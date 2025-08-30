Stasera in tv (30 agosto), Gianni Morandi e Paolo Bonolis ostacolati da Pieraccioni: cosa succede Cosa vedere in tv oggi, sabato 30 agosto. Su Rai 1 ritroviamo Gianni Morandi, e sul quinto canale rivediamo Ciao Darwin. Ma attenzione al film su Rete 4.

La stagione prosegue e i palinsesti televisivi continuano a offrire sorprese. Questa sera, 30 agosto 2025, la programmazione è ricca di appuntamenti imperdibili. Tra show, talk e film, la scelta è ampia e promette di accontentare tutti i gusti.

Stasera in tv (30 agosto), cosa vedere: "Evviva!" su Rai 1 sfida Ciao Darwin su Canale 5

Sabato 30 agosto 2025 la prima serata televisiva si apre con un evento speciale su Rai 1: Evviva!, lo show di Gianni Morandi che celebra i 70 anni della Rai. Un appuntamento dove la musica e i ricordi si intrecciano con la storia della nostra televisione: un viaggio che non è solo nostalgia, ma anche un modo per guardare al futuro. Accanto a questa grande celebrazione, il sabato sera di Canale 5 prende una direzione diversa con Ciao Darwin. Lo storico varietà di Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Una scelta che fa da contraltare perfetto al varietà di Rai 1: nessuna tradizione da onorare, ma solo tante risate e leggerezza. Su Rete 4 invece l’atmosfera cambia ancora, grazie al film Finalmente la felicità di Leonardo Pieraccioni. Una commedia romantica con quella vena malinconica che caratterizza spesso il cinema dell’attore e regista toscano.

Dopo aver messo a confronto questi tre grandi appuntamenti della serata, scopriamo il resto del palinsesto. Su Rai 2 va in onda il film thriller Folle ossessione, Rai 3 propone invece Volare, la commedia del 2024 firmata da Margherita Buy, che si cimenta dietro la macchina da presa oltre che sullo schermo, raccontando i drammi di chi proprio non può volare in aereo.

Sul fronte dei film trasmessi da altri canali, Iris propone il thriller Security, con Antonio Banderas e Ben Kingsley. Su La 5 invece va in onda La casa tra le montagne – Le famiglie di nuovo insieme, un episodio della serie romantica tedesca tra storie familiari e amori da costruire. Insomma, stasera è una di quelle serate in cui si potrà spaziare tra generi e mood diversi.

