Stasera in tv (30 agosto), Gianni Morandi e Paolo Bonolis ostacolati da Pieraccioni: cosa succede

Cosa vedere in tv oggi, sabato 30 agosto. Su Rai 1 ritroviamo Gianni Morandi, e sul quinto canale rivediamo Ciao Darwin. Ma attenzione al film su Rete 4.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La stagione prosegue e i palinsesti televisivi continuano a offrire sorprese. Questa sera, 30 agosto 2025, la programmazione è ricca di appuntamenti imperdibili. Tra show, talk e film, la scelta è ampia e promette di accontentare tutti i gusti.

Stasera in tv (30 agosto), cosa vedere: "Evviva!" su Rai 1 sfida Ciao Darwin su Canale 5

Sabato 30 agosto 2025 la prima serata televisiva si apre con un evento speciale su Rai 1: Evviva!, lo show di Gianni Morandi che celebra i 70 anni della Rai. Un appuntamento dove la musica e i ricordi si intrecciano con la storia della nostra televisione: un viaggio che non è solo nostalgia, ma anche un modo per guardare al futuro. Accanto a questa grande celebrazione, il sabato sera di Canale 5 prende una direzione diversa con Ciao Darwin. Lo storico varietà di Paolo Bonolis con Luca Laurenti. Una scelta che fa da contraltare perfetto al varietà di Rai 1: nessuna tradizione da onorare, ma solo tante risate e leggerezza. Su Rete 4 invece l’atmosfera cambia ancora, grazie al film Finalmente la felicità di Leonardo Pieraccioni. Una commedia romantica con quella vena malinconica che caratterizza spesso il cinema dell’attore e regista toscano.

Dopo aver messo a confronto questi tre grandi appuntamenti della serata, scopriamo il resto del palinsesto. Su Rai 2 va in onda il film thriller Folle ossessione, Rai 3 propone invece Volare, la commedia del 2024 firmata da Margherita Buy, che si cimenta dietro la macchina da presa oltre che sullo schermo, raccontando i drammi di chi proprio non può volare in aereo.

Sul fronte dei film trasmessi da altri canali, Iris propone il thriller Security, con Antonio Banderas e Ben Kingsley. Su La 5 invece va in onda La casa tra le montagne – Le famiglie di nuovo insieme, un episodio della serie romantica tedesca tra storie familiari e amori da costruire. Insomma, stasera è una di quelle serate in cui si potrà spaziare tra generi e mood diversi.

Guarda il video per scoprire tutti i programmi selezionati per te da Libero Magazine.

Consulta la guida completa ai programmi della serata.

