, con un focus privilegiato sui grandi casi di cronaca nera (tra cui il delitto di Garlasco) e un linguaggio "rigoroso ma accessibile".

Su Rai 3 alle 21:35 arriva Splendida Cornice, varietà culturale di Geppi Cucciari. Storie, libri, cinema, arte e tv si intrecciano con la partecipazione di divulgatori e insegnanti e con un pubblico in studio di 120 persone. Prodotto da Rai Cultura con Itv Movie, il programma è firmato da Cucciari con Luca Bottura e valorizza performance dal vivo e interventi d’autore.

Del Debbio all’attacco, la dizi seduce Canale 5, Le Iene scoperchiano i casi

Su Rete 4 alle 21:32 Paolo Del Debbio guida Dritto e rovescio, talk di Videonews nato nel 2019. Al centro politica, società ed economia con interviste, reportage dalle piazze, platea popolare e ospiti ricorrenti del dibattito. Un approfondimento che ha attraversato gli anni adattando toni e confronto in studio.

Su Canale 5 alle 21:21 tocca a Forbidden fruit (2018), dizi che intreccia ambizione e alta società a Istanbul: Ender vuole il "divorzio perfetto" da Halit e arruola Yıldız in un piano per inscenare un’infedeltà, mentre Zeynep entra nello studio di un socio di Halit e si ritrova in un vortice destinato a cambiarle la vita. Nel cast Sevval Sam, Eda Ece, Baris Aytac, Vildan Vatansever, Serkan Rutkay Ayikoz, Melisa Dogu, Safak Pekdemir, Talat Bulut, Mehmet Pamukcu.

Su Italia 1 alle 21:15 appuntamento con Le Iene, storico show di infotainment (format nato nel 1997 dalla costola argentina "Caiga quien caiga"). Stile graffiante, inchieste su attualità e politica, scherzi e interviste ai big, con una squadra di inviati simbolo e una lunga storia di servizi diventati casi nazionali.

Formigli incalza, risate in sfida sul Nove, Fulvio Marino mette i panettieri alla prova

Su La7 alle 21:15 Corrado Formigli conduce PiazzaPulita, talk di attualità nato nel 2011. In studio leader politici, giornalisti ed esperti per interviste one-to-one, confronto serrato, reportage e inchieste su politica e grandi questioni nazionali e internazionali.

Su Nove alle 21:30 scatta Comedy Match (2024): due squadre di comici professionisti si sfidano a colpi di improvvisazione con battute fulminanti e giochi esilaranti, per una serata all’insegna della comicità competitiva.

Su Real Time alle 21:40 arriva Il forno delle meraviglie – Panettieri in gara. Tre panettieri si affrontano in quattro prove – salato, dolce, specialità della casa "la meraviglia" ed esperienza complessiva nel forno – sotto la guida di Fulvio Marino. Materie prime di qualità, lavorazioni innovative e sapori tradizionali si misurano in una sfida che esalta lieviti, grani e manualità.

Tom Hanks assediato, carovana on the road e fantasmi cult: la notte cinema & entertainment di Sky

Su Sky Cinema 1 alle 21:15 va in scena Captain Phillips – Attacco in mare aperto (2013, regia di Paul Greengrass): il capitano di una nave cargo, assaltata da pirati somali nell’Oceano Indiano, si offre ostaggio per proteggere l’equipaggio fino all’intervento dei Navy Seals. Con Tom Hanks, Catherine Keener e Barkhad Abdi.

Su Sky Uno alle 21:15 riparte la corsa di Pechino Express, il viaggio-reality a coppie con zaino leggero e budget ridotto: missioni, ospitalità dei locali, colpi di scena e strategia ridisegnano la classifica a ogni tappa lungo rotte sorprendenti.

Su TV8 alle 21:40 è tempo di Ghostbusters: Legacy (2021, regia di Jason Reitman): nuova generazione di acchiappafantasmi tra omaggi e passaggio di testimone. Nel cast Annie Potts, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Sigourney Weaver.

Su Cielo alle 21:20 adrenalina action con Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno (2018): tra prigioni high-tech e piani di evasione impossibili, in campo D. Bautista e S. Stallone per una notte a tutto ritmo.

Europa & Conference in Diretta Gol, Serie A e motonautica: la maratona Sky Sport

Su Sky Sport 1 alle 20:00 si parte con Prepartita UEFA Europa e Conference League, studio con anticipazioni, social e ospiti per entrare nelle sfide europee della serata.

Su Sky Sport 1 alle 21:00 spazio a Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League: aggiornamenti in tempo reale, tutti i gol e i risultati in simultanea dai campi di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League.

Su Sky Sport 1 alle 23:00 chiude Postpartita UEFA Europa e Conference League, analisi e interviste per raccontare a caldo i verdetti del giovedì europeo.

Su Sky Sport Max alle 21:00 il magazine Motonautica On Board porta dietro le quinte del mondo offshore: imbarcazioni velocissime, moto d’acqua audaci, località italiane affascinanti e – soprattutto – i piloti, con le loro storie e la loro passione.

Su Sky Sport Max alle 21:15 appuntamento con Calcio, Serie A: finestre, studi e focus dedicati al campionato italiano per non perdere trame, numeri e immagini del torneo.

Su Sky Sport Max alle 23:00 torna The Boat Show, il programma dedicato a chi ama la nautica: prove in mare (motori e vela) e attenzione a regate ed eventi, con taglio narrativo attento a storie e protagonisti. Su Sky Sport Max alle 23:00 un secondo appuntamento con The Boat Show completa la notte tra innovazione, design e cultura del mare.

Scoprite l’intera programmazione di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Ore 14 Rai 2 21:20

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