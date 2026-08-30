Stasera in tv (30 agosto), Amadeus riappare sul Nove, Toni Capuozzo da brividi con Papa Giovanni Paolo II Che vedere oggi in prima serata? Il classico di guerra Il ponte sul fiume Kwai su La7 sfida il docu-reality Casa a prima vista su Real Time e la narrazione civile di Domenico Iannacone con Che ci faccio qui su Rai 3.

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Nove, mediaset infinity

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Se siete indecisi sul programma da scegliere nella serata del 30 agosto 2026, ecco una guida completa e aggiornata per orientarsi tra film-evento, classici senza tempo, talent e serie: una selezione pensata per accompagnarvi fino a tarda notte.

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Rai, tra amori da riconquistare, indagini fuori dagli schemi e storie di riscatto

Rai 1 — 21:30 — Rido perché ti amo. La commedia romantica diretta e interpretata da Paolo Ruffini racconta l’amore di Leopoldo e Amanda, promessi sin da bambini e ormai prossimi alle nozze. Quando la carriera da pasticcere travolge lui e l’Opéra di Parigi chiama lei come insegnante di danza, tutto si complica: l’ex promesso sposo dovrà reinventarsi pur di riconquistare la donna della sua vita. Nel cast anche Nicola Nocella, Barbara Venturato ed Enzo Garinei.

Rai 2 — 21:00 — Elsbeth. L’arguta e anticonvenzionale Elsbeth Tascioni usa una prospettiva unica e deduzioni fulminanti per aiutare la polizia di New York a inchiodare i colpevoli. Con Carrie Preston, Wendell Pierce e Carra Patterson: casi autoconclusivi, ironia e colpi di genio per un procedural dal gusto brillante.

Rai 3 — 21:20 — Che ci faccio qui. Domenico Iannacone torna a dare voce a esistenze comuni e straordinarie: scelte, cadute e rinascite diventano un viaggio empatico dentro l’Italia che resiste. Un racconto d’impegno civile, tra incontri e testimonianze capaci di ispirare.

Mediaset, tra giganti della Storia, misteri turchi e sirene dei vigili del fuoco

Rete 4 — 21:33 — Giganti – I protagonisti della Storia. Toni Capuozzo torna in Tv a distanza di nove anni da ‘Terra’, stavolta al timone di un percorso divulgativo dedicato a figure che hanno inciso sulla cultura e sul destino del mondo: vite, opere e retroscena per capire come donne e uomini straordinari abbiano cambiato il corso degli eventi. Quattro protagonisti per quattro puntate, ognuna dedicata a una personalità che ha lasciato un’impronta profonda nella storia e nella memoria di milioni di persone. Al centro del primo episodio c’è Papa Giovanni Paolo II, il Pontefice che, attraverso la forza delle sue parole e delle sue idee, è riuscito a influenzare profondamente il mondo

Canale 5 — 21:21 — Racconto di una notte. A vent’anni dall’omicidio del padre, l’ispettore Mahir rientra a Denizli deciso a ottenere giustizia. L’incontro con Canfeza, legata ai nemici di un tempo, lo trascina in una rete di segreti e tradimenti, tra rituali antichi e alleanze spezzate: l’indagine diventa viaggio nel passato fino a una notte destinata a cambiare tutto. Con Burak Deniz, Su Burcu Coskun, Gurkan Uygun, Ozlem Turkad e Kerem Arslanoglu.

Italia 1 — 21:24 — Chicago Fire (St. 14, Ep. 20). Alla Firehouse 51, una tragedia interna esaspera i contrasti tra Matthew Casey e Kelly Severide, ma in emergenza conta solo salvare vite. Squadra, lealtà e coraggio nelle storie di pompieri e paramedici di Chicago. Con Jesse Spencer, Taylor Kinney, Eamonn Walker, David Eigenberg, Kara Killmer, Alberto Rosende, Hanako Greensmith.

La7 e Discovery, tra epopee belliche, dilettanti allo sbaraglio e caccia alla casa perfetta

La7 — 21:15 — Il ponte sul fiume Kwai. Il capolavoro di David Lean (1957) con Alec Guinness, William Holden, Jack Hawkins e Sessue Hayakawa: prigionieri britannici costretti a costruire un ponte per l’esercito giapponese, tra orgoglio, disciplina e una missione che diventa simbolo tragico. Un classico di guerra che interroga coscienza e onore.

Nove — 21:30 — La corrida. Amadeus riporta in tv lo storico show dei "dilettanti allo sbaraglio": esibizioni tra emozione e ironia, con il pubblico in studio — affiancato da una celebrità — nel ruolo di giudice. Un rito pop rinnovato, fedele allo spirito originale.

Real Time — 20:50 — Casa a prima vista. Il docu-reality (dal 2023) ispirato al format francese Chasseur d’Appart mette in sfida tre agenti per trovare la casa dei sogni a un cliente tra Roma e Milano. Voci e gusti reali del mercato, professionisti come Mariana D’Amico, Ida Di Filippo e Gianluca Torre e il racconto in voce di Andrea Pellizzari per una gara ad alto tasso di "home feeling". L’episodio in onda stasera è una replica, ma l’inizio della nuova stagione è vicinissimo: si ripartirà martedì 1 settembre 2026.

Intrattenimento Sky, tra melodia d’amore, cucina senza sconti e talent da 100 secondi

Sky Cinema 1 — 21:15 — Song sung blue – Una melodia d’amore. Mike e Claire, musicisti in crisi, ritrovano sé stessi fondando una tribute band dedicata a Neil Diamond: la prova che sogni e sentimenti non hanno età. Ispirato a una storia vera, con Hugh Jackman e Kate Hudson, accanto a Michael Imperioli e Jim Belushi.

Sky Uno — 21:30 — Foodish. Solo un piatto diventa "Foodish": quello che resta indimenticabile per Joe Bastianich e l’ospite di puntata. Ideazione, identità e storytelling contano quanto la tecnica per conquistare il verdetto finale.

TV8 — 21:40 — Italia’s Got Talent (St. 14, Ep. 7). 100 secondi per sorprendere: tra canto, danza, magia, comicità e numeri impossibili, i concorrenti puntano ai sì dei giudici e al golden buzzer che vale la finale. Un talent cult capace di rinnovarsi a ogni stagione.

Cielo — 21:15 — Alpha.. Sulle Alpi, il maestro di snowboard Rein e il padre Gijs si ritrovano e si scontrano tra loro e con la natura estrema: un confronto generazionale che diventa lotta con l’ambiente, tra neve, vertigini e scelte radicali. Con Reinout Scholten van Aschat e Gijs Scholten van Aschat.

Sky Sport, la notte dello sport (nessun evento indicato in palinsesto)

Questa sera la sezione Sky Sport non presenta eventi indicati nel palinsesto fornito: restate sintonizzati sui canali di riferimento per aggiornamenti e approfondimenti della programmazione sportiva.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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